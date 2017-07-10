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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30334008/
10 июля 2017, 8:25 | Чемпионат.com

Онопко: Мутко переживает за наш футбол. Рад, что он поставил Лебедева на место

Экс-защитник сборной России, ныне тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о выступлении российской национальной команды на Кубке конфедераций и поддержал президента РФС Виталия Мутко, заступившегося за Юрия Жиркова после критики со стороны вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева.

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© РИА "Новости"
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«Говоря об Акинфееве, которого начали критиковать после Кубка конфедераций, хотелось бы сказать всем нашим «писателям», что им было бы лучше сказать спасибо ему и поддержать его и всю нашу сборную, начиная от Жиркова, которого наш «специалист» в футболе Игорь Лебедев стал, мягко говоря, оскорблять. Рад, что Мутко поставил на место этого человека. Я всегда знал и знаю, что Виталий Леонтьевич переживает за наш футбол.

Считаю, что сборная России находится на правильном пути. Мне понравилось, как они играют. Кубок конфедераций в целом и российская команда в частности подарили людям праздник. Парни — молодцы! А лучшие игроки сборной России на Кубке конфедераций — Акинфеев и Жирков.

Мне понравилась игра. Уже видно, как выстроена командная игра в обороне, как команда пытается атаковать. А по поводу отношения и самоотдачи вообще претензий нет. Виден был настрой. Ещё год до ЧМ, и нам есть над чем работать. Но, самое главное, есть прогресс.

Есть ли у этой команды перспективы на ЧМ-2018? Да, я вижу в ней перспективы. Её нужно и можно усилить перед ЧМ-2018. В составе не было Дзюбы, Дзагоева и Зобнина из-за травм. Кроме того, Кокорин и Шатов, может быть, вернутся в команду. А также хочу сказать, что Фернандес будет усилением нашей сборной на ЧМ-2018.

Где смотрел матчи Кубка конфедераций? Тренерский штаб смотрел вместе с Васей Березуцким матчи в комнате для теорий. Мы только с Мексикой не видели игру, у нас была тренировка, — сказал Онопко.
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