Онопко: Мутко переживает за наш футбол. Рад, что он поставил Лебедева на место
Экс-защитник сборной России, ныне тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о выступлении российской национальной команды на Кубке конфедераций и поддержал президента РФС Виталия Мутко, заступившегося за Юрия Жиркова после критики со стороны вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева.
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Видимо, что-то случилось...
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«Говоря об Акинфееве, которого начали критиковать после Кубка конфедераций, хотелось бы сказать всем нашим «писателям», что им было бы лучше сказать спасибо ему и поддержать его и всю нашу сборную, начиная от Жиркова, которого наш «специалист» в футболе Игорь Лебедев стал, мягко говоря, оскорблять. Рад, что Мутко поставил на место этого человека. Я всегда знал и знаю, что Виталий Леонтьевич переживает за наш футбол.
Считаю, что сборная России находится на правильном пути. Мне понравилось, как они играют. Кубок конфедераций в целом и российская команда в частности подарили людям праздник. Парни — молодцы! А лучшие игроки сборной России на Кубке конфедераций — Акинфеев и Жирков.
Мне понравилась игра. Уже видно, как выстроена командная игра в обороне, как команда пытается атаковать. А по поводу отношения и самоотдачи вообще претензий нет. Виден был настрой. Ещё год до ЧМ, и нам есть над чем работать. Но, самое главное, есть прогресс.
Есть ли у этой команды перспективы на ЧМ-2018? Да, я вижу в ней перспективы. Её нужно и можно усилить перед ЧМ-2018. В составе не было Дзюбы, Дзагоева и Зобнина
Где смотрел матчи Кубка конфедераций? Тренерский штаб смотрел вместе с Васей Березуцким матчи в комнате для теорий. Мы только с Мексикой не видели игру, у нас была тренировка, — сказал Онопко.
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