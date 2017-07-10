Онопко: Мутко переживает за наш футбол. Рад, что он поставил Лебедева на место

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«Говоря об Акинфееве, которого начали критиковать после Кубка конфедераций, хотелось бы сказать всем нашим «писателям», что им было бы лучше сказать спасибо ему и поддержать его и всю нашу сборную, начиная от Жиркова, которого наш «специалист» в футболе Игорь Лебедев стал, мягко говоря, оскорблять. Рад, что Мутко поставил на место этого человека. Я всегда знал и знаю, что Виталий Леонтьевич переживает за наш футбол.

Считаю, что сборная России находится на правильном пути. Мне понравилось, как они играют. Кубок конфедераций в целом и российская команда в частности подарили людям праздник. Парни — молодцы! А лучшие игроки сборной России на Кубке конфедераций — Акинфеев и Жирков.

Мне понравилась игра. Уже видно, как выстроена командная игра в обороне, как команда пытается атаковать. А по поводу отношения и самоотдачи вообще претензий нет. Виден был настрой. Ещё год до ЧМ, и нам есть над чем работать. Но, самое главное, есть прогресс.

Есть ли у этой команды перспективы на ЧМ-2018? Да, я вижу в ней перспективы. Её нужно и можно усилить перед ЧМ-2018. В составе не было Дзюбы, Дзагоева и Зобнина из-за травм. Кроме того, Кокорин и Шатов, может быть, вернутся в команду. А также хочу сказать, что Фернандес будет усилением нашей сборной на ЧМ-2018.

Где смотрел матчи Кубка конфедераций? Тренерский штаб смотрел вместе с Васей Березуцким матчи в комнате для теорий. Мы только с Мексикой не видели игру, у нас была тренировка, — сказал Онопко.