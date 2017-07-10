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Новая Зеландия 1
тв
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Австралия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30333426/
10 июля 2017, 7:54 | ТАСС

Сборная Мексики победила команду Сальвадора в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сборная Мексики со счетом 3:1 обыграла команду Сальвадора в матче группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), который проходит в США.

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Встреча группы С прошла в Сан-Диего (штат Калифорния). В составе победителей отличились Эдгардо Марин (8-я минута), Элиас Эрнандес (29) и Орбелин Пинеда (55). У проигравших гол забил Нельсон Бонилла (10).

Положение в группе С после первого тура: 1. Мексика (3 очка), 2. Ямайка (3), 3. Кюрасао (0), 4. Сальвадор (0).

В следующем туре сыграют Мексика — Ямайка и Кюрасао — Сальвадор. Обе встречи пройдут 13 июля.

Матчи группового раунда завершатся 16 июля, по две команды из каждой группы и еще две лучшие из числа занявших третьи места выйдут в ¼ финала. Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы — 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.
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