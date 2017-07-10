Сборная Ямайки обыграла команду Кюрасао в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

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Встреча группы С прошла в Сан-Диего (штат Калифорния). Мячи забили Ромарио Уильямс (58-я минута) и Даррен Маттокс (73).

В следующем матче сборная Ямайки сыграет с командой Мексики, а футболисты из Кюрасао сразятся с сальвадорцами. Обе игры пройдут 13 июля.

Матчи группового раунда завершатся 16 июля, по две команды из каждой группы и еще две лучшие из числа занявших третьи места выйдут в ¼ финала. Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы — 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.