Определились полуфиналисты чемпионата Европы по футболу среди игроков до 19 лет

В воскресенье в заключительном матче группового этапа сборная Англии в квартете В со счетом 4:1 разгромила сверстников из Германии. В параллельной игре группы В сборные Нидерландов и Болгарии разошлись миром — 1:1.

По итогам группового турнира англичане набрали 9 очков и вышли в плей-офф с первого места. Вторую путевку в квартете В завоевали голландцы, в активе которых 4 балла.

Из группы А в полуфинал вышли сборные Португалии (1-е место) и Чехии (2-е место).

В полуфинале чемпионата Европы португальцы встретятся с голландцами, а англичане сыграют с чехами. Матчи пройдут 12 июля.