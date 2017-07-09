Определились полуфиналисты чемпионата Европы по футболу среди игроков до 19 лет
МОСКВА, 9 июл —
Р-Спорт. Определились полуфиналисты юношеского чемпионата Европы по футболу (игроки не старше 19 лет), матчи которого проходят в Грузии.
В воскресенье в заключительном матче группового этапа сборная Англии в квартете В со счетом 4:1 разгромила сверстников из Германии. В параллельной игре группы В сборные Нидерландов и Болгарии разошлись миром — 1:1.
По итогам группового турнира англичане набрали 9 очков и вышли в
Из группы А в полуфинал вышли сборные Португалии (1-е место) и Чехии (2-е место).
В полуфинале чемпионата Европы португальцы встретятся с голландцами, а англичане сыграют с чехами. Матчи пройдут 12 июля.
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