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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
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Новая Зеландия 0
тв
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Мексика 2
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Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
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Португалия 4
тв
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тв
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Чили 0 (3)
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1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
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Матч за 3-е место
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ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30332048/
9 июля 2017, 22:27 | Р-Спорт

Сборная Португалии по пляжному футболу победила итальянцев в матче этапа Евролиги

МОСКВА, 9 июл — Р-Спорт. Сборная Португалии завершила выступление на домашнем этапе Евролиги победой над командой Италии.

Воскресный матч группы 2, прошедший в Назаре, завершился победой португальцев со счетом 8:5. В другом матче второго этапа в группе 2 швейцарцы нанесли поражение сборной Франции — 5:3.

В квартете 1 испанцы со счетом 4:3 обыграли украинцев, а поляки нанесли поражение команде Греции — 3:1.

Третий этап Евролиги пройдет с 28 по 30 июля в Москве.
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