Сборная Португалии по пляжному футболу победила итальянцев в матче этапа Евролиги

Воскресный матч группы 2, прошедший в Назаре, завершился победой португальцев со счетом 8:5. В другом матче второго этапа в группе 2 швейцарцы нанесли поражение сборной Франции — 5:3.

В квартете 1 испанцы со счетом 4:3 обыграли украинцев, а поляки нанесли поражение команде Греции — 3:1.

Третий этап Евролиги пройдет с 28 по 30 июля в Москве.