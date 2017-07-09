Сборная Португалии по пляжному футболу победила итальянцев в матче этапа Евролиги
МОСКВА, 9 июл —
Р-Спорт. Сборная Португалии завершила выступление на домашнем этапе Евролиги победой над командой Италии.
Воскресный матч группы 2, прошедший в Назаре, завершился победой португальцев со счетом 8:5. В другом матче второго этапа в группе 2 швейцарцы нанесли поражение сборной Франции — 5:3.
В квартете 1 испанцы со счетом 4:3 обыграли украинцев, а поляки нанесли поражение команде Греции — 3:1.
Третий этап Евролиги пройдет с 28 по 30 июля в Москве.
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