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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30332033/
9 июля 2017, 22:30 | Чемпионат.com

Алексей Миранчук: Полные трибуны — это мечта, к которой стремимся

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился мнением о домашнем Кубке конфедераций, проходившем с 17 июня по 2 июля.

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© РИА "Новости"

«Всё было на таком отличном уровне. Едешь на игру — всегда без пробок, с машиной сопровождения. Всегда знаешь, что доберёшься в точное время. Много хорошего было. Мы приезжали и впечатлялись тем, что видели и вокруг стадионов, и на них. А полные трибуны — это мечта, к которой мы стремимся. Чтобы люди ходили и поддерживали нас.

Теперь мотивация, чтобы пробиться в сборную на чемпионат мира, будет ещё выше, конечно. Ты понимаешь, какой это уровень. Все прекрасно осознают, что такое чемпионат мира, поэтому все силы ради этого будем отдавать.

Говорите, один из главных итогов Кубка конфедераций в том, что что за нашу команду не было стыдно? Хорошо, что это понимают. Потому что реально было видно и самоотдачу, и игру в целом. Приятно, что понимающие люди замечают это, — сказал Миранчук.

На Кубке конфедераций сборная России набрала три очка в трёх матчах и не сумела преодолеть групповой этап.
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