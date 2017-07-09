Русский футбол на игле. Паунд снова атакует
Бывший глава WADA и член МОК Ричард Паунд призвал ФИФА назначить независимого следователя после сообщений о допинге в российском футболе.
О ЧЕМ ПРОСИТ ПАУНД?
Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) назначить независимого следователя для проверки сообщений о допинге в российском футболе.
ЧТО СТАЛО ПОВОДОМ?
Речь идет о статье в британской The Daily Mail, которая написала в июне о том, что все члены сборной России по футболу, участвовавшие в чемпионате мира 2014 года в Бразилии, подозреваются FIFA в употреблении допинга.
ПОЧЕМУ ПАУНД ОПОЗДАЛ?
Он, известное дело, бюрократ. Поэтому всегда готов создать очередную комиссию. ФИФА уже
ПОЧЕМУ ОТВЕТ ФИФА НЕ УДОВЛЕТВОРИЛ ВСЕХ?
После ответа ФИФА глава независимой комиссии WADA по расследованию проблемы допинга в российском спорте Ричард Макларен заявил, что, возможно, существовала отдельная система для покрытия положительных
ЧТО БУДЕТ?
Скорее всего, не будет ничего. Но по мнению Паунда, ФИФА должна назначить независимого стороннего следователя для расследования не менее чем 34 случаев, связанных с допинговым скандалом в российском спорте. Причина — в том, что над исследованием ФИФА в российском футболе работал Марсьяль Соги, бывший глава лаборатории WADA в Лозанне, где были уничтожены 54 пробы российских спортсменов.
По мнению Паунда, назначение независимого следователя поможет «обеспечить доверие и избежать конфликта интересов».
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