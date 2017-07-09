Чичкин: Акинфеев был лучшим игроком сборной России на Кубке конфедераций

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В рамках группового этапа Россия заняла в своём квартете третье место и не сумела выйти в полуфинал, а вратарь ЦСКА пропустил три гола.

«Вратарские ошибки хорошо видны, и о них помнят долго. Все ошибаются, никто от этого не застрахован. Например, когда нападающие не забивают — это ошибка? Да! Но ее забывают, а вратарскую помнят долго. Я считаю, что Игорь достойно выступил на турнире. На мой взгляд, он был лучшим игроком сборной. Вспомните, что он делал в матче с командой Португалии. Хорошее быстро забывается, а плохое помнят долго.

Кто может заменить Акинфеева в сборной? Сейчас есть отличный выбор голкиперов хорошего уровня — Сослан Джанаев, Никита Медведев, Андрей Лунев, Александр Беленов… Но опять же все решает тренер, — цитирует Чичкина «Столица С».