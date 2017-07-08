Сборная Германии сделала подарок девушке, пострадавшей в теракте 3 апреля
Сборная Германии сделала подарок девушке, которая пострадала в теракте в метро
Санкт-Петербурга 3 апреля.
24-летняя жительница Петербурга Эвелина является поклонницей сборной Германии и «Баварии».
Пострадавшая в теракте девушка перенесла множество операций, сейчас она проходит реабилитацию.
В сборной Германии решили порадовать девушку, передав ей футболку с автографами и пожеланиями, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».
За пару дней до этого ей пришёл подарок и от «Баварии» — из мюнхенского клуба прислали фотографии игроков.
Напомним, что сборная Германии в финале Кубка конфедераций, который прошёл 2 июля в
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