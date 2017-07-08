Сборная Германии сделала подарок девушке, пострадавшей в теракте 3 апреля

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24-летняя жительница Петербурга Эвелина является поклонницей сборной Германии и «Баварии».

Пострадавшая в теракте девушка перенесла множество операций, сейчас она проходит реабилитацию.



В сборной Германии решили порадовать девушку, передав ей футболку с автографами и пожеланиями, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».



За пару дней до этого ей пришёл подарок и от «Баварии» — из мюнхенского клуба прислали фотографии игроков.