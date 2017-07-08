Лебедев: Приглашаю Жиркова на чашечку чаю в Парламент
Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев пригласил полузащитника сборной России Юрия Жиркова на личную встречу.
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«Приглашаю Юрия Жиркова на чашечку чаю в Парламент», — написал Лебедев на своей странице в «Твиттере».
После поражения сборной России от Мексики (1:2) в ключевом матче Кубка конфедераций—2017 Лебедев заявил, что Жиркову, получившему красную карточку во втором тайме, «надо в морду дать». Жирков ответил следующее: «Мне кажется, не стоит отвечать и комментировать высказывания человека, который не разбирается в футболе».
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