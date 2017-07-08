Лебедев: Приглашаю Жиркова на чашечку чаю в Парламент

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«Приглашаю Юрия Жиркова на чашечку чаю в Парламент», — написал Лебедев на своей странице в «Твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Приглашаю Юрия Жиркова на чашечку чаю в Парламент<a href="https://t.co/2h1jSCAaFo">https://t.co/2h1jSCAaFo</a></p>— Игорь Лебедев (@Russian1972) <a href="https://twitter.com/Russian1972/status/883630799433719808">8 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После поражения сборной России от Мексики (1:2) в ключевом матче Кубка конфедераций—2017 Лебедев заявил, что Жиркову, получившему красную карточку во втором тайме, «надо в морду дать». Жирков ответил следующее: «Мне кажется, не стоит отвечать и комментировать высказывания человека, который не разбирается в футболе».