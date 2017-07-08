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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30323643/
8 июля 2017, 12:59 | Чемпионат.com

Нету: Кубок конфедераций был отлично организован, все остались довольны

Защитник «Зенита» Луиш Нету в видеоинтервью клубной пресс-службе рассказал о прошедшем в России Кубке конфедераций, на котором сборная Португалии заняла третье место.

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© РИА "Новости"

«Нам не удалось выйти в финал, и это было довольно печально. Поэтому нашим единственным и главным долгом было занять третье место и завоевать бронзовые медали. Мы были просто обязаны сохранить репутацию сборной Португалии, и мне кажется, что нам удалось это сделать. Мексика — серьёзный соперник с отличным подбором игроков, но мы сумели показать свои лучшие качества, мы оставили на поле все силы. Согласен, что нам немного повезло, но главное, что в итоге победа осталась за нами.

Я всё время рассказываю португальцам о России. Мне часто приходится это делать, потому что у многих из моих соотечественников не совсем верное представление о России. 90% из них здесь никогда не были и совершенно ничего не знают о таких прекрасных городах как Санкт-Петербург, Казань, Москва, Екатеринбург и Сочи. У них сформировано какое-то своё мнение о стране. Им кажется, что здесь всё время холодно, и главная ассоциация, конечно, снег. Но всё совсем не так, и я часто им об этом напоминаю.

Если говорить о турнире, то мои партнёры по сборной были приятно удивлены. В первую очередь, уровнем инфраструктуры. Стадионы, тренировочные базы — всё на высшем уровне. Россия готова принимать соревнования самой высокой категории. Кубок конфедераций был отлично организован, и, насколько я знаю, все остались довольны, — рассказал Нету.
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