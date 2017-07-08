Нету: Кубок конфедераций был отлично организован, все остались довольны

«Нам не удалось выйти в финал, и это было довольно печально. Поэтому нашим единственным и главным долгом было занять третье место и завоевать бронзовые медали. Мы были просто обязаны сохранить репутацию сборной Португалии, и мне кажется, что нам удалось это сделать. Мексика — серьёзный соперник с отличным подбором игроков, но мы сумели показать свои лучшие качества, мы оставили на поле все силы. Согласен, что нам немного повезло, но главное, что в итоге победа осталась за нами.

Я всё время рассказываю португальцам о России. Мне часто приходится это делать, потому что у многих из моих соотечественников не совсем верное представление о России. 90% из них здесь никогда не были и совершенно ничего не знают о таких прекрасных городах как Санкт-Петербург, Казань, Москва, Екатеринбург и Сочи. У них сформировано какое-то своё мнение о стране. Им кажется, что здесь всё время холодно, и главная ассоциация, конечно, снег. Но всё совсем не так, и я часто им об этом напоминаю.

Если говорить о турнире, то мои партнёры по сборной были приятно удивлены. В первую очередь, уровнем инфраструктуры. Стадионы, тренировочные базы — всё на высшем уровне. Россия готова принимать соревнования самой высокой категории. Кубок конфедераций был отлично организован, и, насколько я знаю, все остались довольны, — рассказал Нету.