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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30321858/
8 июля 2017, 9:43 | ТАСС

Сборная Канады победила команду Французской Гвианы в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сборная Канады по футболу со счетом 4:2 обыграла команду Французской Гвианы в стартовом матче Золотого кубка КОНКАКАФ, который проходит в США.

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Встреча группы А прошла в Гаррисоне (штат Нью-Джерси). В составе победителей мячи забили Деян Якович (28-я минута), Скотт Арфилд (45) и Алфонсо Дэвис (60, 85). У проигравших отличились Рой Контаут (69) и Слоан Приват (70).

Позже в этой группе сыграют сборные Гондураса и Коста- Рики.

Матчи группового раунда завершатся 16 июля, по две команды из каждой группы и еще две лучшие из числа занявших третьи места выйдут в ¼ финала. Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы — 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.
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