Юрий Жирков: Зачем отвечать тем, кто не разбирается в футболе?
Защитник «Зенита» стал одним из лучших игроков сборной России на Кубке конфедераций. В обстоятельном интервью «СЭ» он дал оценку выступлению команды на этом турнире, объяснил, почему его нельзя было удалять в матче с Мексикой, вспомнил свой опыт общения с депутатами и назвал истинную причину, по которой пропустил Euro-2016.
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Я УМЫШЛЕННО УДАРИЛ МЕКСИКАНЦА? ПОЛНАЯ ЧУШЬ!
— Давайте сразу вспомним решающую встречу с Мексикой.
— Перед матчем жили с мыслью, что надо побеждать. И первые минуты показали, что обыграть эту команду можно. Но дальше все оказалось плачевно.
— Пенальти в первом тайме на вас был?
— Знаете, перед турниром в сборной прошел небольшой семинар на тему судейства. На нем один из российских специалистов разобрал некоторые тонкости правил и нововведений. Нам сказали: «Если вас собьют в штрафной, то люди, которые сидят на видеоповторах это увидят и 11-метровый назначат». Поэтому когда меня в том эпизоде снесли, даже не спорил. Думал, сейчас остановят игру. Но ничего подобного не произошло. Так и не понял, смотрели запись момента или нет. Как по мне — стопроцентный пенальти.
— В целом система видеоарбитров себя оправдала?
— Не мне судить. Но те же мексиканцы потом тоже жаловались. Непонятно, как судьи просматривают эпизоды. Получается, все равно могут
— Так вы за применение системы на ЧМ-2018?
— Да.
— В российском чемпионате подобное стоит попробовать?
— Виталий Мутко уже сказал, что это очень дорого. Так что, думаю, в
— Вернемся к матчу с Мексикой. Почему забив первой, сборная вновь не добилась результата, как, например, в памятной встрече с Алжиром на ЧМ-2014?
— После того как повели, старались продолжать играть в свой футбол. Но мексиканцы быстро сравняли счет. Без потери концентрации у нас, видимо, не обошлось.
— Выходит, гол Самедова
— Может быть. Помню, что упустили игрока на дальней штанге. Но пока детально этот эпизод еще не пересматривал.
— На 68-й минуте при счете 1:2 в пользу Мексики вы получили вторую желтую карточку. По логике арбитра — за удар локтем. Версия Черчесова иная — могли не видеть соперника. Так что же произошло на самом деле?
— Давайте начнем с 9-й минуты, когда первое предупреждение дали. Мне кажется, там вообще все чисто — сыграл в мяч, а уже потом наткнулся на мексиканца. А вторая… Не понял, что незаконного в том эпизоде сделал. Повернулся корпусом так, что случайно попал человеку в лицо. Никакого умысла в моих действиях точно не было.
— Правда, что после первой желтой арбитр сказал вам: «Аккуратнее. Еще фол — и удалю».
— Нет, судья вообще ни слова по ходу матча не произнес. Сейчас все говорят, мол, второе нарушение — умышленное, Жирков не совладал с эмоциями. Это полная чушь! Просто игровой момент — не более того.
— Может, соперник, в свою очередь, подыграл рефери?
— Не думаю, что парень специально подставился, это тяжело было сделать. Вообще до сих пор не хочу пересматривать эпизод. Не понимаю, за что удалили. Когда увидел перед собой красную карточку, испытал шок. В глазах реально потемнело, в голове непонятно что стало происходить. Даже не помню, как уходил с поля.
— Промелькнула мысль, что подвели команду?
— Конечно. Тем более при таком счете за 20 с лишним минут до конца. Ведь все еще могло перевернуться.
— Где досматривали матч?
— В раздевалку меня не пустили. Туда нельзя заходить до тех пор, пока не выберут игроков для
— Смолов плакал на поле, но потом
— Федор футболист, а не актер. Мое мнение — нет, не наигранные.
—
— Не могу сказать. Ушел в себя и думал о своем.
— Вас за карточку не упрекали?
— Только пресса. А в команде, конечно, нет. Подходили, хлопали по плечу.
КОММЕНТИРОВАТЬ «МОРДУ» НЕ ВИЖУ СМЫСЛА
— Что скажете о высказывании
— Конечно, читал. Для себя решил, что внутренне это нужно постараться перевести в шутку.
— Неужели кровь не закипела?
— Видел
— Вы про случай с Андреем Аршавиным — «ваши ожидания — ваши проблемы»?
— Да. Я там тоже присутствовал — в самом начале той истории. Аршавина ведь тогда банально спровоцировали. Пока проходили матчи и тренировки в ходе Euro-2012, в наш отель никого не пускали. Все огородили и даже жен охрана останавливала — чтобы увидеться, специально договаривались на ресепшене. Но когда после поражения от Греции я спустился вниз посидеть с семьей — там в кафе уже набился полный зал людей. Подсел к родным, а мне говорят: «Чего ты тут сидишь? Иди от сюда на…» Это тоже депутаты говорили — с матом, не стесняясь. Так что провоцировали по полной.
Хотя, мне кажется, в 2012 году сборная провела хороший турнир. Сейчас говорят — провал. А матчи с Чехией и Польшей? Да, случился нелепый гол греков
— И все же — есть что сказать Лебедеву?
— Мне кажется, не стоит отвечать и комментировать высказывания человека, который не разбирается в футболе.
— А вот Дзюба выдал: «Пусть попробует».
— Просто Артем хотел посмотреть, как это будет выглядеть (смеется).
— Мне кажется, дал понять, что готов за вас заступиться.
— Тогда другое дело! Но если серьезно, не стоит на все это реагировать. Тем более есть ощущение, что в целом отношение к сборной постепенно меняется в лучшую сторону.
— В какой степени?
— Это покажет ближайшее время. На Кубке конфедераций мы показали, что бьемся, стараемся в каждом матче играть на победу. Надеюсь, это люди оценят.
ТРИ ДНЯ НА ОТПУСК
— Сколько этим летом длился ваш отпуск?
— Три дня, из которых один ушел на переезд Казань — Москва -Питер.
— Не было возможности отдохнуть после Кубка конфедерации подольше?
— В «Зените» сборникам назвали дату отъезда на второй сбор. Мы и поехали. Выходные нам не нужны (смеется).
— Зато форму не растеряли.
— Это — да. После трех матчей на Кубке конфедераций физические кондиции сейчас намного лучше по сравнению с тем, если бы на сбор с клубом отправился бы после паузы. Сейчас нагрузки проще даются.
— Как оцените выступление сборной на турнире?
— Можно сказать, что выглядели прилично. Два из трех наших соперников считаются одними из лучших в мире, но мы показали достойный футбол. Все очень старались, бились, но для результата нам — как обычно —
— Может, это просто дежурные комплименты?
— Не думаю. Оба — серьезные специалисты.
— Станислав Черчесов сказал, что со сбора в Австрии команда вернулась другой. В первую очередь имелся в виду психологический настрой?
— Подготовка получилась очень хорошей. Атмосфера в коллективе — тоже на уровне. Хотя перед первой игрой с Новой Зеландией все равно волновались. Чувствовалось давление, мы ведь хозяева. А вдруг проиграли бы — представляете, что тогда началось бы. Но с первых минут поняли, что владеем инициативой, больше атакуем — и успокоились.
— Матч открытия прошел на стадионе «Санкт-Петербург». Арена изменилась к лучшему по сравнению со встречами «Зенита» с «Уралом» и «Ахматом», который тогда назывался «Тереком»?
— Поле стало хорошим. Не знаю, что стало с ним потом, но, судя по телекартинке, оно не изменилось. Кстати, на «Фиште» в Сочи, где играли с Бельгией, оказался лучший газон за всю мою карьеру. Что касается встречи с новозеландцами, то атмосфера на стадионе была прекрасная. И, уверен, со временем эта арена станет одной из лучших в Европе — как для футболистов, так и для болельщиков.
— В матче с Португалией все решил единственный гол Криштиану Роналду. Могло все сложиться иначе?
— Эта игра получилась качественной. Хотя в завершающей стадии
— В голе Роналду не обошлось без ошибки Игоря Акинфеева?
— После финального свистка ребята в интервью говорили, что пропущенные мячи — результат промахов всей команды. И Игоря поддерживали. Криштиану такой игрок, что все как надо летит и к нему, и от него. Ведь не просто так он часто приносит победы и «Реалу», и сборной. Ну и доля удачи здесь тоже имеется.
У НАС ЛЮБЯТ ИСКАТЬ НЕГАТИВ ВО ВСЕМ
— Черчесов назвал вас одним из лучших игроков на турнире.
— Мнение тренера очень приятно, но красная карточка все перечеркивает. Виню себя за нее.
— Но вы действительно находились в очень приличной форме. В чем секрет, учитывая, что вам 33 года?
— В подготовке. Когда еще в «Динамо» у Черчесова работал, он советовал: болезни, травмы — это понятно, но если есть возможность, не пропускай ни одной тренировки. То же самое, кстати, и Луческу в «Зените» говорил. Мол, когда такой возраст — необходимо еще больше работать. А
— Однако тот же Луческу пытался уберечь вас от «лишних» вызовов в сборную, о чем открыто говорил в прессе, обращаясь к Черчесову.
— Мне кажется, когда тренер возглавляет клуб, то в первую очередь думает о своей работе, нежели о национальной команде.
— После Мексики возникали мысли, что на сборную обильно польется негатив?
— Такое чувство уже после Португалии появилось. И даже до нее. Сколько писали: победили Новую Зеландию, но это не уровень. Такие вещи на нас тоже отчасти сказывались. Не очень приятно, когда в команду вообще не верят. Но, несмотря на это, все бились и старались. Упрекнуть,
— Не возникало желания ничего во время турнира не смотреть и не читать?
— Краем глаза все равно
— На позитив хоть раз наткнулись?
— Да, но его, по ощущению, оказалось гораздо меньше. Отрицательные моменты, как мне кажется, в нашей стране больше любят находить. Во всем.
— Тем не менее сборная после каждого матча благодарила болельщиков. Заранее об этом договорились — или домашний турнир обязывал?
— Считаю, это просто правильно. Когда на трибунах есть люди, которые тебя поддерживают, ты должен их отблагодарить. Даже обязан.
ОБМЕНИВАЛИСЬ СООБЩЕНИЯМИ С КОКОРИНЫМ
— Что сборной дал Кубок конфедераций в преддверии чемпионата мира?
— Неоценимый опыт.
— За год без официальных матчей он сохранится?
— Сейчас на каждую игру сборной России все будут смотреть, словно через лупу. Футболистам это, на мой взгляд, передается. Так что в любом контрольном матче команда будет стараться показать свои лучшие качества и выкладываться на сто процентов. И потом все знают — в случае осечек опять начнется критика.
— А вы за какое отношение?
— Как бы там ни было — это национальная команда нашей страны. Хочется, чтобы несколько уважительнее с ней обращались. Не искали конфликтов внутри команды, особенно там, где их нет. А то пишут — там ссора, тут
— Ситуация «Кокорин и Дзюба — Черчесов» — это конфликт или нет?
— Когда приехал в «Зенит», ребята ничего не рассказывали. Поэтому не могу дать
— А как нападающие встретили вас?
—
— Во время Кубка конфедераций связь с ними поддерживали?
— С Сашей сообщениями обменивались.
ПАРЕДЕС — БОЛЬШОЙ ИГРОК
— Как вам тренировки Манчини?
— Тяжелые. Но переносятся нормально.
— Что поменялось в первую очередь?
— Тактики стало гораздо больше — в том числе при игре в обороне. Занятия более интенсивные. Много беговой работы. Конкуренция сейчас — три человека на каждую позицию. Надо себя в тонусе держать. Расслабляться нельзя -другие ведь тоже не спят.
— Что скажете о новичках?
— Матчи покажут. Но даже по тренировкам видно, что, скажем, Паредес — большой игрок.
— Несмотря на то что ему только 23?
— В этом возрасте люди уже звездами становятся.
— В России от этого отвыкли.
— У нас по сравнению с Европой к молодым
— Тогда «дедовщина» процветала?
— Во второй лиге — точно (смеется).
— Мы заговорили о «стариках», и сразу вспомнились разные мнения о том, стоит ли возвращать в сборную братьев Березуцких. Перед Кубком конфедераций некоторые предлагали упасть им в ноги, лишь бы вернулись.
— Мне кажется, когда был оглашен список вызванных игроков, обсуждать эту тему стало бессмысленно и бесполезно.
— Но впереди чемпионат мира.
— Если футболист высказал свое мнение, его следует уважать. В жизни ведь разные обстоятельства бывают.
СО СЛУЦКИМ БЫЛИ РАЗНОГЛАСИЯ, А НЕ КОНФЛИКТ
— Есть ли шанс сыграть через год у тех, кто сейчас не выступал на Кубке конфедераций. В частности, у Шатова, тех же Кокорина с Дзюбой?
— Думаю, эти футболисты должны выступить на чемпионате. Но выбор все равно за тренером. Ему оценивать кто в какой форме, кто готов, кто нет. Взять Дзюбу. Насчет конфликта не в курсе, но повреждение колена у него было. Та же ситуация произошла и со мной перед Euro-2016. Тогда, помню,
— Про ваши разногласия со Слуцким тогда тоже говорили.
— Небольшой конфликт имел место — после товарищеской встречи с Францией. Но это, скорее, не ссора двух людей, а разные точки зрения на игровые моменты. И потом еще до Euro мы все уладили. Леонид Викторович звонил, а когда набрал перед турниром, решили, что ехать не могу
— Как оцениваете свои шансы выступить на ЧМ-2018?
— До него еще год. Мне, конечно, хочется сыграть дома, в России, но и от здоровья многое зависит.
Сергей ЦИММЕРМАН
из Кицбюэля.
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