Юрий Жирков: Зачем отвечать тем, кто не разбирается в футболе?

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Я УМЫШЛЕННО УДАРИЛ МЕКСИКАНЦА? ПОЛНАЯ ЧУШЬ!

— Давайте сразу вспомним решающую встречу с Мексикой.

— Перед матчем жили с мыслью, что надо побеждать. И первые минуты показали, что обыграть эту команду можно. Но дальше все оказалось плачевно.

— Пенальти в первом тайме на вас был?

— Знаете, перед турниром в сборной прошел небольшой семинар на тему судейства. На нем один из российских специалистов разобрал некоторые тонкости правил и нововведений. Нам сказали: «Если вас собьют в штрафной, то люди, которые сидят на видеоповторах это увидят и 11-метровый назначат». Поэтому когда меня в том эпизоде снесли, даже не спорил. Думал, сейчас остановят игру. Но ничего подобного не произошло. Так и не понял, смотрели запись момента или нет. Как по мне — стопроцентный пенальти.

— В целом система видеоарбитров себя оправдала?

— Не мне судить. Но те же мексиканцы потом тоже жаловались. Непонятно, как судьи просматривают эпизоды. Получается, все равно могут что-то пропустить, оценить ситуацию неверно. Тем более если все происходит в динамике, а повтор разбирают при определенном ракурсе. Хотя если несправедливые голы стали отменять — уже хорошо, особенно если их забивают в твои ворота (улыбается).

— Так вы за применение системы на ЧМ-2018?

— Да.

— В российском чемпионате подобное стоит попробовать?

— Виталий Мутко уже сказал, что это очень дорого. Так что, думаю, в премьер-лиге видеоарбитры не скоро появятся.

— Вернемся к матчу с Мексикой. Почему забив первой, сборная вновь не добилась результата, как, например, в памятной встрече с Алжиром на ЧМ-2014?

— После того как повели, старались продолжать играть в свой футбол. Но мексиканцы быстро сравняли счет. Без потери концентрации у нас, видимо, не обошлось.

— Выходит, гол Самедова где-то расслабил?

— Может быть. Помню, что упустили игрока на дальней штанге. Но пока детально этот эпизод еще не пересматривал.

— На 68-й минуте при счете 1:2 в пользу Мексики вы получили вторую желтую карточку. По логике арбитра — за удар локтем. Версия Черчесова иная — могли не видеть соперника. Так что же произошло на самом деле?

— Давайте начнем с 9-й минуты, когда первое предупреждение дали. Мне кажется, там вообще все чисто — сыграл в мяч, а уже потом наткнулся на мексиканца. А вторая… Не понял, что незаконного в том эпизоде сделал. Повернулся корпусом так, что случайно попал человеку в лицо. Никакого умысла в моих действиях точно не было. Мяч-то находился в воздухе, и я, глядя на него, разворачивался и случайно задел соперника.

— Правда, что после первой желтой арбитр сказал вам: «Аккуратнее. Еще фол — и удалю».

— Нет, судья вообще ни слова по ходу матча не произнес. Сейчас все говорят, мол, второе нарушение — умышленное, Жирков не совладал с эмоциями. Это полная чушь! Просто игровой момент — не более того.

— Может, соперник, в свою очередь, подыграл рефери?

— Не думаю, что парень специально подставился, это тяжело было сделать. Вообще до сих пор не хочу пересматривать эпизод. Не понимаю, за что удалили. Когда увидел перед собой красную карточку, испытал шок. В глазах реально потемнело, в голове непонятно что стало происходить. Даже не помню, как уходил с поля.

— Промелькнула мысль, что подвели команду?

— Конечно. Тем более при таком счете за 20 с лишним минут до конца. Ведь все еще могло перевернуться.

— Где досматривали матч?

— В раздевалку меня не пустили. Туда нельзя заходить до тех пор, пока не выберут игроков для допинг-контроля. Сидел и смотрел там, где футболисты строятся перед выходом на поле. Рядом кто-то стоял, но кто именно — не помню. Видел, что ребята даже в меньшинстве могли сравнять счет — Игорь Смольников, например. Но и у наших ворот моменты возникали. Мне кажется, достойно эту встречу довели до конца. Потом в раздевалке все очень переживали, что так закончили турнир. Не должны были дома уступать Португалии и Мексике.

— Смолов плакал на поле, но потом кое-кто утверждал, что это наигранные слезы.

— Федор футболист, а не актер. Мое мнение — нет, не наигранные.

— Кто-то еще рыдал в раздевалке?

— Не могу сказать. Ушел в себя и думал о своем.

— Вас за карточку не упрекали?

— Только пресса. А в команде, конечно, нет. Подходили, хлопали по плечу.

КОММЕНТИРОВАТЬ «МОРДУ» НЕ ВИЖУ СМЫСЛА

— Что скажете о высказывании вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, который заявил, что вам за красную карточку в матче с Мексикой нужно «дать в морду»?

— Конечно, читал. Для себя решил, что внутренне это нужно постараться перевести в шутку.

— Неужели кровь не закипела?

— Видел какие-то комментарии якобы от моего имени. Могу сказать, что и близко ничего такого не было. Мне не привыкать с депутатами в подобной ситуации пересекаться. После Euro-2012 года, как помните, тоже разные истории происходили.

— Вы про случай с Андреем Аршавиным — «ваши ожидания — ваши проблемы»?

— Да. Я там тоже присутствовал — в самом начале той истории. Аршавина ведь тогда банально спровоцировали. Пока проходили матчи и тренировки в ходе Euro-2012, в наш отель никого не пускали. Все огородили и даже жен охрана останавливала — чтобы увидеться, специально договаривались на ресепшене. Но когда после поражения от Греции я спустился вниз посидеть с семьей — там в кафе уже набился полный зал людей. Подсел к родным, а мне говорят: «Чего ты тут сидишь? Иди от сюда на…» Это тоже депутаты говорили — с матом, не стесняясь. Так что провоцировали по полной.

Хотя, мне кажется, в 2012 году сборная провела хороший турнир. Сейчас говорят — провал. А матчи с Чехией и Польшей? Да, случился нелепый гол греков из-за нашей ошибки. Но ведь некоторые люди не смотрели на то, как команда играла, билась. Мнение формировали только по факту невыхода из группы.

— И все же — есть что сказать Лебедеву?

— Мне кажется, не стоит отвечать и комментировать высказывания человека, который не разбирается в футболе.

— А вот Дзюба выдал: «Пусть попробует».

— Просто Артем хотел посмотреть, как это будет выглядеть (смеется).

— Мне кажется, дал понять, что готов за вас заступиться.

— Тогда другое дело! Но если серьезно, не стоит на все это реагировать. Тем более есть ощущение, что в целом отношение к сборной постепенно меняется в лучшую сторону.

— В какой степени?

— Это покажет ближайшее время. На Кубке конфедераций мы показали, что бьемся, стараемся в каждом матче играть на победу. Надеюсь, это люди оценят.

ТРИ ДНЯ НА ОТПУСК

— Сколько этим летом длился ваш отпуск?

— Три дня, из которых один ушел на переезд Казань — Москва -Питер.

— Не было возможности отдохнуть после Кубка конфедерации подольше?

— В «Зените» сборникам назвали дату отъезда на второй сбор. Мы и поехали. Выходные нам не нужны (смеется).

— Зато форму не растеряли.

— Это — да. После трех матчей на Кубке конфедераций физические кондиции сейчас намного лучше по сравнению с тем, если бы на сбор с клубом отправился бы после паузы. Сейчас нагрузки проще даются.

— Как оцените выступление сборной на турнире?

— Можно сказать, что выглядели прилично. Два из трех наших соперников считаются одними из лучших в мире, но мы показали достойный футбол. Все очень старались, бились, но для результата нам — как обычно — чего-то немного не хватило. С другой стороны, Гус Хиддинк или Йоахим Лев отметили, что сборная России стала лучше по сравнению c Euro-2016.

— Может, это просто дежурные комплименты?

— Не думаю. Оба — серьезные специалисты.

— Станислав Черчесов сказал, что со сбора в Австрии команда вернулась другой. В первую очередь имелся в виду психологический настрой?

— Подготовка получилась очень хорошей. Атмосфера в коллективе — тоже на уровне. Хотя перед первой игрой с Новой Зеландией все равно волновались. Чувствовалось давление, мы ведь хозяева. А вдруг проиграли бы — представляете, что тогда началось бы. Но с первых минут поняли, что владеем инициативой, больше атакуем — и успокоились.

— Матч открытия прошел на стадионе «Санкт-Петербург». Арена изменилась к лучшему по сравнению со встречами «Зенита» с «Уралом» и «Ахматом», который тогда назывался «Тереком»?

— Поле стало хорошим. Не знаю, что стало с ним потом, но, судя по телекартинке, оно не изменилось. Кстати, на «Фиште» в Сочи, где играли с Бельгией, оказался лучший газон за всю мою карьеру. Что касается встречи с новозеландцами, то атмосфера на стадионе была прекрасная. И, уверен, со временем эта арена станет одной из лучших в Европе — как для футболистов, так и для болельщиков.

— В матче с Португалией все решил единственный гол Криштиану Роналду. Могло все сложиться иначе?

— Эта игра получилась качественной. Хотя в завершающей стадии чего-то не хватало — последнего паса, удара. Совсем чуть-чуть. Мяч не хотел идти в створ ворот — и все тут. Потом все и написали, что ни разу в «рамку» не попали. Хотя неплохие подходы к штрафной были, неплохо разыгрывали мяч. Помню отрезок, когда зажали португальцев на их половине. Но в футболе нужны голы….

— В голе Роналду не обошлось без ошибки Игоря Акинфеева?

— После финального свистка ребята в интервью говорили, что пропущенные мячи — результат промахов всей команды. И Игоря поддерживали. Криштиану такой игрок, что все как надо летит и к нему, и от него. Ведь не просто так он часто приносит победы и «Реалу», и сборной. Ну и доля удачи здесь тоже имеется.

У НАС ЛЮБЯТ ИСКАТЬ НЕГАТИВ ВО ВСЕМ

— Черчесов назвал вас одним из лучших игроков на турнире.

— Мнение тренера очень приятно, но красная карточка все перечеркивает. Виню себя за нее.

— Но вы действительно находились в очень приличной форме. В чем секрет, учитывая, что вам 33 года?

— В подготовке. Когда еще в «Динамо» у Черчесова работал, он советовал: болезни, травмы — это понятно, но если есть возможность, не пропускай ни одной тренировки. То же самое, кстати, и Луческу в «Зените» говорил. Мол, когда такой возраст — необходимо еще больше работать. А я-то надеялся — все наоборот (смеется). Ведь когда был молодым, мы больше бегали, а «старики» — меньше.

— Однако тот же Луческу пытался уберечь вас от «лишних» вызовов в сборную, о чем открыто говорил в прессе, обращаясь к Черчесову.

— Мне кажется, когда тренер возглавляет клуб, то в первую очередь думает о своей работе, нежели о национальной команде.

— После Мексики возникали мысли, что на сборную обильно польется негатив?

— Такое чувство уже после Португалии появилось. И даже до нее. Сколько писали: победили Новую Зеландию, но это не уровень. Такие вещи на нас тоже отчасти сказывались. Не очень приятно, когда в команду вообще не верят. Но, несмотря на это, все бились и старались. Упрекнуть, по-моему, некого. Но чепухи всякой про сборную все равно говорилось немало.

— Не возникало желания ничего во время турнира не смотреть и не читать?

— Краем глаза все равно где-то что-то на глаза попадается — интервью чье-нибудь или комментарий, по телевизору или в интернете. Кубок конфедераций ведь очень мощно освещали.

— На позитив хоть раз наткнулись?

— Да, но его, по ощущению, оказалось гораздо меньше. Отрицательные моменты, как мне кажется, в нашей стране больше любят находить. Во всем.

— Тем не менее сборная после каждого матча благодарила болельщиков. Заранее об этом договорились — или домашний турнир обязывал?

— Считаю, это просто правильно. Когда на трибунах есть люди, которые тебя поддерживают, ты должен их отблагодарить. Даже обязан.

ОБМЕНИВАЛИСЬ СООБЩЕНИЯМИ С КОКОРИНЫМ

— Что сборной дал Кубок конфедераций в преддверии чемпионата мира?

— Неоценимый опыт.

— За год без официальных матчей он сохранится?

— Сейчас на каждую игру сборной России все будут смотреть, словно через лупу. Футболистам это, на мой взгляд, передается. Так что в любом контрольном матче команда будет стараться показать свои лучшие качества и выкладываться на сто процентов. И потом все знают — в случае осечек опять начнется критика.

— А вы за какое отношение?

— Как бы там ни было — это национальная команда нашей страны. Хочется, чтобы несколько уважительнее с ней обращались. Не искали конфликтов внутри команды, особенно там, где их нет. А то пишут — там ссора, тут что-то не так. Надо дать сборной спокойно работать. Тем более Станислав Саламович делает все, чтобы ребята общались с прессой. У меня вообще есть ощущение, что постепенно, по чуть-чуть все в команде налаживается.

— Ситуация «Кокорин и Дзюба — Черчесов» — это конфликт или нет?

— Когда приехал в «Зенит», ребята ничего не рассказывали. Поэтому не могу дать какой-то комментарий.

— А как нападающие встретили вас?

— По-рабочему. Нагрузки сейчас в «Зените» очень приличные — с первых дней сборов. Настолько, что Артем, по-моему, даже шутить меньше стал во время тренировок.

— Во время Кубка конфедераций связь с ними поддерживали?

— С Сашей сообщениями обменивались.

ПАРЕДЕС — БОЛЬШОЙ ИГРОК

— Как вам тренировки Манчини?

— Тяжелые. Но переносятся нормально.

— Что поменялось в первую очередь?

— Тактики стало гораздо больше — в том числе при игре в обороне. Занятия более интенсивные. Много беговой работы. Конкуренция сейчас — три человека на каждую позицию. Надо себя в тонусе держать. Расслабляться нельзя -другие ведь тоже не спят.

— Что скажете о новичках?

— Матчи покажут. Но даже по тренировкам видно, что, скажем, Паредес — большой игрок.

— Несмотря на то что ему только 23?

— В этом возрасте люди уже звездами становятся.

— В России от этого отвыкли.

— У нас по сравнению с Европой к молодым по-другому относятся. Там им дают больше свободы, чаще доверяют, а у нас — нет. Это началось лет 10 — 15 назад, когда российские команды «старики» в своих руках держали (смеется).

— Тогда «дедовщина» процветала?

— Во второй лиге — точно (смеется).

— Мы заговорили о «стариках», и сразу вспомнились разные мнения о том, стоит ли возвращать в сборную братьев Березуцких. Перед Кубком конфедераций некоторые предлагали упасть им в ноги, лишь бы вернулись.

— Мне кажется, когда был оглашен список вызванных игроков, обсуждать эту тему стало бессмысленно и бесполезно.

— Но впереди чемпионат мира.

— Если футболист высказал свое мнение, его следует уважать. В жизни ведь разные обстоятельства бывают.

СО СЛУЦКИМ БЫЛИ РАЗНОГЛАСИЯ, А НЕ КОНФЛИКТ

— Есть ли шанс сыграть через год у тех, кто сейчас не выступал на Кубке конфедераций. В частности, у Шатова, тех же Кокорина с Дзюбой?

— Думаю, эти футболисты должны выступить на чемпионате. Но выбор все равно за тренером. Ему оценивать кто в какой форме, кто готов, кто нет. Взять Дзюбу. Насчет конфликта не в курсе, но повреждение колена у него было. Та же ситуация произошла и со мной перед Euro-2016. Тогда, помню, кто-то говорил — Жиркова все равно нужно брать. Но травму-то на самом деле никто не выдумывал.

— Про ваши разногласия со Слуцким тогда тоже говорили.

— Небольшой конфликт имел место — после товарищеской встречи с Францией. Но это, скорее, не ссора двух людей, а разные точки зрения на игровые моменты. И потом еще до Euro мы все уладили. Леонид Викторович звонил, а когда набрал перед турниром, решили, что ехать не могу из-за ахилла.

— Как оцениваете свои шансы выступить на ЧМ-2018?

— До него еще год. Мне, конечно, хочется сыграть дома, в России, но и от здоровья многое зависит.

Сергей ЦИММЕРМАН

из Кицбюэля.