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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Германия 3
тв
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21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
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Россия 1
тв
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Чили 0 (3)
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Мексика 1
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ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
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Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30320784/
7 июля 2017, 22:14 | Р-Спорт

Сборная Португалии обыграла французов в матче 2-го этапа Евролиги по пляжному футболу

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт. Сборная Португалии по пляжному футболу обыграла команду Франции в матче первого тура второго этапа Евролиги, который проходит в португальском Назаре.

Встреча группы 2, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 10:5 в пользу команды хозяев соревнований.

В другом матче квартета команда Швейцарии обыграла сборную Италии со счетом 4:0.

Результаты матчей группы 1:

Греция — Украина — 5:6,

Испания — Польша — 3:3 (6:7 — по пенальти).
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