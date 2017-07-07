Сборная Португалии обыграла французов в матче 2-го этапа Евролиги по пляжному футболу
МОСКВА, 7 июл —
Р-Спорт. Сборная Португалии по пляжному футболу обыграла команду Франции в матче первого тура второго этапа Евролиги, который проходит в португальском Назаре.
Встреча группы 2, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 10:5 в пользу команды хозяев соревнований.
В другом матче квартета команда Швейцарии обыграла сборную Италии со счетом 4:0.
Результаты матчей группы 1:
Греция — Украина — 5:6,
Испания — Польша — 3:3 (6:7 — по пенальти).
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