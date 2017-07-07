Мутко: Говорить о возможности проведения матча Россия — Аргентина пока сложно
МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Разговоры о возможности проведения в ноябре этого года товарищеского матча между сборными России и Аргентины по футболу преждевременны. Об этом заявил ТАСС
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Ранее издание «Спорт день за днем» сообщило, что российская и аргентинская команды встретятся 10 ноября в Москве.
«Не стоит забегать вперед, сейчас крайне сложно об этом говорить — у Аргентины очень сложный календарь, все зависит от осенних [отборочных] матчей. Одно дело, если они [аргентинцы] будут играть в стыковых матчах, другое дело — если не будут», — сказал Мутко.
На вопрос, будут ли у сборной России товарищеские матчи в сентябре, глава РФС ответил: «Главный тренер команды (Станислав Черчесов — прим. ТАСС) объявит свои планы на вторую половину года. Он скажет, как и что. Главное в этой ситуации — его видение».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter