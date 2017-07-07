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Ранее издание «Спорт день за днем» сообщило, что российская и аргентинская команды встретятся 10 ноября в Москве.

«Не стоит забегать вперед, сейчас крайне сложно об этом говорить — у Аргентины очень сложный календарь, все зависит от осенних [отборочных] матчей. Одно дело, если они [аргентинцы] будут играть в стыковых матчах, другое дело — если не будут», — сказал Мутко.

На вопрос, будут ли у сборной России товарищеские матчи в сентябре, глава РФС ответил: «Главный тренер команды (Станислав Черчесов — прим. ТАСС) объявит свои планы на вторую половину года. Он скажет, как и что. Главное в этой ситуации — его видение».