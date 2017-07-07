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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
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Австралия 1
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Чили 0 (3)
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Мексика 1
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Финал
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30320051/
7 июля 2017, 20:18 | ТАСС

Мутко: Говорить о возможности проведения матча Россия — Аргентина пока сложно

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Разговоры о возможности проведения в ноябре этого года товарищеского матча между сборными России и Аргентины по футболу преждевременны. Об этом заявил ТАСС вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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© ИТАР-ТАСС

Ранее издание «Спорт день за днем» сообщило, что российская и аргентинская команды встретятся 10 ноября в Москве.

«Не стоит забегать вперед, сейчас крайне сложно об этом говорить — у Аргентины очень сложный календарь, все зависит от осенних [отборочных] матчей. Одно дело, если они [аргентинцы] будут играть в стыковых матчах, другое дело — если не будут», — сказал Мутко.

На вопрос, будут ли у сборной России товарищеские матчи в сентябре, глава РФС ответил: «Главный тренер команды (Станислав Черчесов — прим. ТАСС) объявит свои планы на вторую половину года. Он скажет, как и что. Главное в этой ситуации — его видение».
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