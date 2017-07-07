«Аэроэкспресс» увеличил в первом полугодии перевозки пассажиров за счет Кубка конфедераций
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. «Аэроэкспресс» перевез более 5,4 млн пассажиров с января по июнь 2017 года, что на 1,02% выше показателей за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщает компания.
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«Мы рады, что нам удалось стабилизировать показатели перевозок и перейти к росту пассажиропотока. Отчасти этому способствовало проведение Кубка конфедераций в России. Многие болельщики выбрали именно “Аэроэкспресс” для перемещения из аэропортов в центр столицы и обратно», — сказал исполнительный директор «Аэроэкспресса» Валерий Федоров.
Наиболее востребованным направлением «Аэроэкспресса» остается Домодедово. В то же время по сравнению с результатами первого полугодия 2016 года вырос пассажиропоток в Шереметьево и Внуково — на 5,4% и 4,5% соответственно.
В прошлом году услугами «Аэроэкспресса» воспользовались 11,6 млн человек, что на 10,6% меньше показателя 2015 года.
«Аэроэкспресс» — единственный в России оператор железнодорожных перевозок пассажиров в аэропорты Москвы. ООО «Дельта-Транс-Инвест» (входит в «Трансгрупп АС») принадлежит 45,84% «Аэроэкспресса», ОАО «РЖД» — 25%, остальные доли принадлежат бизнесменам Искандеру Махмудову (17,5%), Андрею Бокареву (7,5%) и генеральному директору «Аэроэкспресса» Алексею Криворучко (4,16%).
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