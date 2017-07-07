К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Наставник бундестим Йоахим Лев привез на турнир резервный состав, который дошел до финала и в решающем матче победил команду Чили со счетом 1:0.

«Я наслаждался, наблюдая за игрой сборной. Она состоит из отличных игроков. Они отрпавились в Россию и там сформировали замечательную команду. Это показывает, что у нас есть сокровищница невероятных футболистов, — цитирует немецкого футболиста L’Equipe.