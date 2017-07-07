Чемпионат Северной и Центральной Америки по футболу стартует в США
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Золотой кубок по футболу для команд Северной и Центральной Америки стартует в пятницу в США. Главными претендентами на победу вновь будут сборные США и Мексики, которая на этот раз представлена игроками, выступающими в национальном чемпионате.
Золотой кубок с 1991 года проводит КОНКАКАФ — Конфедерация стран Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна, и каждый раз турнир проходил в США. Дважды крупнейшая страна региона организовала Золотой кубок совместно с Мексикой, а предыдущий розыгрыш в 2015 году состоялся в США и Канаде. В нынешнем году Золотой кубок пройдет в 14 американских городах — Арлингтоне, Гаррисоне, Глендейле, Денвере, Кливленде, Нэшвилле, Пасадене,
Главной ареной турнира стал стадион «Левайс» в
В Золотом кубке примут участие 12 команд, которые на предварительном этапе разбиты на три группы. Группу А составили сборные Канады,
Дебютанты из Кюрасао
Автоматические путевки на турнир получили сборные США, Мексики и Канады, остальные команды пробивались через квалификацию, причем равное количество путевок (по четыре) получали представители Центральной Америки и Карибских стран. Еще одна лицензия досталась сборной Никарагуа, которая победила в стыковых матчах с гаитянами.
Французская Гвиана и Мартиника не являются членами Международной федерации футбола (ФИФА), однако имеют собственные сборные и выступают на чемпионате КОНКАКАФ. Сборная Кюрасао дебютирует на Золотом кубке — ранее футболисты этого острова выступали за команду Нидерландских Антильских островов — до распада этой автономии в 2010 году. Команда Кюрасао выступила сильнее всех в отборочном турнире среди карибских стран, опередив даже сборную Ямайки, а костяк ее составляют футболисты, выступающие в Нидерландах.
Матчи группового раунда пройдут
Мексиканцы выступят вторым составом
Главными фаворитами турнира вновь являются команды США и Мексики. Однако если хозяева представлены на Золотом кубке сильнейшим составом, то у мексиканцев лучшие игроки выступали в России на Кубке конфедераций. В США сыграет сборная Мексики, составленная из футболистов мексиканских клубов.
Мексиканцы чаще других владели Золотым кубком — семь раз, американцы побеждали пять раз. Лишь в 2000 году победить в чемпионате региона удалось сборной Канаде. Несколько раз в Золотом кубке принимала участие сборная Бразилии, которая в 1996 и 2003 годах проиграла в финале мексиканцам, а в 1998-м заняла третье место.
Хотя сборные Мексики и США доминируют в зоне КОНКАКАФ, финал между ними в 13 предыдущих розыгрышах состоялся лишь пять раз. И лишь однажды верх удалось взять американцам — в 2007 году со счетом 2:1. Однако через два года сборная Мексики взяла убедительный реванш, разгромив северных соседей со счетом 5:0.
В 2015 году в финале Золотого кубка в Филадельфии встретились сборные Мексики и Ямайки, матч завершился со счетом 3:1 в пользу мексиканской команды.
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