Чемпионат Северной и Центральной Америки по футболу стартует в США

Золотой кубок с 1991 года проводит КОНКАКАФ — Конфедерация стран Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна, и каждый раз турнир проходил в США. Дважды крупнейшая страна региона организовала Золотой кубок совместно с Мексикой, а предыдущий розыгрыш в 2015 году состоялся в США и Канаде. В нынешнем году Золотой кубок пройдет в 14 американских городах — Арлингтоне, Гаррисоне, Глендейле, Денвере, Кливленде, Нэшвилле, Пасадене, Сан-Антонио, Сан-Диего, Санта-Кларе, Тампе, Филадельфии, Фриско и Хьюстоне.

Главной ареной турнира стал стадион «Левайс» в Санта-Кларе (штат Калифорния), где выступает клуб по американскому футболу «Сан-Франсиско — 49» — здесь 26 июля состоится финальная встреча. Тогда как полуфиналы пройдут в Арлингтоне (Техас) и Пасадене (Калифорния).

В Золотом кубке примут участие 12 команд, которые на предварительном этапе разбиты на три группы. Группу А составили сборные Канады, Коста-Рики, Гондураса и Французской Гвианы, группу В — США, Панамы, Никарагуа и Мартиники, группу С — Мексики, Сальвадора, Ямайки и Кюрасао.

Дебютанты из Кюрасао

Автоматические путевки на турнир получили сборные США, Мексики и Канады, остальные команды пробивались через квалификацию, причем равное количество путевок (по четыре) получали представители Центральной Америки и Карибских стран. Еще одна лицензия досталась сборной Никарагуа, которая победила в стыковых матчах с гаитянами.

Французская Гвиана и Мартиника не являются членами Международной федерации футбола (ФИФА), однако имеют собственные сборные и выступают на чемпионате КОНКАКАФ. Сборная Кюрасао дебютирует на Золотом кубке — ранее футболисты этого острова выступали за команду Нидерландских Антильских островов — до распада этой автономии в 2010 году. Команда Кюрасао выступила сильнее всех в отборочном турнире среди карибских стран, опередив даже сборную Ямайки, а костяк ее составляют футболисты, выступающие в Нидерландах.

Матчи группового раунда пройдут 7—16 июля , по две команды из каждой группы и еще две лучшие из числа занявших третьи места выходят в ¼ финала. Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы — 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.

Мексиканцы выступят вторым составом

Главными фаворитами турнира вновь являются команды США и Мексики. Однако если хозяева представлены на Золотом кубке сильнейшим составом, то у мексиканцев лучшие игроки выступали в России на Кубке конфедераций. В США сыграет сборная Мексики, составленная из футболистов мексиканских клубов.

Мексиканцы чаще других владели Золотым кубком — семь раз, американцы побеждали пять раз. Лишь в 2000 году победить в чемпионате региона удалось сборной Канаде. Несколько раз в Золотом кубке принимала участие сборная Бразилии, которая в 1996 и 2003 годах проиграла в финале мексиканцам, а в 1998-м заняла третье место.

Хотя сборные Мексики и США доминируют в зоне КОНКАКАФ, финал между ними в 13 предыдущих розыгрышах состоялся лишь пять раз. И лишь однажды верх удалось взять американцам — в 2007 году со счетом 2:1. Однако через два года сборная Мексики взяла убедительный реванш, разгромив северных соседей со счетом 5:0.

В 2015 году в финале Золотого кубка в Филадельфии встретились сборные Мексики и Ямайки, матч завершился со счетом 3:1 в пользу мексиканской команды.