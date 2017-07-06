Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30308686/
6 июля 2017, 23:15 | Советский спорт

Наш номер 62. Что значит для России место в рейтинге ФИФА

В четверг ФИФА обнародовала июльский вариант своего рейтинга национальных команд. Сборная России поднялась на одну строчку — с 63-го места на 62-е. «Советский спорт» объясняет, что паниковать и биться головой об стену по этому поводу не стоит.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

ХУЖЕ АЛБАНИИ

В июне сборная России впервые с прошлого лета сыграла официальный матч. Да не один, а целых три. Хотелось бы, конечно, побольше, но чем богаты — тем и рады.

К Евро-2016 мы подходили 29-ми в рейтинге ФИФА. После злополучного вояжа во Францию опустились на 38-е место. За прошедший год, пока сборная России пробавлялась исключительно товарищескими матчами, да и те играла через пень колоду, не радуя ни результатом, ни качеством футбола, падение продолжилось. К старту домашнего Кубка конфедераций мы занимали 63-е место.

Три официальных игры, в которых одна победа и два поражения; две контрольных встречи, где случились победа и ничья. Багаж, вроде бы, неплохой. Но на деле все это принесло сборной России 29 очков в зачет рейтинга и продвижение на одну строчку вверх — с 63-го места на 62-е. Для сравнения, идущая следом на нами Албания заработала 39 баллов и поднялась вверх на три строчки. При том что албанцы в июне провели два матча — обыграли в отборе на ЧМ-2018 Израиль (3:0) и уступили в товарищеской встрече Люксембургу (1:2). Впрочем, система подсчета очков в рейтинге ФИФА — особая тема, поднималась не раз и лишний раз говорить об этом не стоит.

Теперь сборной России снова целый год — на этот раз до старта чемпионата мира — предстоит играть товарищеские матчи. Впрочем, тут куда важнее другая дата — 1 декабря 2017 года, когда в Москве, в Кремлевском дворце съездов, состоится жеребьевка финального турнира.

К этому времени положение нашей команды в рейтинге ФИФА вряд ли серьезно изменится. Но это и неважно. Для жеребьевки никакой роли занимаемое Россией место играть не будет. Как хозяева чемпионата мира мы в любом случае окажемся в первой корзине — 63-е мы в табели о рангах или 163-е. Кроме нас, туда попадут еще семь лучших сборных согласно рейтингу ФИФА.

СНОВА МЕКСИКА?

Процедура жеребьевки еще не утверждена, но, чтобы спрогнозировать развитие событий, можно обратиться к опыту предыдущих турниров. На ЧМ-2010 и ЧМ-2014 рассев сборных по остальным корзинам происходил примерно одинаково. В ЮАР в одну попали европейские команды, в другую — Африка и Южная Америка, в третью — Азия, КОНКАКАФ и представляющая Океанию сборная Новой Зеландии. В Бразилии все повторилось — европейцы, Африка и Южная Америка, Азия и КОНКАКАФ (делегат от Океании на турнир не пробился). И вполне вероятно, что этот же принцип сохранится и на этот раз.

В общем, через год сборную России ожидают на групповом этапе следующие соперники — команда из Европы (условная Хорватия), плюс африканцы (скажем, Камерун) и например, азиаты (пусть будет Япония). Ну, или новое свидание с Мексикой, которая де-факто уже отобралась в финальный турнир. Расклад ясен, и к нему нужно готовиться, а не считать места в рейтинге и гадать, пробили мы дно или еще нет.

Другое дело, что на ЧМ-2018 жизнь не заканчивается (хотя, если послушать большинство наших футбольных экспертов и управленцев, так оно и есть). И, когда 14 июля 2018 года в «Лужниках» пройдет финал и отгремит салют, на повестке дня сборной России окажется отбор на Евро-2020. И вот там падение во всевозможных рейтингах может нам аукнуться.

Кстати, формат отбора уже известен — четыре путевки в финальный турнир достанутся победителям четырех дивизионов Лиги Наций УЕФА, первый розыгрыш которой пройдет в сезоне-2018/19. Остальные 20 распределятся в ходе отборочного турнира. В нем 55 входящих в УЕФА сборных разобьют 10 групп, по две лучших сборных из каждой попадут в финал.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Дмитрий Черышев: Болельщикам надо поменьше унижать сборную России

Дмитрий Черышев: Болельщикам надо поменьше унижать сборную России

Бывший главный тренер «Волги» и «Мордовии» Дмитрий Черышев выразил уверенность в том, что сборная России покажет хороший футбол на чемпионате мира-2018, информирует «Спорт уик-энд». Специалист подчеркнул, что успехом для национальной команды на мировом первенстве станет выход в ¼ финала.
Еще 7 новостей   Все новости
4 июля

«Россия меня разочаровала – не ожидал от нее такого!» Немцы о Кубке конфедераций

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)

«Уничтожил звезду России». Американцы – о поражении Федора Емельяненко
Викторина
Кто забил первый гол на турнире?