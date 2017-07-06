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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
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Новая Зеландия 0
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Чили 2
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Германия 3
тв
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Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
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Чили 1
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6 июля 2017, 21:33 | Спорт-Экспресс

Дмитрий Черышев: Болельщикам надо поменьше унижать сборную России

Бывший главный тренер «Волги» и «Мордовии» Дмитрий Черышев выразил уверенность в том, что сборная России покажет хороший футбол на чемпионате мира-2018, информирует «Спорт уик-энд». Специалист подчеркнул, что успехом для национальной команды на мировом первенстве станет выход в ¼ финала.

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© РИА "Новости"

— В чем главное отличие сборной России под руководством Станислава Черчесова от той команды, которая вместе с Леонидом Слуцким провалила чемпионат Европы в 2016 году?

— Знаете, Черчесов делает главную вещь, которую я вижу и которая мне очень нравится. Стас максималист, и если он выходит играть, то он выходит биться за результат. Нашей сборной сейчас не хватает класса, но главное — самоотдача на самом высоком уровне. Я считаю, что у этой сборной России есть большой потенциал. Мы покажем хороший футбол на чемпионате мира.

— Мы знаем, что хозяева турнира часто «выстреливают». Так было со сборной Южной Кореи в 2002 году, например. Нас что ждет? Сергей Фурсенко говорил, что надо ставить цель выиграть чемпионат мира, но россияне даже из группы ни разу не выходили на мундиалях.

— Чемпионат мира — это праздник, в нем принимают участие лучшие сборные мира. Есть определенная ступень, на которую мы можем подняться. Я считаю, что мы можем выйти из группы, а дальше потребуется прикладывать большие усилия для того, чтобы делать шаги вперед. Что касается того, станет ли сборная России чемпионом мира… Конечно, мы за это будем болеть. Случится ли это — зависит от наших футболистов. Я бы хотел обратиться к болельщикам с просьбой: надо поменьше унижать нашу сборную. У нас есть команда, которая готовится к домашнему чемпионату мира. Если будет много негатива, то он неизбежно скажется на футболистах. Я бы хотел, чтобы на протяжении года мы говорили только конструктивные вещи о наших игроках, обсуждали позитивные моменты.

— Так что станет успехом на чемпионате мира?

— Я считаю, что успехом будет выход в четвертьфинал, а не просто выход из группы. Так что успехом можно будет назвать победу в 1/8 финала.
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