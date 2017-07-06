«Приехать в Россию? Необычный опыт!» Чилийцы подводят итоги Кубка конфедераций

Предлагаем вашему вниманию еще один материал — интервью с чилийским спортивным журналистом, главным редактором самого популярного в Чили портала Redgol.cl Луисом Марамбио.

— Вы уже поговорили здесь с кем-то из игроков сборной Чили? Как им нравится Россия? Какие впечатления?

— Поговорить с глазу на глаз с кем-то из наших игроков — очень сложно. Наша сборная очень закрыта, к ней не подобраться, интервью надо согласовывать с футбольной федерацией. Но я знаю, что впечатления у всех самые прекрасные. К сожалению, они не так много успели увидеть, им бы хотелось больше, но много гулять во время Кубка конфедераций было некогда. Я знаю, что Клаудио Браво 29-го и 30-го июня гулял по Казани, некоторые успели посмотреть Красную площадь, когда только прилетели. Для футболистов это не так просто: здесь сейчас очень много чилийцев, болельщиков и журналистов — и, конечно, игроков все узнают, просят фото… 15 тысяч чилийцев прилетели на Кубок конфедераций в Россию! Из одного только Сантьяго здесь 5 тысяч человек.

— А болельщикам понравился футбольный праздник в России? Может быть, им чего-то здесь не хватало?

— Страна — просто невероятная! Мы все очарованы. Приехать в Россию — необычный опыт для каждого из нас, и мы не строили каких-то ожиданий. Мы же никогда не рассматривали Россию как туристическое направление. Раньше был железный занавес, и о странах дальше ФРГ мы и не думали.

Знали, что едем в страну с богатой историей. Но думали, что здесь будет все обветшалое, устаревшее. А увидели здесь много современных зданий, очень чистые города, прекрасные парки для отдыха. Сегодня я снова иду гулять в Парк Горького, он мне очень нравится! И о людях мы думали по-другому — что здесь все холодные, сухие, но то, как нас здесь встречали, невероятно! Единственное, что немного осложняло наше общение с местными жителями — это языковой барьер.

— Нынешняя чилийская сборная — самая успешная за всю историю вашего футбола. У этих игроков есть достойная смена?

— Боюсь, что нет. Я сейчас не могу назвать игроков 20−22 лет, равных нынешним звездам. Дело в том, что в чилийских клубах все хотят заработать быстрые деньги, думают только о краткосрочных перспективах. Никто не озабочен тем, чтобы растить игроков. И мы сегодня не можем сказать, повезет ли нам, появится ли среди наших игроков новый Артуро Видаль или Алексис Санчес. Так что будущее сборной весьма туманно. И единственное, что нам остается — это наслаждаться игрой сегодняшней команды и любить ее.

— Ну, как минимум, они могут служить хорошим примером для будущих поколений.

— Да, детям они создают совершенно другое восприятие футбола, нежели было у нас, прививают им победную психологию. Дети уже привыкли, что сборная Чили побеждает! К примеру, моему сыну 5 лет, а он уже видел, как Чили дважды завоевывает Кубок Америки, видел Чили в финале Кубка Конфедераций. Ничего подобного в мое время не было! Лично мне пришлось ждать 36 лет, чтобы увидеть, как мы завоевываем хоть что-то. Раньше же наши вечно проигрывали, и то, к чему мы привыкли, — это брать калькуляторы и подсчитывать количество очков, математические шансы пройти в следующий круг. А наши дети уже не боятся никаких соперников, они на любой матч идут с уверенностью, что команда Чили должна победить. Вот я, например, очень боялся финала с Германией, а когда разговаривал с более молодыми соотечественниками — все они говорили: «Мы же чилийцы — значит, мы победим!» И вот это конечно удивительный сильный эффект от побед нашей сборной.

— Как вам игра вашей сборной на этом турнире вообще?

— Очень нравится. Сборная состоит из тех же игроков, что и раньше, но при этом очень поменялся стиль их игры: они уже не так агрессивны, как были на Кубке Америки или Чемпионате Мира в Бразилии. Алексису Санчесу уже почти 30, он уже не тот горячий мальчишка, что играл в Южной Африке. В целом у нас сейчас очень умная команда, которой нравится владеть мячом, и они умеют распоряжаться мячом очень хорошо. Они возвращаются назад, пасуют вратарю, защитникам — Гари Медель и Марсело Диас дают очень много хороших пасов на протяжении всего Кубка. А когда возникают проблемы — то пасуют Артуро (Видалю) — и он их решает. Или вот например Варгас — он очень мало бывает с мячом в течение матча, но как только мяча касается — это сразу гол.

— А от сборной России какое впечатление?

— Ну, это не самая великая команда, достаточно ограниченная технически, видно, что нужно много работать на самом базовом уровне — заинтересовывать детей футболом, чтобы было, из кого выбирать игроков. Думаю, что большой вред наносят большие заработки игроков. Например, пару лет назад здесь играл один чилиец Марк Гонсалес. И он не был известен своей игрой, но зато был знаменит тем, что неизменно возглавлял рейтинги футболистов с самыми высокими гонорарами. Больше, чем Алексис, чем Артуро Видаль. Больше, чем могли бы эти прекрасные игроки заработать в Англии или Испании. Наверняка, на эту тему уже до меня высказывались тысячу раз, если бы ваши игроки в ущерб своим гонорарам поехали играть в более сильные чемпионаты, где выше конкуренция, — то они развивались бы.

— Как чилийская публика тоже болезненно реагирует на проигрыши сборной?

— Да, многие расстраиваются и ругают игроков, как и у вас. Например, о Клаудио Браво перед Кубком конфедераций шли разговоры, что наш голкипер уже не тот, что играет не так стабильно — и посмотрите, он отражает три пенальти подряд в полуфинальном матче турнира ФИФА! Этого никогда не совершал ни один из вратарей в мире! И все в Чили тут же начинают его превозносить: вот он какой, наш капитан, Капитан Америка — так его прозвали теперь. Подобное происходит все время: болельщики в нашу эпоху глобализации и интернета тут же выплескивают свои эмоции и выражают свое мнение публично, не дав себе немного времени остыть и подумать. К примеру, вратаря, который заменял в первых матчах Кубка конфедераций Клаудио Браво, болельщики начали оскорблять прямо во время матча. А все дело в том, что он играет за футбольную команду Universidad de Chile, тогда как очень большая часть фанатов поддерживает их заклятых соперников — клуб Colo Colo. И многие в Чили очень возмущались таким поведением фанатов на трибунах. Но при этом те же люди, как только им не нравится что-то в игре Алексиса Санчеса, начинают про него придумывать, что с ним что-то не то, что у него голова занята посторонними мыслями, что он только и думает о своей игре в «Арсенале» и так далее. Для меня показателен один случай. Я был в Бразилии, когда команда Чили проиграла хозяевам на чемпионате мира, и тогда все наши болельщики ходили с опущенными головами и расстроенные, но при этом не прекращали надеяться на лучшее, никто не забывал о том, на что способна эта команда. И уже на следующий год мы выиграли Кубок Америки. И сейчас то же самое — несмотря на проигрыш Германии, мы все продолжаем верить в свою команду, в ее успех на Чемпионате Мира в следующем году. По крайней мере, мы верим в тех 5−6 игроков, которых считаем самыми сильными в Чили — Артуро, Алексис, Браво, Варгас и Гари.

— Последний у вас тоже в числе кумиров?

— Гари Меделя в Чили обожают. Он единственный игрок, для которого болельщики придумали свою «песню трибун». Гари выглядит как самый обычный средний чилиец, он маленького роста, но если он выпрыгивает в борьбе за мяч с Рональдо, то эту борьбу выигрывает. И он играет изо всех сил — так, что иногда глазам своим не веришь. Гари очень мужественный. Однажды он в игре получил трещину бедра, но продолжил играть. Мы просто восхищаемся им!

— Сборная Чили уже достаточно возрастная, большинству игроков уже есть 30 лет, или будет к следующему году. Как вы думаете, у этой команды хватит сил дотянуть до Мундиаля, сохранив силы, чтобы показывать в России в 2018-м году хорошую игру?

— Думаю, что все наши игроки сейчас живут мечтой стать чемпионами мира. В Россию они приедут с одним желанием — победить, в этом у меня нет никаких сомнений. Я считаю, что в этом как раз их сила — что они очень зрелая команда. Надо лишь найти пару молодых для замены. В этой команде уже есть 11−12 игроков, которые играют на одном высоком уровне, не хватает еще пары таких же сильных им в помощь. Но на нашем континенте есть еще Бразилия, которая играет сейчас очень хорошо, есть Аргентина, которая с приходом Сампаоли скоро вернется к своему уровню. И есть Чили… как я уже говорил, мы не привыкли видеть настолько сильную национальную сборную, но теперь все мечтаем приехать снова в Россию и вернуться с титулом.