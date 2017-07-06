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Кубок конфедераций по футболу 2017
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0 д 0 ч 0 м
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Новая Зеландия 0
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Португалия 1
тв
Группа A
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Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
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6 июля 2017, 20:22 | ТАСС

Мутко: Cборная России намерена провести товарищеский матч с иранцами осенью

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу осенью планирует провести товарищеский матч с командой Ирана. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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© ИТАР-ТАСС

«Мы ведем переговоры с серьезными сборными. Там есть и Иран, это очень сильная и мощная команда, все-таки два матча будут. У тренера есть желание, чтобы была азиатская команда, американская, нам нужно посмотреть разный стиль команд. С Ираном планируем сыграть осенью, но контракт пока не подписан», — сказал Мутко.

«Этот матч [со сборной Ирана] будет не в “Лужниках”, мы найдем, где играть», — отметил глава РФС.

В июне сборная Ирана гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата мира 2018 года.

Сборная России ранее встречалась с иранской командой в феврале в Абу-Даби (ОАЭ) в товарищеском матче, потерпев поражение со счетом 0:1. Сборная СССР играла с иранцами трижды, одержав три победы — в 1976 году (Олимпийские игры, 2:1), в 1978-м (1:0) и 1985-м (2:0).
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