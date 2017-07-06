Мутко: Cборная России намерена провести товарищеский матч с иранцами осенью

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«Мы ведем переговоры с серьезными сборными. Там есть и Иран, это очень сильная и мощная команда, все-таки два матча будут. У тренера есть желание, чтобы была азиатская команда, американская, нам нужно посмотреть разный стиль команд. С Ираном планируем сыграть осенью, но контракт пока не подписан», — сказал Мутко.

«Этот матч [со сборной Ирана] будет не в “Лужниках”, мы найдем, где играть», — отметил глава РФС.

В июне сборная Ирана гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата мира 2018 года.