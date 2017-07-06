Мутко: Cборная России намерена провести товарищеский матч с иранцами осенью
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу осенью планирует провести товарищеский матч с командой Ирана. Об этом журналистам сообщил
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
«Мы ведем переговоры с серьезными сборными. Там есть и Иран, это очень сильная и мощная команда,
«Этот матч [со сборной Ирана] будет не в “Лужниках”, мы найдем, где играть», — отметил глава РФС.
В июне сборная Ирана гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата мира 2018 года.
Сборная России ранее встречалась с иранской командой в феврале в
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