Десайи: Кубок конфедераций прошел успешно, это хорошая подготовка к чемпионату мира
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Кубок конфедераций по футболу в России прошел успешно и стал хорошей подготовкой к чемпионату мира 2018 года. Такое мнение журналистам высказал чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Марсель Десайи после презентации тура кубка мира в «Лужниках».
Турнир прошел в Москве,
«Думаю, можно говорить об успехе,
«Я впечатлен подготовкой России к чемпионату мира. ФИФА помогла стране создать качественную инфраструктуру. Но самое важное, что государство очень хочет создать хорошее впечатление о стране», — также сказал он.
Десайи очарован немцами
Победителем турнира стала сборная Германии, которая в финале переиграла команду Чили (1:0).
«Мне очень понравились чилийцы, их техника, манера обращаться с мячом, индивидуально сильные игроки. К сожалению, им не удалось забить мяч, чтобы навязать борьбу немцам в финале. Очарован и немцами: у сборной отсутствовало несколько основных игроков, но они смогли привезти молодежь и интегрировать ее в игру команды. Тем более, их молодежная команда выиграла чемпионат Европы, так что у них отличное поколение, они способны доминировать в мире на протяжении долго времени», — сказал Десайи.
Француз считает, что капитан немцев Юлиан Дракслер заслуженно был признан лучшим игроком турнира. «Он показал самую стабильную игру, тем более, был капитаном сборной. Нельзя сказать, что он показал выдающуюся игру в финале, но очень помогал своей команде в разных аспектах. Это игрок будущего», — считает он.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
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