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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
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18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
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Чили 2
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Германия 3
тв
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21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
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Чили 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30306883/
6 июля 2017, 18:54 | ТАСС

Мутко: Переговоры о матче сборных России и Бразилии находятся в завершающей стадии

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Переговоры о проведении в 2018 году товарищеского матча между сборными России и Бразилии по футболу находятся в финальной стадии. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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© ИТАР-ТАСС

«С Бразилией мы надеемся сыграть в следующем году, переговоры на завершающей стадии», — сказал Мутко.

Ранее вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни рассказал ТАСС, что матч Россия — Бразилия пройдет в марте. По его словам, игра состоится в России.

Мутко также отметил, что в ноябре этого года сборная России сыграет на обновленном стадионе «Лужники». «Это стадион уже готов, сейчас просто дорабатывается. Здесь будут очень хорошие возможности. Думаю, к октябрю все будет завершено, и в ноябре мы надеемся провести на стадионе матч сборной России», — сказал глава РФС.
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