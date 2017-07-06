Мутко: Переговоры о матче сборных России и Бразилии находятся в завершающей стадии
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Переговоры о проведении в 2018 году товарищеского матча между сборными России и Бразилии по футболу находятся в финальной стадии. Об этом журналистам сообщил
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
«С Бразилией мы надеемся сыграть в следующем году, переговоры на завершающей стадии», — сказал Мутко.
Ранее
Мутко также отметил, что в ноябре этого года сборная России сыграет на обновленном стадионе «Лужники». «Это стадион уже готов, сейчас просто дорабатывается. Здесь будут очень хорошие возможности. Думаю, к октябрю все будет завершено, и в ноябре мы надеемся провести на стадионе матч сборной России», — сказал глава РФС.
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