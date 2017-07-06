Мутко: переговоры о матче сборных России и Бразилии находятся в завершающей стадии

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«С Бразилией мы надеемся сыграть в следующем году, переговоры на завершающей стадии», — сказал Мутко.

Ранее вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни рассказал ТАСС, что матч Россия — Бразилия пройдет в марте. По его словам, игра состоится в России.

Мутко также отметил, что в ноябре этого года сборная России сыграет на обновленном стадионе «Лужники». «Это стадион уже готов, сейчас просто дорабатывается. Здесь будут очень хорошие возможности. Думаю, к октябрю все будет завершено, и в ноябре мы надеемся провести на стадионе матч сборной России», — сказал глава РФС.