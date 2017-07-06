ФИФА уточнила: Жирков пропустит следующий товарищеский матч

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Эта игра стала последней для футболиста на турнире. В соответствии с пунктом 2 статьи 38 Дисциплинарного регламента ФИФА он должен был отбыть дисквалификацию в следующем официальном (но не товарищеском матче) сборной. То есть Жирков пропустил бы стартовую игру чемпионата мира-2018, если попал бы в заявку нашей команды.

Однако другой пункт того же документа предусматривает исключение для сборной, чья страна принимает финальный турнир чемпионата мира. Привилегия вызвана тем, что хозяйка первенства планеты освобождена от отборочных встреч. Для игрока такой команды (в данном случае сборной России) дисквалификация переносится не на официальную игру ЧМ-2018, а на очередной товарищеский матч.

Таким образом, Жирков сможет принять участие в стартовой игре российской команды, если его включат в заявку. А дисквалификацию он отбудет в следующей контрольной встрече, которая пройдет в этом году.