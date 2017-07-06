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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30306167/
6 июля 2017, 18:02 | Р-Спорт

Мутко: Кубок конфедераций показал огромный потенциал футбола в России

Кубок конфедераций 2017 года показал, какой огромный потенциал существует для развития футбола в России, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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© РИА "Новости"
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Кубок конфедераций проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В финале сборная Германии обыграла команду Чили со счетом 1:0. Матчи турнира в общей сложности посетили 628 304 человека, что стало третьим показателем в истории проведения соревнования.

«Несколько дней назад в России завершился грандиозный Кубок конфедераций. Мы увидели высочайший уровень футбола, потрясающую энергетику, увидели, как футбол может влюблять в себя. Россия открыла свои гостеприимные двери и сделала это от всего сердца. Мы увидели, какой огромный потенциал для футбола (в России)», — сказал Мутко журналистам.

«Но это только прелюдия самого большого турнира — чемпионата мира по футболу. Я уверен, что Россия вместе с ФИФА проведет этот турнир на высочайшем уровне. Подтверждением этому является стадион “Лужники”. Лучший стадион в стране. В ноябре будет уже первый матч», — добавил он.

Ранее руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев заявил агентству «Р-Спорт», что сборная России в матче открытия «Лужников» сыграет с командой Аргентины. Предварительной датой матча называлось 11 ноября.
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