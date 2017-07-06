Мутко: Кубок конфедераций показал огромный потенциал футбола в России
Кубок конфедераций 2017 года показал, какой огромный потенциал существует для развития футбола в России, заявил
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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Кубок конфедераций проходил в Москве,
«Несколько дней назад в России завершился грандиозный Кубок конфедераций. Мы увидели высочайший уровень футбола, потрясающую энергетику, увидели, как футбол может влюблять в себя. Россия открыла свои гостеприимные двери и сделала это от всего сердца. Мы увидели, какой огромный потенциал для футбола (в России)», — сказал Мутко журналистам.
«Но это только прелюдия самого большого турнира — чемпионата мира по футболу. Я уверен, что Россия вместе с ФИФА проведет этот турнир на высочайшем уровне. Подтверждением этому является стадион “Лужники”. Лучший стадион в стране. В ноябре будет уже первый матч», — добавил он.
Ранее руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев заявил агентству «Р-Спорт», что сборная России в матче открытия «Лужников» сыграет с командой Аргентины. Предварительной датой матча называлось 11 ноября.
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