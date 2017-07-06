Матч Россия — Новая Зеландия стал самым рейтинговым на «Матч ТВ» во время КК
40 трансляций матчей Кубка конфедераций—2017 на телеканале «Матч ТВ» посмотрели 23,773 млн россиян.
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Доля смотрения встреч в целевой аудитории телеканала мужчин старше 18 лет составила 7,1%, что превышает средний показатель 4,3% в категории спортивных трансляций за первое полугодие.
Согласно данным Mediascope, традиционно больше зрителей у экранов собирают матчи с участием сборной России. Средняя доля прямых трансляций матчей Кубка конфедераций—2017 в этой возрастной категории зрителей канала составила 13,9%.
Самый высокий рейтинг (6,0%) показал матч сборной России с командой Новой Зеландии, на втором месте — встреча между Португалией и Мексикой (4,7%), а на третьем — Германия — Мексика (3,9%).
Молодая мужская аудитория в возрасте 18−24 лет проявила интерес и к матчам стадии
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