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Доля смотрения встреч в целевой аудитории телеканала мужчин старше 18 лет составила 7,1%, что превышает средний показатель 4,3% в категории спортивных трансляций за первое полугодие.



Согласно данным Mediascope, традиционно больше зрителей у экранов собирают матчи с участием сборной России. Средняя доля прямых трансляций матчей Кубка конфедераций—2017 в этой возрастной категории зрителей канала составила 13,9%.

Самый высокий рейтинг (6,0%) показал матч сборной России с командой Новой Зеландии, на втором месте — встреча между Португалией и Мексикой (4,7%), а на третьем — Германия — Мексика (3,9%).