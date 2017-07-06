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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30305746/
6 июля 2017, 17:31 | Чемпионат.com

Матч Россия — Новая Зеландия стал самым рейтинговым на «Матч ТВ» во время КК

40 трансляций матчей Кубка конфедераций—2017 на телеканале «Матч ТВ» посмотрели 23,773 млн россиян.

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© РИА "Новости"
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Доля смотрения встреч в целевой аудитории телеканала мужчин старше 18 лет составила 7,1%, что превышает средний показатель 4,3% в категории спортивных трансляций за первое полугодие.

Согласно данным Mediascope, традиционно больше зрителей у экранов собирают матчи с участием сборной России. Средняя доля прямых трансляций матчей Кубка конфедераций—2017 в этой возрастной категории зрителей канала составила 13,9%.

Самый высокий рейтинг (6,0%) показал матч сборной России с командой Новой Зеландии, на втором месте — встреча между Португалией и Мексикой (4,7%), а на третьем — Германия — Мексика (3,9%).

Молодая мужская аудитория в возрасте 18−24 лет проявила интерес и к матчам стадии плей-офф. Средняя доля прямых трансляций матчей Кубка конфедераций—2017 в этой возрастной категории зрителей канала составила 15,9%.
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