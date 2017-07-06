За отказ на КК-2017 говорить о допинге в России Шолля отстранили от эфира

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Произошло это в связи с тем, что Шолль отказался говориться о допинге в России во время Кубка конфедераций.

Express.de сообщает, что перед полуфинальным матчем Чили — Португалия канал планировал обсудить проблему допинга в российском футболе, но Шолль отказался в этом участвовать. В итоге Мехмета заменил Томас Хитцельшпергер, а Мехмет Шолль в эфире больше не появлялся.

Координатор канала Аксель Балкауски подтвердил, что разногласия имели место, но конфликт уже улажен.

«Разногласия происходят даже в самых крепких семьях. Это не является проблемой», — сказал Балкауски.

Подтвердил сказанное и сам Мехмет Шолль.

«Всё в порядке. Я с нетерпением жду чемпионат мира», — сказал Шолль.

Бывший футболист с 2008 года работает экспертом на ТВ.