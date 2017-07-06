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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
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28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
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ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30303395/
6 июля 2017, 14:52 | Чемпионат.com

За отказ на КК-2017 говорить о допинге в России Шолля отстранили от эфира

Бывшего футболиста «Баварии» и сборной Германии Мехмета Шолля временно отстранили от эфира на канале ARD, где немец работает экспертом.

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© AFP 2017

Произошло это в связи с тем, что Шолль отказался говориться о допинге в России во время Кубка конфедераций.

Express.de сообщает, что перед полуфинальным матчем Чили — Португалия канал планировал обсудить проблему допинга в российском футболе, но Шолль отказался в этом участвовать. В итоге Мехмета заменил Томас Хитцельшпергер, а Мехмет Шолль в эфире больше не появлялся.

Координатор канала Аксель Балкауски подтвердил, что разногласия имели место, но конфликт уже улажен.

«Разногласия происходят даже в самых крепких семьях. Это не является проблемой», — сказал Балкауски.

Подтвердил сказанное и сам Мехмет Шолль.

«Всё в порядке. Я с нетерпением жду чемпионат мира», — сказал Шолль.

Бывший футболист с 2008 года работает экспертом на ТВ.
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