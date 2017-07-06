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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
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Новая Зеландия 0
тв
Группа A
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Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
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Чили 1
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Россия 1
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Чили 0 (3)
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Мексика 1
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ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30301048/
6 июля 2017, 13:00 | Р-Спорт

Сборная Германии возглавила рейтинг ФИФА, команда России поднялась на 62-е место

МОСКВА, 6 июл — Р-Спорт. Сборная Германии стала первой командой мира, а сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге Международной федерации футбола, новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации в четверг, 6 июля.

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© РИА "Новости"

Ранее россияне занимали 63-е место рейтинга ФИФА, которое было самым низким для российской команды в истории. В июне сборная России сыграла два товарищеских матча: против сборных Венгрии (5 июня, 3:0) и Чили (9 июня, 1:1), а также выступила на домашнем Кубке конфедераций-2017, где обыграла сборную Новой Зеландии (17 июня, 2:0), но после уступила командам Португалии (21 июня, 0:1) и Мексики (24 июня, 1:2) и в итоге не сумела выйти из группы.

Сборная Германии стала победителем Кубка конфедераций, одержав на турнире четыре победы при одной ничьей. Благодаря этому успеху немецкие футболисты поднялись в рейтинге ФИФА на две строчки и впервые за последние два года вышли на первое место, сместив на одну ступень вниз сборные Бразилии и Аргентины.

Полуфиналист Кубка конфедераций сборная Португалии поднялась с 8-го на 4-е место, а команда Чили, ставшая финалистом турнира, наоборот потеряла три строчки и теперь идет на 7-м месте. Потеряв одну строчку, из первой десятки вылетела команда Испании.

Рейтинг ФИФА, версия от 6 июля:

1 (3). Германия — 1609 очков,

2 (1). Бразилия — 1603,

3 (2). Аргентина — 1413,

4 (8). Португалия — 1332,

5 (9). Швейцария — 1329,

6 (10). Польша — 1319,

7 (4). Чили — 1250,

8 (5). Колумбия — 1208,

9 (6). Франция — 1199,

10 (7). Бельгия — 1194,

11 (10). Испания — 1114 ….

62 (63). Россия — 590.

Новая версия рейтинга будет опубликована 10 августа.
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