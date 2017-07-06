Сборная Германии возглавила рейтинг ФИФА, команда России поднялась на 62-е место

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Ранее россияне занимали 63-е место рейтинга ФИФА, которое было самым низким для российской команды в истории. В июне сборная России сыграла два товарищеских матча: против сборных Венгрии (5 июня, 3:0) и Чили (9 июня, 1:1), а также выступила на домашнем Кубке конфедераций-2017, где обыграла сборную Новой Зеландии (17 июня, 2:0), но после уступила командам Португалии (21 июня, 0:1) и Мексики (24 июня, 1:2) и в итоге не сумела выйти из группы.

Сборная Германии стала победителем Кубка конфедераций, одержав на турнире четыре победы при одной ничьей. Благодаря этому успеху немецкие футболисты поднялись в рейтинге ФИФА на две строчки и впервые за последние два года вышли на первое место, сместив на одну ступень вниз сборные Бразилии и Аргентины.

Полуфиналист Кубка конфедераций сборная Португалии поднялась с 8-го на 4-е место, а команда Чили, ставшая финалистом турнира, наоборот потеряла три строчки и теперь идет на 7-м месте. Потеряв одну строчку, из первой десятки вылетела команда Испании.

Рейтинг ФИФА, версия от 6 июля:

1 (3). Германия — 1609 очков,

2 (1). Бразилия — 1603,

3 (2). Аргентина — 1413,

4 (8). Португалия — 1332,

5 (9). Швейцария — 1329,

6 (10). Польша — 1319,

7 (4). Чили — 1250,

8 (5). Колумбия — 1208,

9 (6). Франция — 1199,

10 (7). Бельгия — 1194,

11 (10). Испания — 1114 ….

62 (63). Россия — 590.

Новая версия рейтинга будет опубликована 10 августа.