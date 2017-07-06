Король Лев. Откуда взялся человек в черном

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

К титулу чемпиона мира, выигранному три года назад со сборной Германии, Йоахим Лев добавил победу на российском Кубке конфедераций. Причем ее он добился с экспериментальным составом.

Футбольному миру давно привычно видеть на тренерской скамейке бундестим подтянутого человека в строгих тонах: то во всем черном, то в белой рубашке с закатанными до локтей рукавами. Иногда продуманный, несомненно, ансамбль дополняет шарф, завязанный в парижский узел, то есть с двумя концами, просунутыми в петлю, Йоахим Лев руководит германской сборной уже 11 лет.

ПОМОЩНИК ПО ТАКТИКЕ

А ведь когда летом 2004 года Юрген Клинсманн взялся обновить и перезапустить команду перед домашним первенством мира, многие удивились приглашению в тренерский штаб безработного на тот момент Йогги. Но чемпион мира 1990 был знаком с Левом по тренерской школе и не скрывал, что его привлекло умение коллеги быстро и ясно объяснять игровые премудрости. Разделение функций было предопределено. Харизматичный Клинсманн, стремившийся привить команде более зрелищный атакующий футбол, отвечал за мотивацию, Лев — за тактику. А после домашнего ЧМ-2006, на котором Германия финишировала третьей, что было расценено как успех, Клинсманн отказался от продления контракта, чтобы отвезти семью обратно в Америку, где выросли его дети, и Лев стал главным.

Хотя был соблюден принцип преемственности, его фигура у многих вызывала скепсис. Не хватало веса в футбольных кругах Германии, где достаточно людей с высшими достижениями. В предыдущие 22 года сборной руководили в основном чемпионы мира: Беккенбауэр, Фогтс, Феллер, Клинсманн. Исключение — Риббек, при котором команда не вышла из группы на Кубке конфедераций-99 и Euro-2000. Лев же не сыграл за сборную ни разу. Да и в первой бундеслиге он провел лишь три сезона — по одному в «Штутгарте», где был глубоким резервистом, приняв участие в четырех матчах, «Айнтрахте» и «Карлсруэ». Большая часть его карьеры футболиста прошла в родном клубе «Фрайбург», соревновавшемся во втором дивизионе. Заканчивал ее он и вовсе во втором эшелоне Швейцарии, выступая за «Шаффхаузен» и «Винтертур», где попутно тренировал юных футболистов. Впоследствии в Германии шутили, что Лев сам играл гораздо хуже тех, кого он тренирует.

ОБЫГРЫВАЛ СЕМИНА, ТРЕНИРОВАЛ ЧЕРЧЕСОВА

По счастливому для него стечению обстоятельств, уже в 36 лет, едва завершив играть, Йогги возглавил «Штутгарт» с Балаковым, Бобичем и Элбером в составе. В этот клуб его позвал в качестве помощника Рольф Фрингер, у которого Лев играл — причем с капитанской повязкой — в «Шаффхаузене». Спустя сезон австрийцу предложили возглавить сборную Швейцарии, и Лев оказался под рукой. Тем более что до старта чемпионата-1996/97 оставалось четыре дня, и никого другого было уже не найти.

Команда, между тем, начала с разгрома «Шальке» — 4:0. В первых шести турах она набрала 16 очков, одержав пять побед. Лева утвердили. В итоге «Штутгарт» закончил чемпионат на четвертом месте, а также выиграл Кубок Германии.

Йоахим Лев родом из села Шенау (округ Леррах в федеральной земле Баден-Вюртемберг) — едва ли не самой юго-западной точке Германии.

В следующем сезоне команда снова финишировала четвертой и добралась до финала Кубка обладателей кубков. Это тогда в полуфинале она дважды обыграла семинский «Локомотив» (2:1, 1:0), который на выезде открыл счет благодаря голу Джанашии, но не удержал ничью, пропустив мяч от Бобича на последней минуте. В финале же «швабы» уступили «Челси» — 0:1 — и Лев отправился в Турцию.

В дальнейшем в его биографии была работа в «Фенербахче», «Карлсруэ», с которым он вылетел из второго дивизиона в третий, турецком «Аданаспоре», «Тироле» и «Аустрии».

С «Тиролем», ворота которого защищал Станислав Черчесов, Лев выиграл в сезоне 2001/02 чемпионат Австрии. Увы, клуб-чемпион был объявлен банкротом. С «Аустрией» же Лев расстался в конце марта 2004 года, когда клуб шел в чемпионате на первом месте, чтобы через четыре месяца с небольшим попасть в национальную команду.

ОТЕЦ, ВЕРНУВШИСЬ ИЗ ПЛЕНА, СОВЕТОВАЛ УЧИТЬСЯ У РУССКИХ

Тогда при Клинсманне с прицелом на 2006 год была создана, между прочим, вторая сборная (Deutsche B-Fußballnationalmannschaft), в которой проходили обкатку футболисты, способные потенциально пополнить ряды главной команды страны. В итоге в ЧМ-2006 участвовали выходцы из этого образования — Боровски, Фридрих, Ханке и Хильдебранд. Многие другие, в том числе Гомес, Рольфес, Фриц, Энке, оказались в сборной позже.

Лев, конечно, пошутил, когда после победного финала Кубка конфедераций-2017 заявил: «Теперь нам надо подумать, кого из старичков мы можем принять в эту команду», — но кое-кто из экспериментального состава, наверняка, приедет в Россию и через год. Пока же Германия предупредила весь футбольный мир: у нее сумасшедший потенциал и выучка, благодаря которой команда, составленная в основном из игроков без международного опыта, обладает спокойствием, уверенностью в своих силах и умением сполна использовать свои шансы.

Впрочем, спокойствие и уверенность исходят и от главного тренера. Его отец-печник из поселка Шенау на юго-западе Германии, что в 40 километрах от Фрайбурга, участвовал в войне, несколько лет провел в плену в СССР и говорил своим четырем сыновьям, старшим из которых был Йогги, что «сила русских в их терпении и спокойствии во всяких жизненных ситуациях».

Между тем Лев совсем не робот. Во время матча с Австрией на Euro-2008, например, испанский арбитр Мехуто Гонсалес удалил его вместе с коллегой Хиккерсбергером после того, как австриец нарушил «границу» чужой зоны, и два тренера едва не подрались. Впрочем, получив красные карточки, они пожали друг другу руки, после чего немец проследовал на трибуну к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Милый душка Лев, которому ничто человеческое не чуждо — ни карточные игры, ни езда с превышением допустимой скорости, ни бокал красного вина по вечерам, проявлял властность, когда отлучил от сборной Кураньи, который не захотел сидеть на трибуне во время товарищеского матча, и потребовал публичных извинений от допустившего критику в его адрес Баллака. У него образ сдержанного и несколько таинственного человека в черном, который не распространяется о своей личной жизни, но это амбициозный боец. Сейчас он, конечно же, наслаждается очередным успехом и гордится тем, что при нем немецкая машина превратилась из танка в симпатичный современный автомобиль, который тоже очень сложно остановить.