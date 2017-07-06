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Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
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Чили 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30298573/
6 июля 2017, 9:31 | Чемпионат.com

Дмитрий Комбаров: Люди начали поворачиваться лицом к сборной

Дмитрий Комбаров — о слезах в раздевалке сборной, «месседже» Дзюбы и Кокорина, «раскачивании лодки» и своём первом титуле.

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© РИА "Новости"

Защитника «Спартака» Дмитрия Комбарова неприятно удивили анонимные «вбросы» в СМИ относительно обстановки в сборной. Зато поддержка болельщиков безоговорочно порадовала.

«Первый раз в Сочи отдыхал — рекомендую»

— Это был самый короткий отпуск в вашей жизни?
— Бывали и короче. После Евро-2016 четыре или пять дней отдыхали, а сейчас — неделю.

 — Что можно успеть за неделю каникул?
— Съездить на море с родителями, женой, ребёнком, друзьями. Хорошо отдохнуть, полностью восстановиться физически и морально.

 — Почему Сочи?
— Короткий период был. За границу ехать — минимум три с половиной часа тратить на перелёт в один конец. Плюс ребёнка не хотелось везти. А в Сочи собралась большая компания. Заранее договорились и поехали.

 — С Глушаковыми?
— И не только. Были ещё ребята.

— И как там с точки зрения сервиса?
— Я первый раз в Сочи отдыхал — мне всё понравилось. Главное, погода была отличная — «+30», тёплое море. Вода чистая. Всё близко, не надо ездить никуда. Сервис отличный, еда — наша. Рекомендую.

 — Соотношение «цена-качество» адекватное?
— Вполне. Сочи за последнее время развился. Город сделал большой шаг вперёд в плане инфраструктуры: любой турист и на любой бюджет найдёт себе занятия по душе.

 — Отдыхающие узнавали, подходили?
— Узнавали, подходили, фотографировались.

— Что говорили?
— Интересовались делами, о «Спартаке» расспрашивали, о сборной. Кто-то фото на память просил.

 — Всё доброжелательно?
— Абсолютно. Ни малейшего намёка на негатив не почувствовал.

 — По словам Глушакова, «сборники» даже не успели потерять форму. У вас такие же ощущения?
— За неделю форму не растеряешь, даже если ничего делать не будешь. А мы провели с Денисом несколько тренировок, так что нормально себя чувствуем.

 — На пляже?
— В тренажёрном зале. Плюс плавали много — тоже физическая нагрузка.

«Показали достойный футбол, проявили характер»

— Кубок конфедераций стал четвёртым большим турниром для вас. Когда было более волнительно, на одном из предыдущих Евро, бразильском ЧМ или сейчас?
— Волнительнее всего бывает в первый раз, а у меня он пришёлся на Евро-2012. С обретением опыта спокойнее реагируешь на те или иные вещи. Перед Кубком конфедераций волнение тоже присутствовало, но уже не юношеское и не в таких объёмах. Правильнее назвать его ожиданием: скорее бы началось!

— Родители, брат ходили на игры, поддерживали?
— Отец ходил. В Питере и Москве был, только в Казань не ездил.

 — Три самых ярких впечатления от турнира?
— Уровень организации, прекрасные стадионы с отличной атмосферой и наши болельщики.

 — Наблюдая из Филлаха решающие матча турнира, ловил себя на мысли: «Неужели это Россия?» — настолько непривычной, эффектной была телевизионная картинка. Для игроков атмосфера на турнире стала сюрпризом?
— Не совсем. Всё-таки стадионы не сегодня построены — играли уже на них. На «Открытие Арене» в прошлом сезоне постоянно был аншлаг. Но мне тоже товарищи говорили, что по ТВ картинка какая-то другая была. Европейского уровня. Изнутри, повторюсь, ничего сверхъестественного не ощущалось.

 — С организационной точки зрения всё прошло безупречно?
— То, что я видел, было идеально. Много волонтёров, безопасность — захочешь, не придерёшься. Никто ни с кем не дрался — наоборот, люди соединяли компании, отдыхали вместе. Всё прошло на высочайшем уровне.

 — Какое послевкусие осталось от выступления сборной?
— Результат, наверное, отрицательный, но что касается игры, то считаю, показали достойный футбол, проявили характер. Мне понравилось. Где-то не повезло просто.

«У нас всегда так было: либо ты плохой, либо хороший, без полутонов»

— Во время и после турнира сверяли собственные ощущения с оценками прессы, экспертов или полностью абстрагировались от внешнего мира?
— Отключиться при таком потоке информации невозможно. Я увидел то, что люди начали поворачиваться лицом к сборной. И многие специалисты, которые раньше негативно высказывались о нас, и нередко объективно, сейчас говорят, что наконец-то появляется игра, боевой дух.

 — Редкий случай: относительно сборной России мнения разделились — от «всё плохо» до «обнадёживающе». О чём это говорит?
— У нас всегда так было: либо ты плохой, либо хороший, без полутонов.

 — Не скажите, после Евро-2016 позитива не было вовсе — сплошной негатив.
— Я склоняюсь к позитивным мнениям.

— Команда не заслуживала критики?
— Объективной — заслуживала. Всё-таки результата нет — из группы не вышли. В любом матче, даже победном, можно найти недоработки — технические ошибки, позиционные.

 — Чьё мнение для вас имеет ценность?
— Есть такие люди. В первую очередь — отец. К мнению некоторых специалистов прислушиваюсь. Без фамилий.

 — И как папа оценил игру команды в целом и сына в частности?
— Тоже заметил повление рисунка игры. Самое главное, команда бьётся, а результат должен прийти.

 — Зацепи сборная очки против Португалии и Мексики, тональность критических оценок радикально изменилась бы?
— Даже не то что зацепи, выйди мы из группы, и 90 процентов людей, которые нас ругали, поменяли бы свою точку зрения.

 — Шансы были.
— В том-то и дело! Не безнадёжно выступили. Где-то удачи не хватило, где-то реализации моментов.

— Ваш одноклубник Тигиев убеждён, что с Зобниным и Дзагоевым в центре поля сборная могла выступить удачнее.
— Я тоже так считаю.

 — Не хватало креатива в средней линии?
— Дело не только в креативе. Рома Зобнин с приходом Станислава Саламовича стал твёрдым игроком стартового состава. Он выполняет огромный объём работы что в защите, что в атаке. Хотя рассуждать в сослагательном наклонении тяжело. Мы не Нострадамусы, не всевидящие. Но я думаю, что его присутствие в любом случае добавило бы нам вариативности.

«Роналду в стык почти не идёт»

— Чемпионы Европы произвели впечатление?
— Чтобы прямо сумасшедшее — нет. Играли с ними отчасти на равных, особенно второй тайм. Даже прижали их минут на 15−20. Хорошая команда, но не скажу, что произвела сильное впечатление.

 — Не космос?
— Нет.

 — Как вам Роналду вблизи — машина?
— Да нет, не машина. Живой человек.

 — Тяжело с ним бороться?
— Я редко рядом с ним оказывался. Он больше искал свободные зоны. Вступать в борьбу, единоборства Роналду не особо любит. Пофинтить — это да. В стык почти не идёт.

 — Не возникало желания жёстко встретить?
— Целенаправленно поймать не пытался. А если по ситуации надо жёстко сыграть — сыграю. Неважно, Роналду это или не Роналду.

 — Вы и против Месси когда-то выходили. Кто больше впечатлил?
— И тот, и другой. Оба понравились.

«Сидели тихо. Кто-то плакал…»

— После Мексики игроки не могли сдержать слёз в раздевалке?
— Было, да. Чувство опустошения. Все понимали, что не выполнили задачу. Сидели тихо. Кто-то плакал, кто-то накрылся полотенцем.

 — Акинфеев объяснил, почему в том злосчастном эпизоде сыграл так, а не иначе?
— Эта тема в раздевалке вообще не поднималась.

 — Здорово же начали — почему потом сбавили?
— Потому что у Мексики хорошая команда. Где-то перехватила инициативу. Мы тоже имели несколько моментов. Зачем вводили видеоповторы, не понимаю. Я, правда, не пересматривал сам, но кого ни спрашиваю — все в один голос утверждают: пенальти на Жиркове был. Почему не поставили?..

 — А на Смолове?
— Смол говорит: был. Поставь судья хотя бы один из двух пенальти — ещё неизвестно, как бы всё сложилось.

 — Пока видеоповторы себя не оправдывают?
— На Кубке конфедераций они себя не оправдали.

 — Не кажется ли вам, что электронные помощники расхолодят живых судей?
— Повторы, наверное, нужны, но пока система не отработана, судьи не понимают, как себя вести в той или иной ситуации. Когда всё отладится, нововведение будет способствовать справедливой игре. А пока сплошные казусы. Новая Зеландия с Мексикой играли — минимум двух или трёх человек удалять надо было после драки. Судья посмотрел повтор и дал две-три жёлтые карточки. В чемпионате после такой потасовки люди ещё и дисквалификации на три-пять матчей получили бы! А здесь три предупреждения. Непонятно.

 — Обычно рефери чуть более лояльно относятся к хозяевам больших турниров. С Россией вышло наоборот?
— Я считаю, они вообще ни к кому не должны проявлять лояльность. Их дело — объективно и справедливо судить.

«Не знаю, кому был адресован “месседж” Дзюбы и Кокорина»

— Как человек, не один год игравший с Кокориным (в «Динамо») и Дзюбой (в «Спартаке»), можете предположить, какой смысл они вкладывали в нашумевший «месседж»?
— Я видел это, но кому был адресован их жест и для чего вообще это было сделано, не знаю. Никаких опровержений ни Кокорин, ни Дзюба не давали, поэтому мне тяжело об этом судить.

 — Тема перегрета?
— Когда начали раздувать тему каких-то конфликтов, недопонимания в команде, я искренне удивился. На протяжении того месяца, что мы провели на сборах и турнире, атмосфера в коллективе была абсолютно рабочей и дружеской. Я лично никаких конфликтов не замечал. Наверное, это интересная тема для журналистов — надо же о чём-то писать, — вот и раздули ситуацию. Муссировать можно неделями. Ещё раз повторю: атмосфера была хорошей, и Станислав Саламович для всех был открыт. Если есть вопросы — можно было зайти и поговорить, спросить, если что-то непонятно, и так далее.

 — В последнее время вообще много вбросов в прессу пошло относительно сборной — понимаете, откуда ветер дует?
— Без понятия.

 — Кто-то пытается «раскачать лодку»?
— Всегда так было — я имею в виду непонятные вбросы в СМИ. Скажу одно: обычно сборы долго тянутся, а этот месяц пролетел незаметно.

 — То есть никаких трений не было и нет?
— Вообще никаких. Если бы что-то было, я, наверное, заметил бы.

 — После либерала Слуцкого атмосфера в коллективе стала более строгой?
— Можно и пошутить, и посмеяться, но не в таком объёме, как было. Всё в меру. Соблюдается субординация, присутствует уважение. И полная концентрация на тренировках — никакой расхлябанности.

 — В сборную вернулась твёрдая рука?
— Станислав Саламович такой — твёрдый, жёсткий и справедливый.

«Суперкубок — не репетиция. На кону титул!»

— С какими чувствами вернулись в расположение клуба?
— С радостными. Уже хотелось потренироваться с командой.

 — Нет ощущения недосказанности: недогулял?
— Вообще нет. Я привык в таком режиме работать. Товарищи, друзья сочувствуют: опять ты без отпуска. А мне так даже лучше! Зимой будет нормальный отдых, и этого достаточно. Сейчас и недели хватило.

— Успеете набрать кондиции к 14 июля?
— Я повторюсь: мы их и не теряли.

 — В таком случае позже может настигнуть спад?
— Не знаю. Если человек готов, то он готов.

 — Суперкубка в вашей персональной коллекции ещё нет. Пора исправить упущение?
— Постараемся. Это официальный титул. Твоя биография, история — то, что потом будешь детям рассказывать, внукам. Для «Спартака» этот матч очень важен — ведь на кону очередной титул. Подходим к Суперкубку максимально серьёзно, репетицией перед чемпионатом его не считаем. Это настоящий финал, который надо выиграть.

 — В первом туре чемпионата вам играть с «Динамо». Предвкушаете встречу с не чуждой командой?
— Пока нет.

 — Рады возвращению бело-голубых?
— Конечно рад. Не надо будет лишний раз в другой город ездить (улыбается).

 — Решили, в чём на торжественный вечер «Спартака» идти?
— В костюмах, которые нам пошили на всю команду, чтобы все выглядели одинаково. Хорошо и солидно.

 — После «Терека» вы так нежно обнимали чемпионский кубок, как ребёнка.
— Так это же мой первый трофей, и сразу чемпионский! Мне уже не 18 — 30 лет. Я ждал этого момента всю карьеру. Чувства нахлынули.

— О чём в тот момент думалось?
— О том, что наконец-то одна из целей достигнута. Не промежуточная мечта сбылась, а та, которая стояла на вершине.

 — Много их ещё осталось, нереализованных?
— Очень, и уже поставлены новые цели, задачи.

 — А чуть конкретнее?
— Всё очевидно — защитить чемпионский титул и добиться новых. Удачно выступить в Лиге чемпионов и за сборную. Надеюсь, она всегда будет нас радовать. И болельщиков, разумеется.
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