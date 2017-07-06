Дети солнца, дети системы и дети суеты. Почему тревожно за Россию
Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев — о послевкусии от Кубка конфедераций.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Кубок конфедераций жизнерадостно помахал нам на прощанье рукой. Неужели от этой встречи с сильным и прекрасным ничего не выправится в наших скособоченных футбольных мозгах?..
ДЕТИ СОЛНЦА
Говорят, конфедеративный проект закрывается. Дескать, труженики полей перегружены и переутомлены. Но это чиновничье умозаключение идет вразрез с действительностью!
У кого, кроме отдельных представителей сборной России, вы заметили признаки усталости? Может, у Пепе, отыгравшего полномасштабный сезон за «Реал» и исполнившего каратистский голевой трюк уже в добавленное к турниру время? Или у Видаля?
Да они все живут футболом круглогодично, поймите! Не в пример нашим, склонным поныть по случаю урезания второго отпуска. И это — главное открытие: они в футболе живут — наши в нем подавляющей частью только кормятся.
Словом, с мотивацией участников при ближайшем рассмотрении все оказалось
И вы окажетесь глубоко не правы, если поставите уровень турнира под сомнение только потому, что немцы выиграли трофей резервным составом. Напротив, благодаря этому
ДЕТИ СИСТЕМЫ
Помните ликование Йоахима Лева после напряжной победы над Австралией? Словно то был финал чемпионата мира, а не встреча с заурядным, по высоким германским меркам, соперником. Вот! Лев, похоже, даже сам, пусть и такой многоопытный, понятия не имел, на что его резервный полк способен. А резерв взял да и выдал на российских полях высший потенциал.
Не то чтобы этот состав теперь сильнее всех на свете. Но у немецких кадров, сходящих с национального конвейера
Европейцы,
ДЕТИ СУЕТЫ
А
Хоть
Мы ведь увидели на своих стадионах два футбола. Первый: игра в удовольствие себе и публике. Второй (германский): футбол как отрасль, как система.
И есть, получается, третий. Российский подвид. Ни то, ни се.
Кубок конфедераций нас жесточайшим образом разоблачил. Будто Воланду пришло время навестить Россию футбольную.
Поэтому я пофилософствую
В футболе есть тайна и есть высшая правда. Правда жизненных ценностей. И когда смотришь на тот футбольный суррогат, который сорной травой разросся в отечестве за последние полтора десятка лет, за отечество, если честно, становится страшновато.
Достаточно бросить взгляд на характерное выражение лиц игроков
Сейчас у нас гостили большие сборные. А частенько, в рамках еврокубков, к нам заглядывают маленькие клубные команды. Разные. Бельгийские, чешские, польские. И не важно, какой они получают результат. В их отношении к игре, в стремлении внятно и по возможности вкусно разыграть мяч отчетливо угадывается стремление нравиться публике. Понятно, что в первую очередь своим родным болельщикам.
У наших этого, как правило, нет и помине.
В наших мутных футбольных водах образуются по случаю только отдельные островки, соответствующие одному или другому мировому футбольному тренду. На таком острове, например, обитают команды Курбана Бердыева, у которых во главе угла система. На другой недавно высадился «Спартак» Массимо Карреры, где драйв и здоровый азарт создал нити взаимного притяжения между командой и трибунами.
Но микроклимат на этих островках не делает погоды для России.
Ухватить. Купить. Продать. Вспылить. Вот — наше все. И нет как нет желания работать вдолгую. Создать традицию. Оставить по себе добрую и благодарную память.
Потому и сборную свою мы пытаемся этак искусственно взнуздать. Тестируем ее то тренерским пряником, то кнутом — на что лучше поведется?
Но вылезает у нее чаще всего натуральный, так сказать, российский продукт. Называется — суета.
Пригласили к себе праздник. Праздник честно отработал свое. Мы с ним соприкоснулись фибрами удовольствия.
Но вздрогнула ли наша душа?
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