Дети солнца, дети системы и дети суеты. Почему тревожно за Россию

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Кубок конфедераций жизнерадостно помахал нам на прощанье рукой. Неужели от этой встречи с сильным и прекрасным ничего не выправится в наших скособоченных футбольных мозгах?..

ДЕТИ СОЛНЦА

Говорят, конфедеративный проект закрывается. Дескать, труженики полей перегружены и переутомлены. Но это чиновничье умозаключение идет вразрез с действительностью! Переутомленные-то обычно сбавляют обороты или отбывают номер. А португальцы с мексиканцами сражались за малозначимое третье место не на жизнь, а на смерть. А чилийцы до последнего мгновения трепали немцев яростно и пылко.

У кого, кроме отдельных представителей сборной России, вы заметили признаки усталости? Может, у Пепе, отыгравшего полномасштабный сезон за «Реал» и исполнившего каратистский голевой трюк уже в добавленное к турниру время? Или у Видаля?

Да они все живут футболом круглогодично, поймите! Не в пример нашим, склонным поныть по случаю урезания второго отпуска. И это — главное открытие: они в футболе живут — наши в нем подавляющей частью только кормятся.

Словом, с мотивацией участников при ближайшем рассмотрении все оказалось тип-топ. Статус-то турнира — надмирный! Португальцы, чилийцы, мексиканцы, камерунцы — они приехали к нам, не только чувствуя за собой родину. В них содержалась свежая еще сила покорителей своих континентов! Единственное, два представителя от региона Австралии и Океании — перебор и нонсенс. Для полноты впечатлений мне не хватало полноценного носителя азиатского колорита (например, там Иран сейчас очень поднялся). А Новой Зеландии на таком турнире не место — она, такое ощущение, была прислана сугубо для того, чтобы мы хоть кого-то обыграли….

И вы окажетесь глубоко не правы, если поставите уровень турнира под сомнение только потому, что немцы выиграли трофей резервным составом. Напротив, благодаря этому сюрпризу-феномену Кубок конфедераций оставил даже более глубокий след в сознании.

ДЕТИ СИСТЕМЫ

Помните ликование Йоахима Лева после напряжной победы над Австралией? Словно то был финал чемпионата мира, а не встреча с заурядным, по высоким германским меркам, соперником. Вот! Лев, похоже, даже сам, пусть и такой многоопытный, понятия не имел, на что его резервный полк способен. А резерв взял да и выдал на российских полях высший потенциал.

Не то чтобы этот состав теперь сильнее всех на свете. Но у немецких кадров, сходящих с национального конвейера подготовки-штамповки, есть мощная характерная особенность. Эффект компьютера. То есть: когда команда, в которой доминирует творческий фактор, сталкивается с бундестим, возникает, по аналогии с шахматами, чувство, будто живому футбольному началу противодействует неуязвимая технология. И латиноамериканцы против нынешней Германии — обречены. Вспомните, какой ужас-ужас испытали на чемпионатах мира против команды Лева Аргентина Марадоны в 2010-м и Бразилия Сколари в 2014-м. 0:4 и 1:7….

Европейцы, те-то против вымуштрованной и механизированной бундестим не безоружны. Итальянцам, испанцам, французам есть чем упереться ментально. А Южную Америку даже жаль. Она и без того остается без титула чемпионов мира беспрецедентные пятнадцать лет — так еще вырос в неодолимую преграду германский монстр. Грозящий, выпуская поколение за поколением, надолго установить правящую династию.

ДЕТИ СУЕТЫ

А мы-то что? Поглазели. Погалдели — нас же хлебом не корми, а дай попикироваться словесами.

Хоть что-нибудь в толк взяли?

Мы ведь увидели на своих стадионах два футбола. Первый: игра в удовольствие себе и публике. Второй (германский): футбол как отрасль, как система.

И есть, получается, третий. Российский подвид. Ни то, ни се.

Кубок конфедераций нас жесточайшим образом разоблачил. Будто Воланду пришло время навестить Россию футбольную.

Поэтому я пофилософствую чуть-чуть.

В футболе есть тайна и есть высшая правда. Правда жизненных ценностей. И когда смотришь на тот футбольный суррогат, который сорной травой разросся в отечестве за последние полтора десятка лет, за отечество, если честно, становится страшновато.

Достаточно бросить взгляд на характерное выражение лиц игроков премьер-лиги, да и низших лиг. Здесь не остается места удовольствию. Никакому — ни улыбчивому, ни азартному. Здесь порой ощущаются, да, острые зубы и острые локти. А также напряг и имитация активности.

Сейчас у нас гостили большие сборные. А частенько, в рамках еврокубков, к нам заглядывают маленькие клубные команды. Разные. Бельгийские, чешские, польские. И не важно, какой они получают результат. В их отношении к игре, в стремлении внятно и по возможности вкусно разыграть мяч отчетливо угадывается стремление нравиться публике. Понятно, что в первую очередь своим родным болельщикам.

У наших этого, как правило, нет и помине.

В наших мутных футбольных водах образуются по случаю только отдельные островки, соответствующие одному или другому мировому футбольному тренду. На таком острове, например, обитают команды Курбана Бердыева, у которых во главе угла система. На другой недавно высадился «Спартак» Массимо Карреры, где драйв и здоровый азарт создал нити взаимного притяжения между командой и трибунами.

Но микроклимат на этих островках не делает погоды для России.

Ухватить. Купить. Продать. Вспылить. Вот — наше все. И нет как нет желания работать вдолгую. Создать традицию. Оставить по себе добрую и благодарную память.

Потому и сборную свою мы пытаемся этак искусственно взнуздать. Тестируем ее то тренерским пряником, то кнутом — на что лучше поведется?

Но вылезает у нее чаще всего натуральный, так сказать, российский продукт. Называется — суета.

Пригласили к себе праздник. Праздник честно отработал свое. Мы с ним соприкоснулись фибрами удовольствия.

Но вздрогнула ли наша душа?