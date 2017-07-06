Российские футболисты остались без премиальных за Кубок конфедераций
Сборная России по футболу не получит премиальных за участие в Кубке конфедераций-2017. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, его слова приводит «Р-Спорт».
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«У футболистов сборной были предусмотрены премиальные за выход из подгруппы Кубка конфедераций. Ничего не получат», — ответил Мутко на вопрос о денежном вознаграждении отечественных игроков.
Сборная России под руководством Станислава Черчесова провели три матча группового этапа Кубка конфедераций. Россияне оказались сильнее новозеландцев (2:0), а затем уступили вначале португальцам (0:1) и мексиканцам (0:2). Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал.
Кубок конфедераций-2017 проходил в Москве,
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