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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
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28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
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1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
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ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30297918/
6 июля 2017, 8:25 | Lenta.Ru

Российские футболисты остались без премиальных за Кубок конфедераций

Сборная России по футболу не получит премиальных за участие в Кубке конфедераций-2017. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, его слова приводит «Р-Спорт».

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© РИА "Новости"

«У футболистов сборной были предусмотрены премиальные за выход из подгруппы Кубка конфедераций. Ничего не получат», — ответил Мутко на вопрос о денежном вознаграждении отечественных игроков.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова провели три матча группового этапа Кубка конфедераций. Россияне оказались сильнее новозеландцев (2:0), а затем уступили вначале португальцам (0:1) и мексиканцам (0:2). Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал.

Кубок конфедераций-2017 проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Победителем турнира стала сборная Германии, в финале обыгравшая чилийцев в дополнительное время.
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