Мутко и Газзаев: раунд в Госдуме

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РАУНД ПЕРВЫЙ

В котором Газзаев предложил назвать время, оставшееся до ЧМ-2018, — годом надежды, а Мутко почти ничего не сказал о футболе.

Перед началом заседания традиционно выступили представители фракций. Юрий Афонин от КПРФ заявил, что планирует выдвинуть инициативу о запрете госкорпорациям тратиться на покупку легионеров. Деньги, по словам Афонина, должны вкладываться в массовый детско-юношеский спорт. Впоследствии он конкретизировал — и это важно:

— Мы предлагаем законодательно запретить российским госкомпаниям вкладывать средства в покупку иностранных игроков. В том числе и через механизмы спонсорских контрактов. Речь ведь идет о фактически государственных деньгах.

Мутко впоследствии ответил: «Госмонополиям законодательно запретили тратить деньги из бюджетов на игроков и выплаты агентам».

О футболе говорил и Газзаев.

— У нас много вопросов к вице-премьеру, и мы хотели бы услышать исключительно профессиональные ответы, — начал он. — Великолепно с точки зрения организации прошел Кубок конфедераций. Западные СМИ убедились, что Россия может великолепно проводить такие грандиозные турниры.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Валерий Газзаев: "У нас остался год. Давайте назовем его годом надежды" <a href="https://t.co/pkZIHfNW1N">pic.twitter.com/pkZIHfNW1N</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/882493530463141888">5 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Но сегодня я бы хотел задать вопрос РФС, — продолжил Газзаев. — Почему за последние 10 лет у нас нет никаких достижений на международном уровне? Ни на уровне клубов, ни на уровне сборной. Сильные клубы — сильная сборная. Хочу привести пример 2005 — 2008 годов, когда ЦСКА и «Зенит» брали Кубок УЕФА, костяк сборной состоял из игроков этих команд, и Россия стала бронзовым призером Euro-2008. И вы помните, уважаемые коллеги, многие наши футболисты уехали в западные клубы — «Арсенал», «Челси», «Ювентус». А сегодня вопросов к РФС много. Результат на Кубке конфедераций — провальный. За восемь лет мы должны были создать сильную сборную, но качественных изменений не увидели, скатились в рейтинге ФИФА в седьмой десяток! Остался год до начала чемпионата мира. Давайте назовем этот год годом надежды.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Валерий Газзаев: "ЧМ-2018 - национальный проект. Страна преобразилась!" <a href="https://t.co/wL3pQZOHfb">pic.twitter.com/wL3pQZOHfb</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/882495858704515072">5 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Речь Мутко длилась более 20 минут — о футболе было упомянуто на 22-й.

— На высоком уровне провели Кубок конфедераций, — сказал вице-премьер. — Основные показатели — 628 тысяч посетили матчи, средняя посещаемость составила 39 тысяч человек. Работало около шести тысяч волонтеров.

РАУНД ВТОРОЙ

В котором Мутко защищает Минспорт от представителя Счетной палаты, а Газзаев критикует РФС.

Далее начались неожиданности. Выступление аудитора Счетной палаты Владимира Катренко получилось в целом критическим по отношению к Минспорта.

— Многие проблемы связаны с недостатками существующего порядка расходования средств, — начал Катренко. — Из 75 миллиардов рублей, запланированных на реализацию мероприятий в области физкультуры и спорта, в 2016 году было направлено 69 миллиардов, а фактически использовано чуть более 61. Выяснилось также, что из 99 миллиардов, выделенных в первом квартале 2017-го, израсходовано лишь 8. Траты на массовый спорт в последние годы не превышали 15% отраслевого финансирования. Если в 2014 — 2015 годах наблюдался рост затрат на массовый спорт (до 10,5 миллиарда в год), то в 2016 — 2017-м — резкое сокращение до 4,7 миллиарда.

Далее выступал депутат Игорь Лебедев, около двух недель назад предложивший «набить морду» Юрию Жиркову.

— Нам не хватило 12-го игрока, то есть поддержки болельщиков, — сказал Лебедев о Кубке конфедераций. — После известных событий в Марселе РФС исключил из своих членов ВОБ, но взамен ничего не появилось.

Мутко усмехнулся:

— На Кубке конфедераций не было ни одного нарушения общественного порядка, никто ни на кого не набрасывался. Что касается ВОБ, вы знаете, что мы их поддерживали, оплатили самолеты, автобусы, перформансы. А они нас подвели, страну подвели. Они на стадионе что сделали! Среди нарушителей все члены президиума (ВОБ. — Прим. «СЭ»). И этот президиум пришел на матч и отлупил всех. А руководитель, которому запретили въезд во Францию, демонстративно вернулся. Ну кому эти вызовы нужны?

Последний вопрос для Мутко задал Газзаев. Говорил бывший тренер ЦСКА и сборной России крайне жестко, вначале ответив вице-премьеру — чуть ранее Виталий Леонтьевич обронил фразу, что и под руководством Валерия Георгиевича национальная команда выступала не слишком удачно. Было это во время отборочного турнира Euro-2004, по ходу которого Газзаев подал в отставку.

— Когда я руководил сборной, у меня начинали Березуцкие, Аршавин, Игнашевич, Акинфеев, Кержаков и многие другие, — парировал Газзаев. — Посмотрите историю! Вы представили доклад, который очень оптимистичен и говорит, что мы впереди планеты всей. Наша команда стала худшей на двух чемпионатах Европы и на одном — мира. А недавно пережили еще одно унижение — на Кубке конфедераций. По вине РФС за год до чемпионата мира в высших органах УЕФА и ФИФА нет наших представителей! Написано три стратегии развития футбола. Ходят слухи, что последнюю писал лыжник. Но куда мы на лыжах доедем?

Газзаев перечислял тезисы своей программы, ему добавили 30 секунд, потом еще 30, а на финише выступления бывший нападающий «пробил пенальти».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вопрос Газзаева <a href="https://t.co/zb5Ggu9e9D">pic.twitter.com/zb5Ggu9e9D</a></p>— Сергей Егоров (@EgorovSA) <a href="https://twitter.com/EgorovSA/status/882556437871955970">5 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Не ищите в нас, футбольной общественности, врагов, — сказал Газзаев, обращаясь к Мутко. — Самое главное в любой деятельности — не популяризация, а победы.

После Газзаева вновь слово взял аудитор Катренко, которому не понравилось замечание Мутко о недостоверности цифры 15% расходов на массовый спорт от всего бюджета Минспорта.

— Счетная палата отвечает за свои слова. Я подчеркиваю — из объема отраслевого финансирования всего 15% идет на массовый спорт, — сказал Катренко.

Но Мутко это не смутило:

— Не буду отвечать на реплики. Говорю не о проценте, а о приоритетах. Их определяет Президент, парламент. Мы не можем на массовый спорт больше тратить, у нас чемпионат мир висит. Можно многое насчитать, надо смотреть на реальные цифры. Вся госпрограмма у меня 73 миллиарда, а на чемпионат мира — 40.

РАУНД ТРЕТИЙ

В котором Владимир Жириновский говорит об «Азбуке Морзе» Кокорина и Дзюбе, Геннадий Зюганов рассуждает о перспективах Криштиану Роналду в «Спартаке», а Мутко отвечает на все вопросы.

После того как депутаты задали свои вопросы Мутко, наступила пауза, за время которой мы пообщались с лидерами ЛДПР и КПРФ.

Жириновский выразил мнение по поводу того самого «усатого» жеста зенитовцев Кокорина и Дзюбы.

— Это очень специфическая тема, каждый трактует все эти сигналы, жесты, кивки по-своему, — сказал Владимир Вольфович. — Чтобы это все расшифровать, нужно точно понимать отношения игроков и тренера. Все это в целом, конечно, только раздражает, и разбираться в их «азбуке Морзе» нет никакого желания, потому что вместо побед и гордости за национальную команду мы получаем только очередную порцию слухов и сплетен — кто там кого обидел, не так взглянул. Поэтому единственное, что тут можно сказать: очень много интриг, очень много денег, а результат при этом третьесортный.

В качестве мер его улучшения Жириновский предложил следующее:

— В чем еще тут может быть причина: они привыкли выступать в России при пустых трибунах. Игра превратилась в такой междусобойчик. Поэтому ЛДПР предложила Минспорта продавать за час до матча все оставшиеся нераскупленные билеты по сниженной цене, чтобы на стадион попали все желающие, кто, может быть, из-за высокой стоимости не мог себе этого позволить. Распространять билеты бесплатно в спортивных секциях, школах, вузах. Пусть люди смотрят, как играют наши футболисты, кому как кивают и что показывают, вместо того чтобы демонстрировать класс футбола.

Зюганов поделился впечатлениями о Кубке конфедераций:

— Я был на матче Россия — Португалия. Чемпионы Европы были лучше. Наши ударили по воротам первый раз лишь на 24-й минуте, били три раза за первый тайм. Все — мимо. Чтобы хорошо играть в футбол, нужно быстро бегать, быстро думать. Криштиану Роналду? Шикарный футболист. Не зря он считается одним из лучших, одним из самых высокооплачиваемых. Ну ему стоит платить, он смотрится отлично, двигается.

— Способен ли Роналду усилить «Спартак»? — переспросил Геннадий Андреевич. — Я за то, чтобы у нас росли на примере лучших игроков. У нас и свои были. Яшина признавали лучшим вратарем мира, Стрельцова многие считали лучшим нападающим, Бышовец блестяще играл. Шестернев — классный защитник. Есть чему поучиться и у наших, и у мировых звезд. Надо как можно больше тренироваться и действовать на поле с полной отдачей.

Когда «парламентский час» завершился Мутко ответил на вопросы «СЭ».

— Ваше мнение по ситуации с Дзюбой и Кокориным, которые показали свой жест?

— Да никакого. Я вообще не понимаю смысл вашего вопроса. Это два взрослых человека, которые играют в футбольном клубе «Зенит». В связи с чем вы спросили? Желаю им удачи, они входят в расширенный список кандидатов в сборную. Пусть тренируются, готовятся.

— Публика восприняла их поступок как выпад в адрес Станислава Черчесова.

— Тренер ответил на этот вопрос, мне добавить нечего.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Виталий Мутко: "Кокорин и Дзюба? Пусть тренируются, играют" <a href="https://t.co/1UXJZM2vPS">pic.twitter.com/1UXJZM2vPS</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/882568812662591488">5 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Вы были в расположении национальной команды, когда Артем Дзюба уезжал со сбора в Австрии, разговаривали с ним за пару часов до отъезда. О чем шла речь?

— Артем сказал, что не готов на 100 процентов к игре за национальную команду. У него побаливает колено, не может выдерживать нагрузки и не готов выложиться на полную и помочь сборной. Мы пожелали ему удачи. Конечно, для нас приоритет — здоровье спортсмена. Лечитесь, восстанавливайтесь — у вас впереди сезон и не за горами чемпионат мира. Я сам с ним общался, и никакие другие темы не поднимались.

— Акинфеев продолжит выступать за сборную?

— Это один из лучших вратарей мира. Ну о чем вы говорите? И у Буффона случаются ошибки. Не мне расставлять приоритеты, кого вызывать. У главного тренера полный карт-бланш, это его прерогатива.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Виталий Мутко: "Акинфеев - один из лучших вратарей мира" <a href="https://t.co/NFnEZIwCv4">pic.twitter.com/NFnEZIwCv4</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/882570757380898817">5 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Есть шанс, что Василий Березуцкий вернется в национальную команду?

— Василий всегда открыт, его все любят в сборной, он всегда может плечо подставить. Но понимает, что уже не хватает пороха на два фронта. Вася — наш выдающийся игрок. Сборной столько лет отдал… И, конечно, создает соответствующий микроклимат в коллективе.

— Вы хорошо знаете Игоря Денисова. Получится ли вернуть его в сборную?

— Поверьте мне, сегодня это не вопрос каких-то личностных отношений. Черчесов способен через такие вещи переступать. Дело в другом — в концепции и видении игры. Поймите, тренеру нужна команда, он многое моделирует. Я бы вам больше рассказал, но не могу.

— Какие перспективы у системы видеоповторов — когда она появится в нашей лиге?

— Очень тяжело. Они (видимо, ФИФА. — Прим. «СЭ») хотят эту систему демонтировать и увезти, потому что она в собственности какой-то компании. К нам шведы приходят, предлагают сделать такую же — но скандинавы не аккредитованы ФИФА. Непростая тема. Аренда? Это дорого — для всех стадионов в сумме в год будет стоить где-то 10 миллионов долларов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Виталий Мутко: "Система видеоповторов стоит около 10 миллионов долларов в год" <a href="https://t.co/2PebJFK2mC">pic.twitter.com/2PebJFK2mC</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/882573607980937219">5 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Валерий Газзаев уже второй раз сказал, что «Стратегию-2030» писал лыжник. Вы можете пояснить, кто это?

— Понимаете, я ему и письменно ответил, и вчера на фракции. Что значит — писал лыжник? Была нанята специальная компания, специалисты. Те, что и ему, и нам готовили базовые программы. Потом ее направили в РФС, отдали в лигу, всем клубам, федерациям, выставили на сайт. Дальше стратегия обсуждалась, на конференции приняли за основу. Мы дали шесть месяцев на внесение предложений. Рабочую группу возглавлял Зорков — может, Газзаев его под лыжником имеет в виду? Так вот Зорков — заместитель гендиректора РФС по развитию — решает организационные вопросы. Дальше программу направили в Министерство спорта. Вот Наталья Владимировна Паршикова — может, она лыжник? Нет, она гимнастка, мастер спорта. Но она статс-секретарь, высокого уровня чиновник. Она этих стратегий написала… В Минспорте документ доработали. И она же приказом министра утверждается! А там и лыжники, и футболисты, и кого там только нет. Минспорта утвердил, реализация поручена всем cубъектам Российской Федерации. И в докладе будет отправлена Президенту страны, потому что это его поручение. Может быть дискуссия о формате лимита, чем-то еще. Но футболу 100 лет, что вы еще можете придумать? Надо найти талантливого ребенка, обучить его и закрепить навыки.

— Было два человека, которые вас жестко критиковали в «Парламентском часе», — Газзаев и представитель Счетной палаты. Вы как отнеслись к их выступлениям?

— Нет, вы не правы. Это не критика, это мягко для них мягко… Идет большая серьезная работа, мы просто в оценках расходимся. Я исхожу из того, что вы оцениваете финансы, но уж политику дайте оценивать нам, какие приоритеты расставлять. Сейчас приоритет понятен: 70 миллиардов выделено на развитие физкультуры и спорта, но 40 в ней «сидит» на подготовку чемпионата мира и универсиаду в Красноярске. Как вы здесь приоритет массовому спорту отдадите? Как? Вот это я пытался донести.

— А со словами Газзаева согласны?

— Да нормально все, я его сто лет знаю.

— Футболисты сборной получат премиальные за выступление на Кубке конфедераций?

— Предусматривались за выход из группы. Поэтому — нет.