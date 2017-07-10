Самедов: Сборная России провела сильный турнир

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Полузащитник «Спартака», ставший одним из лучших игроков сборной России на прошедшем Кубке конфедераций, дал интервью «СЭ», в котором защитил национальную команду.

У ЭТОЙ СБОРНОЙ ЕСТЬ ДУША

— Вы участвовали в трех крупных турнирах. Лично для себя на какое место поставите Кубок конфедераций?

— На первое. Ментально, физически, по тому, как команда готова, это был самый сильный для меня турнир. Дело не только в личных показателях, дело в команде. Может быть, чего-то не хватало, но у этой сборной есть душа. Да, наверное, таланта меньше, чем в предыдущих сборных, но команда билась, старалась играть на максимуме.

— Под душой что подразумеваете?

— Заряд был мощнейший, ребята горели. Еще мы искренне хотели поменять отношение к сборной. Понятно, что у футболиста национальной команды по умолчанию высочайшая мотивация. Но хотелось показать это и людям. Показать, что мы можем играть в футбол и гордимся, что защищаем цвета национальной сборной. Считаю, что многое получилось, и как раз поэтому испытываю большое разочарование из-за результата. Очень сильно расстроился, что не вышли из группы, и ребята расстроились.

— Скорости не показались космическими?

— На сборе мы проделали отличную работу. Физически команда выглядела хорошо. На уровне остальных участников.

БЫЛИ УВЕРЕНЫ, ЧТО ОБЫГРАЕМ МЕКСИКУ

— Кажется, болельщики впервые за долгое время отнеслись к сборной милостиво. Согласны?

— Атмосфера на трибунах была потрясающей. А знаете, самое приятное, что мы реально чувствовали поддержку, даже несмотря на поражения. После Португалии стадион благодарил нас, мы тоже старались показать свое уважение — аплодировали трибунам. После Мексики слышали слова поддержки. Но самим было очень больно, как никогда раньше. Считаю, что мы заслуживали выхода в полуфинал.

— Гол Мексике — самый эмоциональный момент турнира?

— Это был сильный момент. Вы бы видели, как команда готовилась после Португалии. Мы много общались, говорили друг другу, как хотим победить, настраивались. Была действительно одна настоящая команда. И была уверенность, что мы можем это сделать, что выиграем и пройдем дальше. Когда забили гол, эмоции были невероятные — вот оно, вот то, о чем мы говорили! Сами виноваты. Даже при счете 1:1 были моменты. Мы должны были побеждать, обязаны, и игра шла так, как надо. Но получилось по-другому. Жестокое разочарование.

— И все-таки не такое, как во Франции или в Бразилии.

— В том-то и дело, не такое. Одно дело, когда обидно из-за того, что не можешь. А тут было горько потому, что, наоборот, можешь. Мы должны были обыгрывать Мексику.

— Такие турниры — хорошая возможность проверить свой уровень. Каков он сейчас?

— Знаете, Кубок конфедераций запомнился еще тем, что было интересно играть в футбол. Нам противостояли техничные команды, которые при этом действуют в современной, интенсивной манере. На их фоне мы показали себя достойно.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ С ПОРТУГАЛИЕЙ ПРОВАЛИЛ НЕ ШИШКИН

— Кто из соперников понравился больше всего?

— Португалия. Очень впечатлила техническим оснащением. То, как люди работают с мячом, как принимают решения, — это топ-уровень. У каждого игрока всегда есть два-три варианта, как продолжить атаку. Высший класс. Понятно, почему эти футболисты стоят по 40−50 миллионов евро.

— Криштиану Роналду — органичная часть этой команды?

— Команда работает на него, а он делает результат. Может, поэтому немного держится как звезда. Впрочем, почему как? Он и есть звезда. Видно, что у него полная свобода действий. В матче с нами играл везде — справа и слева. Если сначала я действовал против Андре Гомеша из «Барселоны», то потом уже против Роналду.

— И как это было?

— Нормально, в рабочем порядке.

— Все ругают Романа Шишкина за этот матч. Можете что-то сказать в защиту товарища?

— Первый тайм провалил не Рома, а команда. У нас у всех не получилось. Конечно, надо было действовать агрессивнее с самого начала, но быстрый гол немного ошеломил. Приходили в себя долго. В перерыве тренеры внесли коррективы, поменяли Рому, но это не значит, что таким образом его в чем-то обвинили. Просто нужно было укреплять атаку.

С ТРЕНЕРСКИМ ШТАБОМ СБОРНОЙ — ОТЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

— «Если вы думаете, что я Самедова очень люблю, то вы сильно преувеличиваете. Убежден, что Самедов меня тоже не любит. Но мы партнеры!» — так сказал Станислав Черчесов в большом интервью «СЭ». Подтверждаете?

— Между тренерами и футболистами в сборной России отличные отношения. Рабочие и правильные. И это касается не только Станислава Саламовича, но и его помощников — Ромащенко, Стауче, Паникова. Весь тренерский штаб объясняет, что хочет, и мы выполняем требования. Что касается меня лично, то тут тоже никаких проблем, абсолютно нормальные отношения. Тренер доверяет, а я стараюсь приносить пользу команде.

— Месседж Кокорина и Дзюбы не восприняли на свой счет?

— Клянусь, не видел и даже знать не хочу подробностей. Не понимаю, о чем речь вообще. Немного жаль, что поднялась такая шумиха, потому что хочется, чтобы говорили о футболе, о том, какой был классный турнир, пусть даже об ошибках, которые мы допустили. Меня могут за это критиковать, но лично я на Кубке конфедераций увидел гораздо больше поводов для позитива. Сборная провела сильный турнир, сделала шаг вперед. Это мое мнение.

НА АКИНФЕЕВА МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

— Объясните, что случилось с Игорем Акинфеевым?

— Игорь столько лет играет за сборную и столько тащит, что тут даже объяснять ничего не нужно. Это человек, на которого всегда можно положиться, лидер и капитан. Гол от Мексики? Так бывает в жизни. Кто-то отдает неточный пас, кто-то в пустые ворота не забивает, ошибки случаются. Акинфеев по-прежнему лицо нашей сборной и ее капитан.

— Говорят, может уйти, как Игнашевич и Березуцкие.

— Игорь — сильный человек. Он справится с критикой, все будет нормально.

— Главное открытие турнира для вас?

— Потрясающая организация. Я убежден, что через год Россия проведет грандиозный чемпионат, лучший в истории.

— Финал понравился?

— Качество футбола понравилось, но внутри чувствовал себя не очень хорошо. Было обидно смотреть матчи после нашего вылета. Повторюсь, это был потрясающий турнир, хотелось оставаться на нем как можно дольше.

РЕБЯТА ГОВОРИЛИ, ЧТО КАРРЕРА НАГРУЖАЕТ. ПРИЕХАЛ — И ПОЧУВСТВОВАЛ САМ

— 8 июля вам наконец вручат золотые медали. Радость будет такой же сильной, как тогда в мае?

— Если скажу, что ребята не хотят получить медали, это будет неправдой. Конечно, награждение — важный момент для каждого из нас. Вместе с тем есть понимание, что вот-вот стартует новый сезон, и все мысли должны быть о будущем, а не о прошлом. Мы сами задали высокую планку. Теперь надо ее держать.

— Сейчас, после Кубка конфедераций, отпуска, сбора, не кажется, что чемпионство было уже в прошлой жизни?

— Есть такое ощущение. Времени прошло много, теперь надо все доказывать заново.

— Как провели отпуск?

— Шесть дней был с семьей на море. Все хорошо, пообщался с детьми, семья есть семья. Они были в Турции, в Кемере, я к ним приехал, побыл немного, переключился.

— У вас когда-нибудь были такие короткие каникулы?

— Нет. Кажется, впервые. После прошлого чемпионата Европы дней 10−12 отдыхал. Теперь обстоятельства сложились по-другому — нормально, это наша работа.

— Как вам нагрузки Карреры после отпуска?

— Ребята говорили, что все достаточно жестко. Пока сборников не было, они проделали большую работу. Приехал — и почувствовал это сам! Вчера утром нас здорово нагрузили, дали интенсивное занятие плюс зал. Не скажу, что было очень трудно втягиваться, но все-таки какое-то время потребовалось, чтобы продышаться. К счастью, мы хорошо поработали в сборной, за неделю форму особо не растерял.

— Познакомились с новичком?

— Марко Петкович — нормальный парень, вливается в коллектив. Общаемся пока больше по-английски, но думаю, ему будет несложно и русский освоить.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ НАЧИНАЕТСЯ С СУПЕРКУБКА

— Как думаете, в нынешнем составе команда готова к Лиге чемпионов?

— Отвечать на такой вопрос — не в моей компетенции. Есть обойма футболистов, есть наигранный состав. Кто будет в команде, тот и выйдет на поле. Могу сказать точно — отдаваться за «Спартак» готовы все. Остальное — дело руководства и тренерского штаба.

— Что ждете от Лиги чемпионов?

— Ну, начнем с того, что это будет моя первая Лига чемпионов. Чемпионаты мира и Европы были, Кубок конфедераций был, а вот на клубном уровне такой турнир предстоит впервые. Это, конечно, мотивирует. Сейчас важно сразу поймать ритм, обеспечить хороший старт. Фактически Лига чемпионов для нас начинается с Суперкубка. Есть шанс создать себе настроение на первые туры. А там уже дойдем до Лиги чемпионов. Понятно, что это высочайший уровень, лучший клубный турнир в мире. Соперников загадывать не буду — в любом случае с кем-то из топов придется сыграть, а то и с двумя. А то и с тремя!

— «Спартак» в первой корзине.

— Вторая тоже будет очень хорошей, так что не переживайте, сильных соперников на нас хватит!

ШАГ ДО ПОЛНОГО КАВАЛЕРА

— Как оцените игру спартаковцев в сборной?

— Денис Глушаков — давно в команде, как и Дима Комбаров. Они, как мне кажется, подтвердили свой уровень и статус. Очень рад за Георгия Джикию. Было пять игр в июне, в четырех он вышел в стартовом составе. Сыграл отлично, я за него рад, это будущее национальной команды, классный центральный защитник с холодной головой. Он провел качественный турнир. А у Илюхи Кутепова все впереди. Это тоже молодой талантливый защитник, на которого большие надежды.

— От кого ждете наибольшего прогресса в сезоне?

— От Джикии.

— Кто станет лучшим бомбардиром?

— Поборются Квинси и Федя Смолов.

— Суперкубок России — битва за трофей или товарищеский матч с красивым призом?

— В моей коллекции этого титула еще нет. Есть три Кубка, победа в чемпионате, а если будет Суперкубок, то я стану полным кавалером российских трофеев, причем, что важно, в составе московского «Спартака»!

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

из Филлаха