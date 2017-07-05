Д. Комбаров: Атмосфера в сборной России была великолепной

«Когда начали раздувать тему каких-то конфликтов, недопонимания в команде, я искренне удивился. На протяжении того месяца, что мы провели на сборах и турнире, атмосфера в коллективе была абсолютно рабочей и дружеской. Я лично никаких конфликтов не замечал. Наверное, это интересная тема для журналистов — надо же о чём-то писать — вот они и раздули ситуацию. Муссировать можно неделями. Ещё раз повторю: атмосфера была великолепной, и Станислав Саламович для всех был открыт. Если есть вопросы — можно было зайти и поговорить, спросить, если что-то непонятно, и так далее.



Откуда ветер дует? Без понятия. Всегда так было — я имею в виду непонятные вбросы в СМИ. Скажу одно: обычно сборы долго тянутся, а этот месяц пролетел незаметно», — отметил Комбаров.