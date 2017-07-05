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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30295339/
5 июля 2017, 20:28 | Чемпионат.com

Д. Комбаров: Атмосфера в сборной России была великолепной

Защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров рассказал спецкору «Чемпионата» Олегу Лысенко об атмосфере в национальной команде во время Кубка конфедераций — 2017.

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© РИА "Новости"
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«Когда начали раздувать тему каких-то конфликтов, недопонимания в команде, я искренне удивился. На протяжении того месяца, что мы провели на сборах и турнире, атмосфера в коллективе была абсолютно рабочей и дружеской. Я лично никаких конфликтов не замечал. Наверное, это интересная тема для журналистов — надо же о чём-то писать — вот они и раздули ситуацию. Муссировать можно неделями. Ещё раз повторю: атмосфера была великолепной, и Станислав Саламович для всех был открыт. Если есть вопросы — можно было зайти и поговорить, спросить, если что-то непонятно, и так далее.

Откуда ветер дует? Без понятия. Всегда так было — я имею в виду непонятные вбросы в СМИ. Скажу одно: обычно сборы долго тянутся, а этот месяц пролетел незаметно», — отметил Комбаров.
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