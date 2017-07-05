Д. Комбаров: Атмосфера в сборной России была великолепной
Защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров рассказал спецкору «Чемпионата» Олегу Лысенко об атмосфере в национальной команде во время Кубка конфедераций — 2017.
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Видимо, что-то случилось...
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«Когда начали раздувать тему
Откуда ветер дует? Без понятия. Всегда так было — я имею в виду непонятные вбросы в СМИ. Скажу одно: обычно сборы долго тянутся, а этот месяц пролетел незаметно», — отметил Комбаров.
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