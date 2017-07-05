Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30292587/
5 июля 2017, 16:19 | Р-Спорт

Мутко: Отсутствие Денисова в сборной не вопрос личных отношений с Черчесовым

МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Отсутствие полузащитника московского «Локомотива» Игоря Денисова в сборной России не является последствием его конфликта с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым, заявил вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Денисов не был включен в состав сборной России на домашний Кубок конфедераций-2017. Во время выступления за московское «Динамо» у футболиста был конфликт с Черчесовым, по итогам которого Денисова сослали в молодежную команду. Ранее сам игрок заявлял, что никогда не откажется от выступления за сборную и приедет, если получит вызов.

«Это не вопрос каких-то личностных отношений. Поверьте мне, Черчесов способен через такие вещи переступать. Вопрос в другом — в видении игры, концепции. Ему нужна команда, и он ее моделирует», — ответил Мутко журналистам на вопрос об отсутствии Денисова в сборной России.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
4 июля

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»
Викторина
Кто забил первый гол на турнире?