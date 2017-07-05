Мутко: Отсутствие Денисова в сборной не вопрос личных отношений с Черчесовым
МОСКВА, 5 июл —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Отсутствие полузащитника московского «Локомотива» Игоря Денисова в сборной России не является последствием его конфликта с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым, заявил вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко.
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Денисов не был включен в состав сборной России на домашний Кубок конфедераций-2017. Во время выступления за московское «Динамо» у футболиста был конфликт с Черчесовым, по итогам которого Денисова сослали в молодежную команду. Ранее сам игрок заявлял, что никогда не откажется от выступления за сборную и приедет, если получит вызов.
«Это не вопрос
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