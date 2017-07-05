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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30291966/
5 июля 2017, 16:03 | Интерфакс

Футболистам сборной России не дадут премиальных за Кубок конфедераций

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU — Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что российские футболисты не получат премиальные за Кубок конфедераций, поскольку не вышли в плей-офф.

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© РИА "Новости"

«Премиальные должны были получить за выход из подгруппы, так что нет», — сказал Мутко журналистам в среду.

На Кубке конфедераций сборная России (главный тренер — Станислав Черчесов) выступала в группе А, где победила Новую Зеландию (2:0), уступила Португалии (0:1), Мексике (1:2), набрала 3 очка, заняла третье место и в плей-офф не пробилась.

Победителем турнира стала сборная Германии.

Кто и почему играл на Кубке конфедераций

В турнире приняли участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, а также действующие чемпионы мира и Европы и сборная страны-хозяйки: Камерун (обладатель Кубка африканских наций 2017), Чили (обладатель Кубка Америки 2015), Германия (чемпион мира 2014), Австралия (обладатель Кубка Азии 2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций Конференции футбола Океании 2016), Мексика (от Конференции футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка 2013 и Золотого кубка 2015), Португалия (чемпион Европы 2016), а также Россия .

© Ньюстюб
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