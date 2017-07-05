Футболистам сборной России не дадут премиальных за Кубок конфедераций

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«Премиальные должны были получить за выход из подгруппы, так что нет», — сказал Мутко журналистам в среду.

На Кубке конфедераций сборная России (главный тренер — Станислав Черчесов) выступала в группе А, где победила Новую Зеландию (2:0), уступила Португалии (0:1), Мексике (1:2), набрала 3 очка, заняла третье место и в плей-офф не пробилась.

Победителем турнира стала сборная Германии.

Кто и почему играл на Кубке конфедераций

В турнире приняли участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, а также действующие чемпионы мира и Европы и сборная страны-хозяйки: Камерун (обладатель Кубка африканских наций 2017), Чили (обладатель Кубка Америки 2015), Германия (чемпион мира 2014), Австралия (обладатель Кубка Азии 2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций Конференции футбола Океании 2016), Мексика (от Конференции футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка 2013 и Золотого кубка 2015), Португалия (чемпион Европы 2016), а также Россия .