Канунников: Ни у кого язык не повернется критиковать Акинфеева

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— Как вы отреагировали на сообщения в СМИ о том, что у ряда игроков сборной возник конфликт со Станиславом Черчесовым?

— Во-первых, конечно, удивился. Не знаю, кто это придумывает и пишет. Откуда они все это берут?! Я готов опровергнуть все эти сообщения о каких-то конфликтах. У нас была профессиональная, рабочая атмосфера. Даже намека не возникло на какие-то ссоры и обиды!

— На ваш взгляд, Дзюба не сыграл за сборную только лишь по состоянию здоровья?

— Насколько я знаю, Артем уехал из сборной из-за травмы. И Алан Дзагоев не смог нам помочь по состоянию здоровья. Как я уже сказал, в команде была хорошая атмосфера. Даже иногда и шутки проскальзывали. Считаю, коллектив сложился. Полноценная семья жила на протяжении месяца, сплоченная одной целью.

— Но ведь дыма без огня не бывает. Откуда тогда появилась эта статья в СМИ?

— Не знаю. Наверное, это какой-то пиар-ход. Может быть, кто-то хочет за счет нашей сборной поднять тираж газеты? Сложно сказать. Если в команде и возникает какое-то недопонимание, все всегда высказывается в лицо. Это рабочие моменты, которые касаются непосредственно тренировок и игры. Но отношения между людьми были нормальными. В этом я уверен.

— Не раз доводилось слышать, что Станислав Черчесов довольно жесткий тренер…

— Да, жесткий. Но что в этом плохого? Мне как раз и нужен такой тренер. Этот специалист всегда тебя держит в тонусе и напряжении. Самоотдача у игроков была запредельной. Я с ним еще в «Амкаре» работал, всегда слушаю его советы. У меня к тренерскому штабу вообще претензий или каких-то вопросов нет.

— А как вы восприняли жесты Дзюбы и Кокорина в Инстаграме?

— Если честно, я вообще не знаю, что этот жест подразумевает. Видел, что это делали не только Дзюба с Кокорой, но и Халк в Китае. Так что я не могу прокомментировать, что ребята имели в виду и к кому это все относится.

— А вот многие посчитали, что игроки «Зенита» послали «месседж» Черчесову после поражения от Мексики.

— Не думаю, что это вообще уместно. Дзюба и Кокорин являются частью национальной команды. Уверен, они переживали за сборную, как и вся страна. Эти жесты не направлены в адрес тренерского штаба.

— Что скажете об игре сборной на Кубке конфедераций?

— Мне кажется, наша команда только прибавляла от матча к матчу. Это было видно. Болельщики аплодировали сборной. Значит, команда не стоит на месте, а двигается вперед.

— Уже проанализировали свою в матче с Мексикой?

— Конечно. Я всегда это делаю. Вышел на замену и совершил две очень грубые ошибки. Бессмысленно это отрицать. За 15 минут хотел себя проявить и в обороне, и в атаке. Где-то, видимо, эмоции захлестнули. Вышло так, как вышло… Что ж, надо извлечь уроки и двигаться дальше.

— Черчесов предъявил вам претензии после игры?

— Разговора не было. Да я сам понимаю свои ошибки, которые допустил на ровном месте. На таких больших турнирах их просто не должно быть по определению. Возможно, обсудим мои действия на поле при следующей встрече со Станиславом Саламовичем и, конечно, сделаем поправки.

— Что вы и вся команда сказали Игорю Акинфееву после его ошибки в игре с мексиканцами?

— Матч проиграла команда, а не один человек. Лучше вспомните, сколько раз Игорь нас выручал в каждой встрече. Никто даже не посмел и не подумал его критиковать. Или что-то плохое сказать в его сторону. Он вратарь номер один и капитан команды. Ни у кого язык не повернулся что-то грубое произнести по поводу Акинфеева.

— Последний вопрос. Где вы начнете сезон? Правда, что «Спартак» выходил на вас с предложением?

— Могу сказать одно. Я уже пятый день нахожусь в Австрии в расположении «Рубина». На данный момент я игрок казанской команды. Сейчас это то, что нужно знать всем. Мне очень нравится работать с Курбаном Бекиевичем (Бердыевым. — Прим. «СЭ»).