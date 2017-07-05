Канунников: Ни у кого язык не повернется критиковать Акинфеева
Полузащитник сборной России подчеркнул: в национальной команде не было никаких конфликтов.
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— Как вы отреагировали на сообщения в СМИ о том, что у ряда игроков сборной возник конфликт со Станиславом Черчесовым?
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— На ваш взгляд, Дзюба не сыграл за сборную только лишь по состоянию здоровья?
— Насколько я знаю, Артем уехал из сборной
— Но ведь дыма без огня не бывает. Откуда тогда появилась эта статья в СМИ?
— Не знаю. Наверное, это
— Не раз доводилось слышать, что Станислав Черчесов довольно жесткий тренер…
— Да, жесткий. Но что в этом плохого? Мне как раз и нужен такой тренер. Этот специалист всегда тебя держит в тонусе и напряжении. Самоотдача у игроков была запредельной. Я с ним еще в «Амкаре» работал, всегда слушаю его советы. У меня к тренерскому штабу вообще претензий или
— А как вы восприняли жесты Дзюбы и Кокорина в Инстаграме?
— Если честно, я вообще не знаю, что этот жест подразумевает. Видел, что это делали не только Дзюба с Кокорой, но и Халк в Китае. Так что я не могу прокомментировать, что ребята имели в виду и к кому это все относится.
— А вот многие посчитали, что игроки «Зенита» послали «месседж» Черчесову после поражения от Мексики.
— Не думаю, что это вообще уместно. Дзюба и Кокорин являются частью национальной команды. Уверен, они переживали за сборную, как и вся страна. Эти жесты не направлены в адрес тренерского штаба.
— Что скажете об игре сборной на Кубке конфедераций?
— Мне кажется, наша команда только прибавляла от матча к матчу. Это было видно. Болельщики аплодировали сборной. Значит, команда не стоит на месте, а двигается вперед.
— Уже проанализировали свою в матче с Мексикой?
— Конечно. Я всегда это делаю. Вышел на замену и совершил две очень грубые ошибки. Бессмысленно это отрицать. За 15 минут хотел себя проявить и в обороне, и в атаке.
— Черчесов предъявил вам претензии после игры?
— Разговора не было. Да я сам понимаю свои ошибки, которые допустил на ровном месте. На таких больших турнирах их просто не должно быть по определению. Возможно, обсудим мои действия на поле при следующей встрече со Станиславом Саламовичем и, конечно, сделаем поправки.
— Что вы и вся команда сказали Игорю Акинфееву после его ошибки в игре с мексиканцами?
— Матч проиграла команда, а не один человек. Лучше вспомните, сколько раз Игорь нас выручал в каждой встрече. Никто даже не посмел и не подумал его критиковать. Или
— Последний вопрос. Где вы начнете сезон? Правда, что «Спартак» выходил на вас с предложением?
— Могу сказать одно. Я уже пятый день нахожусь в Австрии в расположении «Рубина». На данный момент я игрок казанской команды. Сейчас это то, что нужно знать всем. Мне очень нравится работать с Курбаном Бекиевичем (Бердыевым. — Прим. «СЭ»).
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