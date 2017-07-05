Концерт Леона. Почему главная звезда этой Германии — не Дракслер
Многие узнали Леона Горецку лишь на Кубке конфедераций, но в Германии он уже давно пользуется популярностью.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Признайтесь, если вас попросят составить список самых ярких игроков Кубка конфедераций, вы точно вспомните немецкого парня. До турнира о Леоне Горецке знали лишь ярые фанаты Бундеслиги, а сейчас редкий болельщик не в курсе, что он на карандаше у «Баварии». На самом деле она давно положила на него глаз, только не афишировала. Не любят немцы рекламировать своих талантов, те сами всё сделают.
Чем он ещё выделился? Целеустремлённостью и
А дразнил он их не раз. «Бавария» вела его ещё с академии, а конкретика появилась, когда парень в 17 лет дебютировал за основу клуба «Бохум» из второй Бундеслиги. Несмотря на рост 189 см, он элегантно обводил соперников, был динамичен на поле и обладал острым голевым чутьём. Главный тренер первой команды Йенс Тодт спустя некоторое время работы с ним сказал: «Я ещё не встречал игрока, который в таком возрасте показывал бы столь высокий класс и мотивацию».
Параллельно юное дарование заканчивал школу. За год
На тренировках же партнёры острили, мол играют бок о бок с будущей мировой звездой, ведь спустя полгода после дебюта появились конкретные предложения от «Баварии» и «Боруссии». А в конце сезона подключились «Реал» и ряд клубов АПЛ. Трудно было избежать звёздной болезни и не снизить требования к себе, но у Леона не появилось даже симптомов, не говоря об осложнениях.
Ему было странно повышенное внимание. Школу он посещал неохотно не только
Хавбек хотел лишь одного — самосовершенствования.
В первом сезоне он получил мышечную травму и выбыл почти на месяц. Повод пересмотреть систему тренировок и режим питания. С того момента полузащитник стал уделять больше внимания кардионагрузкам, стал строго соблюдать диету: исключил из рациона все молочные и содержащие глютен продукты. Та мышечная травма пока последняя, остальные получились в результате ушибов, и выбывал он максимум на пять дней.
У Леона одна проблема: он лупит с дальних дистанций при любой удобной возможности. Эту задачку решил Йоахим Лёв. Он учёл жажду хавбека забивать и способность искать свободные зоны. Сыграл на них, получил открытие турнира и кандидата в Бундестим на постоянную основу.
Благодаря подключению Горецки в атаку Германия всегда имеет там численное преимущество. О плюсах такого фактора рассказывал Хосеп Гвардиола после вылета «Манчестер Сити» от «Монако»: «Когда команда теряет мяч, главная задача — в первые же секунды закрыть игроков атаки, а потом уже думать о центре и прочих позициях. У нас это не всегда получалось, потому что соперник атаковал сразу четырьмя футболистами».
У сборной Германии немного по-другому: игроки атаки устремляются в штрафную и оставляют пространство друг между другом, защитники опекают нападение и бросают хавбеков. И в пространство между атакующими игроками врывается никем не опекаемый «бокс-ту-бокс», которому никто не мешает нанести удар. Так он забил Австралии, таким же был и дубль Мексике.
На скриншотах белым обведены свободные зоны, которые создавала Германия и которыми пользовался Горецка. И после концерта в стиле своих соотечественников из Rammstein Леон решил остаться в «Шальке». Неясно, с какой целью: вести за собой клуб и не думать о другом или с перспективой перехода в «Баварию» свободным агентом. Конкретики нет, но разговоры об этом ведутся.
Горецка точно не поедет за деньгами или за трофеями. Не зря же ещё в «Бохуме» он говорил: «Я играю в футбол, потому что это весело, а не чтобы много зарабатывать». Он романтик, любит играть и получать от этого удовольствие, а не достигать результата любой ценой. Какие сомнения насчёт его приоритетов могут возникнуть, если он
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter