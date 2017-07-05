Признайтесь, если вас попросят составить список самых ярких игроков Кубка конфедераций, вы точно вспомните немецкого парня. До турнира о Леоне Горецке знали лишь ярые фанаты Бундеслиги, а сейчас редкий болельщик не в курсе, что он на карандаше у «Баварии». На самом деле она давно положила на него глаз, только не афишировала. Не любят немцы рекламировать своих талантов, те сами всё сделают.

Чем он ещё выделился? Целеустремлённостью и по-настоящему немецкой ответственностью за коллектив. «Честно говоря, не обращал внимания на критику в наш адрес, — говорит хавбек. — Нам пришлось постараться, чтобы болельщики поддержали нас, и это не худшая вещь в мире». Вместе с бундестим он отстоял статус футбольной сверхдержавы, а индивидуально — вновь приковал к себе внимание грандов.

А дразнил он их не раз. «Бавария» вела его ещё с академии, а конкретика появилась, когда парень в 17 лет дебютировал за основу клуба «Бохум» из второй Бундеслиги. Несмотря на рост 189 см, он элегантно обводил соперников, был динамичен на поле и обладал острым голевым чутьём. Главный тренер первой команды Йенс Тодт спустя некоторое время работы с ним сказал: «Я ещё не встречал игрока, который в таком возрасте показывал бы столь высокий класс и мотивацию».

Параллельно юное дарование заканчивал школу. За год из-за футбола Леон пропустил 300 часов занятий, а когда приходил, ученики выпрашивали у него автограф, словно у кумира. «Я была счастлива за его достижения, — говорила одна из его учительниц. — Иногда присылала ему сообщения с поздравлениями после матчей и просьбами появиться на занятиях, но Леон делал всё по-своему».



На тренировках же партнёры острили, мол играют бок о бок с будущей мировой звездой, ведь спустя полгода после дебюта появились конкретные предложения от «Баварии» и «Боруссии». А в конце сезона подключились «Реал» и ряд клубов АПЛ. Трудно было избежать звёздной болезни и не снизить требования к себе, но у Леона не появилось даже симптомов, не говоря об осложнениях.

Ему было странно повышенное внимание. Школу он посещал неохотно не только из-за отсутствия времени, но и из-за нежелания быть в центре внимания. Хочется быть таким, как все, а считают суперзвездой. О смене клуба не думал, хотел просто играть и расти как футболист. Да и не позволили бы, ведь на пути у грандов встал Тодт: «Бохум» достойно существует благодаря продаже игроков, но Горецка нужен нам. У него контракт, и он никуда не уйдёт. А юноша подвёл черту: «Сидеть на скамейке в “Баварии” или “Боруссии” — точно не моё».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Leon Goretzka: "I'm tactically & mentally strong. But I know I can still improve all aspects of my game. I haven't reached my peak yet." <a href="https://t.co/pntZYYQOOT">pic.twitter.com/pntZYYQOOT</a></p>— Squawka News (@SquawkaNews) <a href="https://twitter.com/SquawkaNews/status/881880462255423489">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Хавбек хотел лишь одного — самосовершенствования. Топ-клубам он предпочёл «Шальке» из-за гарантии важной роли в команде, а после подписания контракта сразу же сказал: «Я смогу стать лучше во всех аспектах игры. Особенно в завершении атак и ударах головой. “Шальке” — гигантский шаг вперёд, которого я долго ждал». Ни слова о еврокубках и игре на высоком уровне, зато немало о прогрессе в команде. «Я хочу учиться у Хунтелаара, — говорил Леон. — Только, пожалуйста, не сравнивайте меня с ним. Я — это я».

В первом сезоне он получил мышечную травму и выбыл почти на месяц. Повод пересмотреть систему тренировок и режим питания. С того момента полузащитник стал уделять больше внимания кардионагрузкам, стал строго соблюдать диету: исключил из рациона все молочные и содержащие глютен продукты. Та мышечная травма пока последняя, остальные получились в результате ушибов, и выбывал он максимум на пять дней.



У Леона одна проблема: он лупит с дальних дистанций при любой удобной возможности. Эту задачку решил Йоахим Лёв. Он учёл жажду хавбека забивать и способность искать свободные зоны. Сыграл на них, получил открытие турнира и кандидата в Бундестим на постоянную основу.

Цитата У Леона одна проблема: он лупит с дальних дистанций при любой удобной возможности. Эту задачку решил Йоахим Лёв.

Благодаря подключению Горецки в атаку Германия всегда имеет там численное преимущество. О плюсах такого фактора рассказывал Хосеп Гвардиола после вылета «Манчестер Сити» от «Монако»: «Когда команда теряет мяч, главная задача — в первые же секунды закрыть игроков атаки, а потом уже думать о центре и прочих позициях. У нас это не всегда получалось, потому что соперник атаковал сразу четырьмя футболистами».

У сборной Германии немного по-другому: игроки атаки устремляются в штрафную и оставляют пространство друг между другом, защитники опекают нападение и бросают хавбеков. И в пространство между атакующими игроками врывается никем не опекаемый «бокс-ту-бокс», которому никто не мешает нанести удар. Так он забил Австралии, таким же был и дубль Мексике.

На скриншотах белым обведены свободные зоны, которые создавала Германия и которыми пользовался Горецка. И после концерта в стиле своих соотечественников из Rammstein Леон решил остаться в «Шальке». Неясно, с какой целью: вести за собой клуб и не думать о другом или с перспективой перехода в «Баварию» свободным агентом. Конкретики нет, но разговоры об этом ведутся.

Цитата Горецка — романтик, любит играть и получать от этого удовольствие, а не достигать результата любой ценой.