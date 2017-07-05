Жители Санкт-Петербурга стали самыми активными российскими болельщиками КК-2017

Всего матчи Кубка конфедераций — 2017 посетило 18 228 иностранных болельщиков и 436 322 российских фаната.



Самыми активно путешествующими иностранными болельщиками стали чилийцы — 4881 человек, немцы на 2-м месте — 3822, на 3-м месте мексиканцы — 891. Доля чилийских фанатов от общего числа иностранных болельщиков составила примерно 27%. Меньше всех передвигались любители футбола из Новой Зеландии, их доля всего 0,8%. Чилийские фанаты также активнее всего поддержали свою сборную, их доля от общего числа иностранных болельщиков, посетивших матчи своей страны, составила примерно 47%.



Санкт-Петербург стал самым посещаемым городом Кубка конфедераций — всего в нём побывало 11 349 иностранных болельщиков, что составляет примерно 48% от общего числа футбольных фанатов разных стран. Москва заняла второе место по количеству иностранных болельщиков — порядка 23%, Казань на третьем месте — 22%, Сочи на четвёртом месте — порядка 8%.



По данным компании oneFactor, самыми активными российскими болельщиками, посетившими матчи сборных других стран во всех четырёх городах проведения Кубка конфедераций, стали петербуржцы — 142 511 человек, на втором месте москвичи — 80 481, на третьем месте болельщики из Татарстана — 43 826. Из других регионов на матчах других стран побывали 48 783 болельщика. Доля петербуржцев, посетивших матчи других стран, от общего числа российских болельщиков составила порядка 40%.



Первое место по активности посещения матчей российской сборной во всех четырёх городах проведения Кубка конфедераций также заняли фанаты из Северной столицы и Ленобласти — 53 471 болельщик. На втором месте москвичи — 41 727 человек, на 3-м месте болельщики из Татарстана — 20 600. Доля петербуржцев, посетивших матчи сборной России, от общего числа российских болельщиков составила порядка 38%.



Москвичи активнее всех российских фанатов посещали матчи КК-2017 в других городах — 33 319 человек. Их доля от общего числа путешествующих российских болельщиков составила 31%. Меньше всего на матчи выезжали жители Татарстана — всего 1363 человека, что составляет 1% от общего количества футбольных фанатов, посетивших матчи в разных городах.