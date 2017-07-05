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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30287633/
5 июля 2017, 13:15 | Чемпионат.com

Жители Санкт-Петербурга стали самыми активными российскими болельщиками КК-2017

Компания oneFactor, специализирующаяся на автоматизации интеллектуального труда, провела аналитику матчей Кубка конфедераций при помощи геоаналитического сервиса по анализу структуры и динамики населения.

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© РИА "Новости"

Всего матчи Кубка конфедераций — 2017 посетило 18 228 иностранных болельщиков и 436 322 российских фаната.

Самыми активно путешествующими иностранными болельщиками стали чилийцы — 4881 человек, немцы на 2-м месте — 3822, на 3-м месте мексиканцы — 891. Доля чилийских фанатов от общего числа иностранных болельщиков составила примерно 27%. Меньше всех передвигались любители футбола из Новой Зеландии, их доля всего 0,8%. Чилийские фанаты также активнее всего поддержали свою сборную, их доля от общего числа иностранных болельщиков, посетивших матчи своей страны, составила примерно 47%.

Санкт-Петербург стал самым посещаемым городом Кубка конфедераций — всего в нём побывало 11 349 иностранных болельщиков, что составляет примерно 48% от общего числа футбольных фанатов разных стран. Москва заняла второе место по количеству иностранных болельщиков — порядка 23%, Казань на третьем месте — 22%, Сочи на четвёртом месте — порядка 8%.

По данным компании oneFactor, самыми активными российскими болельщиками, посетившими матчи сборных других стран во всех четырёх городах проведения Кубка конфедераций, стали петербуржцы — 142 511 человек, на втором месте москвичи — 80 481, на третьем месте болельщики из Татарстана — 43 826. Из других регионов на матчах других стран побывали 48 783 болельщика. Доля петербуржцев, посетивших матчи других стран, от общего числа российских болельщиков составила порядка 40%.

Первое место по активности посещения матчей российской сборной во всех четырёх городах проведения Кубка конфедераций также заняли фанаты из Северной столицы и Ленобласти — 53 471 болельщик. На втором месте москвичи — 41 727 человек, на 3-м месте болельщики из Татарстана — 20 600. Доля петербуржцев, посетивших матчи сборной России, от общего числа российских болельщиков составила порядка 38%.

Москвичи активнее всех российских фанатов посещали матчи КК-2017 в других городах — 33 319 человек. Их доля от общего числа путешествующих российских болельщиков составила 31%. Меньше всего на матчи выезжали жители Татарстана — всего 1363 человека, что составляет 1% от общего количества футбольных фанатов, посетивших матчи в разных городах.
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