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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30287039/
5 июля 2017, 10:22 | ИА REGNUM

Газзаев: За столетнюю историю футбола таких провалов мы не знали

Депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия») дал высокую оценку Кубку Конфедераций, который прошел в России, при этом отметил провал сборной на турнире, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

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© РИА "Новости"

«Великолепно прошел Кубок Конфедерации с точки зрения безопасности и организации. Страна может великолепно проводить подобные турниры», — сказал Газзаев.

Однако у депутата есть вопросы к РФС.

«Почему кубок прошел с точки зрения результата провально… За 8 лет мы должны были создать сильно мотивированную сборную… За столетнюю историю таких антирекордов мы не знаем», — констатировал Газзаев указав на низкий рейтинг команды в ФИФА.

В рамках подготовке к чемпионату мира «тренерский штаб должен тщательно проверить кандидатов в сборную», уверен депутат.
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