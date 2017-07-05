Гус Хиддинк: Система видеоповторов на Кубке конфедераций сработала в пользу справедливости судейских решений

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Он также добавил, что она требует некоторых улучшений.

Напомним, что на Кубке конфедераций-2017 была введена система видеоассистентов главных судей.

— Как вам новая система судейства с видеоассистентами? — вопрос Хиддинку.

— Она применялась первый раз в официальных турнирах сборных. На мой взгляд, эта система сработала в пользу справедливости судейских решений. В то же время она требует некоторых улучшений. Некоторые решения, принятые или нет, даже после консультирования с видеопомощниками вызвали сомнения.

Особенно это касается инцидента с дракой во время матча Новой Зеландии с Мексикой. Это была не просто стычка в стиле «бум-бум-бум», во время которой невозможно ничего увидеть. Там все зашкалило за определенную границу.

Потом многие обвиняли судью в том, что он не дал никаких красных карточек. Но, на мой взгляд, в такой суете трудно или невозможно возлагать всю вину на арбитра. Потому что когда начинается массовая драка, отследить инициаторов с поля крайне сложно. Ты находишься для этого слишком близко. Тогда как раз очень нужна помощь видеоассистентов. Их оценка эпизода должна быть более активной. Как и в случае отдельных грубых атак игрока, когда рядом и близко нет мяча. Считаю, что и время принятия решений с помощью ВАР должно быть сокращено.

Впрочем, это не более чем замечание «на полях». Еще раз подчеркну, что в целом решение задействовать видеоассистентов считаю правильным. Достаточно судейских ошибок было нейтрализовано именно благодаря ВАР. Некоторые ретрограды говорят: «Нет, это прекрасно, когда у арбитров есть право на ошибку. Они же люди!» Да, безусловно, такое право у них есть. Но когда это регулярно попирает справедливость, система должна меняться. Порой слышу: «В том и заключается шарм игры, что судья может сделать ошибку». Это ерунда! И надеюсь, что после введения новой системы такие точки зрения мы постепенно оставим за спиной. Они — прошлое. (Игорь РАБИНЕР).