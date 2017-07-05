Гус Хиддинк: Эта сборная России энергичнее той, что была на Euro-2016

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Гуса не впускали в «Клуб ФИФА». Да-да, вы не ослышались. В отеле возле Исаакиевского собора Международная федерация футбола пару недель назад разбила свой лагерь, и часть его всегда пустовала. Там Хиддинк и планировал наш разговор за чашкой обожаемого им капучино, но строгая англоязычная женщина из ФИФА категорически отказалась туда впускать знаменитого тренера. Хотя там не было ни одного человека.

Хиддинк был рассержен — ведь в какие-то более глубинные помещения «Клуба ФИФА» то и дело проходили неизвестные футбольному миру лица, у которых заслуг перед игрой явно меньше, чем у голландского тренера. А ему требовалось немногое — доступ во внешний бар. Но ФИФА эти помещения оплатила, а хозяин — барин. И там уже не важно, кто какую роль в истории футбола сыграл. Хоть Хиддинк, хоть желавший туда зайти, но также не сумевший это сделать, мэр Сочи. Настроение которого явно улучшилось при виде Гуса, и небольшая сочинская делегация с удовольствием с ним сфотографировалась.

Ну да ладно, в хорошей гостинице уютное место для разговора всегда найдется. К тому же через несколько минут к нам присоединилась его жена Элизабет, которая приехала в Питер на четыре дня. Официанты были безукоризненны, и Хиддинк по-русски их поддерживал: «Очень хорошо!».

С энтузиазмом он отреагировал, когда в тот самый «Клуб ФИФА» продефилировал Марко ван Бастен: «Он тут в составе группы ФИФА, которая занимается анализом и подготовкой возможных изменений в правилах. Бывший соперник!» Если кто забыл, именно ван Бастен возглавлял сборную Голландии в тот волшебный июньский вечер 2008 года в Базеле, когда россияне обыграли оранжевых в четвертьфинале Euro. Такие вот совпадения.

Мы с Гусом, работавшим в течение всего турнира, как вы уже знаете из его предыдущего интервью «СЭ», экспертом канала Fox Sports USA, поговорили о прошедшем турнире, сборной России и общих впечатлениях от пребывания в стране. Замечания мэтра тем более важны, что он остается единственным тренером в истории нашей сборной постсоветского периода, которому удалось выйти из группы на чемпионате мира или Европы — и, более того, пройти еще дальше.

ЧЕРЧЕСОВ СТРОИТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНУЮ КОМАНДУ

— В «СЭ» на прошлой неделе был отличный заголовок, — поразил меня Хиддинк своей осведомленностью. — В день одного из матчей у вас на первой полосе было крупным шрифтом написано: «Стан, сделай это, как Гус!» Мне очень понравилось!

— Это был матч с Мексикой, и в точности звучало так: «Стас, будь, как Гус!» Дело в том, что вы единственный тренер в истории сборной России, который выходил с ней из группы на больших турнирах. Но откуда вы об этой шапке знаете?!

— В нашей студии Fox Sports USA лежала эта газета, и мне перевели смысл заголовка. Конечно, мог бы сейчас сказать, что я — агент КГБ, или как теперь у вас называется эта спецслужба — ФБС? (Смеется.).

— ФСБ.

— Да, точно. Но все гораздо проще!

— Поговорим о сборной России. Как оцените работу на турнире главного тренера Станислава Черчесова?

— Вижу, что он находится в процессе строительства конкурентоспособной команды для участия в таком турнире, как чемпионат мира. Это самое важное. На собственном опыте, со сборной Кореи в 2001 году, проходил через Кубок конфедераций. И точно знаю, что это определенная точка, на которой можно достаточно здраво и объективно оценить, где вы находитесь по сравнению с другими командами.

— Да, вам ли этого не знать. На том Кубке конфедераций вы, хотя и выиграли два матча в группе, но по дополнительным показателям из-за разгрома от французов — 0:5 в полуфинал не вышли. Но на следующий год дошли до полуфинала ЧМ.

— Как и у меня 16 лет назад, у Черчесова сейчас в распоряжении остается год, чтобы, отталкиваясь от выводов, сделанных на этом турнире, поработать над вещами, которые нуждаются в улучшении. Каждая из трех проведенных россиянами игр — это ценный урок.

— Вы видите прогресс, если сравнивать нынешнюю сборную России с той, что играла год назад на Euro-2016 во Франции?

— Эта команда — более энергичная. Да, эта энергия проявляется не все 90 минут, но это и невозможно. Мне понравилось, что в двух матчах, когда ваша команда начинала уступать в счете и требовалось прибавить, — она делала это. То есть мы видели правильную реакцию команды на неблагоприятный ход событий! А это важно. Правда, ни с Португалией, ни с Мексикой сравнять счет России не удалось, однако и с португальцами второй тайм был не похож на первый, и с мексиканцами команду не сильно смутило даже удаление.

— Она не выбросила белый флаг.

— Хотя такое в подобных ситуациях происходит нередко. Но даже вдесятером России удалось создать голевой момент, когда Смольников пробил выше ворот. Другое дело, что энергичную и уверенную игру надо постепенно превратить в стандарт для команды. Пока она у нее просматривается лишь периодами.

— Первый тайм с Мексикой — по активности, прессингу, атакующей направленности — напомнил мне вашу сборную России на Euro-2008.

— Да. То же самое скажу и о стартовом отрезке матча с Новой Зеландией. Даже время засек в матче открытия, когда Россия мне очень понравилось — первые 12 с половиной минут.

В обоих случаях команда играла чрезвычайно компактно, «накрывала» соперников в момент потери мяча и перемещалась по полю слаженно и близко друг к другу. Мне все это очень понравилось. Теперь задача Черчесова — увеличивать продолжительность отрезков, когда команда может играть в такой компактный футбол.

— Каков, по-вашему, потенциал этой команды через год? До какого этапа чемпионата мира она при наилучших раскладах способна дойти?

— Главное — чтобы она сконцентрировалась вокруг тех позитивных моментов, которые мы видели на Кубке конфедераций. И, в частности, вокруг характера, проявленного после удаления в матче с Мексикой. Вокруг первого тайма в той же игре, некоторых фрагментов встречи с Португалией. Хорошо, что перед мировым первенством будет три-четыре недели для целенаправленной подготовки, какая очень помогла нам в 2008 году. Игроки смотрели на меня с мольбой: «Когда это все уже закончится?!» Но в итоге вышли на турнир отлично подготовленными. Надеюсь, то же произойдет десять лет спустя, и Россия сможет сыграть интенсивно. Интенсивность — главное слово для сегодняшнего футбола.

— По-вашему, четвертьфинал для нашей команды в принципе достижим?

— Очень многое зависит от 1 декабря в Кремле. От дня жеребьевки.

— Можете сравнить уровень игроков вашей и нынешней сборных России?

— Не хотел бы это делать, тем более что я не могу в этом вопросе быть объективным. Ностальгия у меня, конечно, есть, я очень люблю ту прекрасную команду и ее игроков. Вообще заниматься сравнением футболистов разных времен — несправедливо.

Важно, что в тот момент и без того качественные игроки были еще и очень хорошо готовы функционально, и я гордился командой. Но то, как играла нынешняя сборная России, дало надежду, что через год при тщательной подготовке она может сыграть практически так же.

— Проблема в том, что, по мнению многих, нынешнее поколение российских сборников — наименее талантливое за всю историю.

— Если у вас есть хороший командный дух и тщательно разработанная стратегия игры, этим можно компенсировать очень значительную часть отсутствия супермастерства. У нас были игроки, которые могли своим классом решить исход эпизода игры.

— Сегодня Аршавиных в сборной России не просматривается.

— О, Андрей мог и сделать гол сам, и создать момент для других. Это правда. А как можно забыть Зырянова, Семака, других парней?!

ЕСЛИ БЫ В ПЕРЕРЫВЕ ПОЛЕ ОБИЛЬНЕЕ ПОЛИЛИ, МЯЧ ОТСКОЧИЛ БЫ В СТОРОНУ АКИНФЕЕВА

— Зато с ваших времен остался Жирков. С учетом его возраста и истории травм, вы удивлены, что он по-прежнему в национальной команде и, более того, на первых ролях в ней?

— Согласен, он играл очень хорошо. Мы с Юрием прекрасно знаем друг друга. Любой сборной нужны молодые парни 22 — 23 лет, которые стучатся в двери. Играть могут опытные, но эти должны их подпирать, создавая для них честную, но жесткую конкуренцию на позиции. Это повысит уровень всей команды.

— Как можете объяснить его красную карточку? Было ли это результатом общекомандного шока после второго гола мексиканцев?

— Юрий не из тех, кого легко чем-то шокировать (улыбается). Всегда хочу защищать его. Мне не кажется, что это был слишком уж сильный удар локтем. С другой стороны, на вторую желтую карточку он, пожалуй, тянул, и, по-моему, Жирков признал справедливость этого решения. Ему не стоило этого делать, поскольку он знал, что у него уже есть предупреждение. Но не могу быть нейтральным, когда говорю о Юрии, потому что очень люблю его! Он очень, очень одарен.

— Перед стартом турнира вы послали СМС со словами поддержки ему, Акинфееву и Габулову — трем игрокам, оставшимся в сборной с ваших времен. Больше не переписывались?

— Нет, только тогда. Я пожелал удачи, они меня поблагодарили ответными сообщениями.

— А что, по-вашему, случилось с Акинфеевым в момент второго мексиканского гола?

— Использую игру слов на английском. Игорь в том эпизоде был слишком eager (имя вратаря и это слово, означающее «нетерпелив», звучат очень похоже. — Прим. И. Р.), чтобы решить проблему. А это оказалось сложно.

Мексиканцы, находясь под прессингом, просто выбили мяч в сторону российских ворот. Выражаясь языком хоккея, можно сказать, что они просто «выбросили шайбу из зоны». Тот выброс нельзя было назвать хорошим конструктивным пасом. Просто так получилось!

А в том, что произошло потом, убежден, надо усматривать не только российскую ошибку. Парень, который забил мяч, Лосано, повел себя очень храбро, пойдя до конца! Игорь вышел за пределы штрафной и неверно оценил ситуацию. Он попытался достать высоко летевший мяч ногой, но, повторяю, невысокий мексиканец оказался смелым, не убрав голову. Но вот вам еще один нюанс, о котором я тогда подумал.

— Какой же?

— Будь поле более влажным, мяч отскочил бы от газона под более острым углом, то есть ближе к Акинфееву. Тут же отскок оказался более вертикальным, и Игорь к нему не успел.

— То есть если бы поле более обильно полили в перерыве, этой ошибки могло не случиться?

— Да. И это еще раз показывает, насколько важны в футболе самые крохотные нюансы.

— Могли ли Акинфееву еще и красную карточку показать?

— Могли. Но из-за гола судьи о том ударе, к счастью для него, забыли.

— Основной голкипер сборной России последних 13 лет грубо ошибался на двух из трех последних больших турниров — ЧМ-2014 и КК-2017. По-вашему, не настало ли время искать нового первого номера?

— Помню, что и при мне, и в течение длительного времени после он проделывал на своем месте очень хорошую работу. Каждый футболист имеет право на ошибку, но, если ее делает вратарь, она становится фатальной. Из того, что я вижу, Игорь, капитан сборной, чувствует очень большую меру ответственности за команду.

Сейчас я не настолько близок к ней, чтобы делать правильные выводы о том, о чем вы спросили. Но повторяю: у него тоже есть право на оплошность. Не забывайте, что ваш великий вратарь Лев Яшин доиграл в сборной до 40 лет, а закончил карьеру еще позже! И это означает, что вратари могут играть очень долго.

— Более того, у Яшина был неудачный ЧМ-1962, после которого его нещадно освистывали болельщики в Москве, и он чуть не закончил карьеру. Поехал на три-четыре месяца рыбачить…

— Бросался в воду и вылавливал рыбу своими вратарскими руками? (Смеется.).

— Возможно. Именно так пришел в себя и на следующий год выиграл «Золотой мяч».

— И памятник ему, который я прекрасно помню, стоит около стадиона «Динамо»! Никакому футболисту, даже самому замечательному, невозможно не ошибаться и держать свой высший уровень в абсолютно каждом матче. А уж сейчас, когда число матчей, особенно в ведущих лигах мира, доходит до 55 — 60 за сезон, тем более.

ГОЛОВИНА ДО КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ НЕ ЗНАЛ. ОН МНЕ ПОНРАВИЛСЯ

— Так в том-то и беда, что российские футболисты в этих лигах не играют. И матчей проводят гораздо меньше, и темп, и уровень сопротивления в них куда ниже. По-вашему, это влияет на класс игроков сборной?

— Это реальная тема для беспокойства. В АПЛ, Ла Лиге, бундеслиге интенсивность игр высока. Посмотрите на чилийцев, на игроков вроде Алексиса Санчеса и Видаля, которые играют в этих лигах. Даже не говорю об индивидуальном мастерстве. А о том, что они, получая мяч, моментально ускоряют игру и делают ее более интенсивной. Потому что они привыкли так играть в своих лигах.

— А Видаль еще и прыгает так, что остальные остаются ему по пояс.

— И на это очень приятно смотреть. Это именно то, что составляет суть современного футбола. В целом российскому футболу не хватает как раз этой интенсивности. В переходе от обороны к атаке, в стремлении к тому, чтобы в той или иной зоне — середине поля, ближе к чужим воротам — вас оказалось больше, чем соперников. Максимум вертикальных, диагональных передач — это то, к чему надо стремиться.

Что меня порадовало в том, что я увидел у сборной России, — то, что игроки способны показывать более интенсивную игру, чем привыкли. Но пока это происходит в более коротких отрезках, чем у их сильнейших оппонентов.

— Считаете ли вы, что кто-то из российских игроков способен играть на высоком уровне в топ-лигах? Например, Головин?

— Если он сумеет справиться с той общей для российского футбола проблемой, о которой мы только что говорили, — то да. Речь не о технических способностях. У того же Дзагоева они от природы очень великолепны. Такому ни один тренер не научит.

Жаль, что Дзагоев сейчас травмирован. Но и у него, и у Головина есть технические навыки, чтобы играть в любой лиге мира. Однако им нужно суметь справиться с другим уровнем интенсивности, который в них есть.

— Вы знали Головина до Кубка конфедераций?

— Если честно, нет. Он мне понравился. По игре парня видно, что он в курсе того, на что способен, и на это приятно смотреть. А когда он привыкнет к большей интенсивности, то станет еще более продуктивным.

— Посоветуете ли ему уезжать прямо сейчас, за год до чемпионата мира? Ведь в топ-лигах есть риск, что он сядет на скамейку, тогда как в ЦСКА у него будет гарантированное место в составе. А ЧМ-2018 — ставка более чем важная.

— Это не мое дело. Слишком мало слежу за чемпионатом России, чтобы делать такие заключения. Но ему 21 год — возраст, когда надо постоянно играть. А через год — домашний ЧМ. Есть опасность, что если он перейдет в большой клуб, то не будет выходить на поле регулярно. На ближайший сезон это довольно сложный выбор. Есть ли у Головина конкретное предложение?

— Есть регулярные разговоры — в первую очередь со стороны ряда агентов, — что им интересуется «Арсенал».

— Агенты, агенты, агенты… Они любят говорить! Знаю, что на турнир приехал ряд серьезных скаутов. Но ничего более подробного на эту тему не расскажу (смеется).

— А от Смолова ожидали именно того, что он показал, или большего?

— На него было интересно смотреть. Потому что все на Смолова рассчитывали, а значит, на него оказывалось серьезное давление. На мой взгляд, оно его не придавило. Он был активен. Но в больших матчах сказалась как раз та интенсивность и жесткость действий защитников, с которыми он столкнулся и которых не хватает в чемпионате России.

В то же время у него было несколько очень хороших сольных проходов, проникновений в чужую штрафную, ударов и передач. Он прекрасно пробил в штангу в матче с Мексикой. Он быстр и способен к ускорениям с мячом, у него отличный удар, он способен «убивать». Очень важно, чтобы полузащита доставляла ему мяч в правильных зонах и в правильные моменты. На мой взгляд, Федор не должен в поисках мяча слишком много смещаться на фланги и очень уж глубоко к центру поля. Ему нужно находиться и открываться в районе штрафной. Очень хорошо, что Смолов получил такой бесценный опыт, как игра против Пепе и других крутых парней.

МОЖЕТ, В ЭПИЗОДЕ С ПЕНАЛЬТИ В ПОЛУФИНАЛЕ ВИДЕОАССИСТЕНТЫ ОТОШЛИ В ТУАЛЕТ?

— Как вам новая система судейства с видеоассистентами?

— Она применялась первый раз в официальных турнирах сборных. На мой взгляд, эта система сработала в пользу справедливости судейских решений. В то же время она требует некоторых улучшений. Некоторые решения, принятые или нет, даже после консультирования с видеопомощниками вызвали сомнения.

Особенно это касается инцидента с дракой во время матча Новой Зеландии с Мексикой. Это была не просто стычка в стиле «бум-бум-бум», во время которой невозможно ничего увидеть. Там все зашкалило за определенную границу.

Потом многие обвиняли судью в том, что он не дал никаких красных карточек. Но, на мой взгляд, в такой суете трудно или невозможно возлагать всю вину на арбитра. Потому что, когда начинается массовая драка, отследить инициаторов с поля крайне сложно. Ты находишься для этого слишком близко. Тогда как раз очень нужна помощь видеоассистентов. Их оценка эпизода должна быть более активной. Как и в случае отдельных грубых атак игрока, когда рядом и близко нет мяча. Считаю, что и время принятия решений с помощью ВАР должно быть сокращено.

Впрочем, это не более чем замечание «на полях». Еще раз подчеркну, что в целом решение задействовать видеоассистентов считаю правильным. Достаточно судейских ошибок было нейтрализовано именно благодаря ВАР. Некоторые ретрограды говорят: «Нет, это прекрасно, когда у арбитров есть право на ошибку. Они же люди!» Да, безусловно, такое право у них есть. Но когда это регулярно попирает справедливость, система должна меняться.

Порой слышу: «В том и заключается шарм игры, что судья может сделать ошибку». Это ерунда! И надеюсь, что после введения новой системы такие точки зрения мы постепенно оставим за спиной. Они — прошлое.

— Не кажется ли вам странным, что при новой системе оказалось возможным неназначение пенальти в очевидном эпизоде полуфинального матча Португалия — Чили?

— Да, когда сфолил Фонти. В такой ситуации можно упрекать итальянского рефери (Джанлуку Рокки. — Прим. И. Р.), который обычно видит все более остро. Не раз видел его работу в серии А, и она мне нравится. Но в данном случае ВАР, на мой взгляд, должны были повести себя более настойчиво. Конечно, окончательное решение за главным судьей, но видеоассистентам необходимо было сказать: «На наш взгляд, это пенальти».

В конце концов, результат матча оказался в пользу Чили, пострадавшего от того решения. Но ведь могло получиться и наоборот, и тогда вышло бы, что ошибка повлияла бы на результат. И чилийцы имели бы право сказать: «Зачем нам тогда ВАР?».

Поэтому я и говорю, что, поскольку в следующем году на мировом первенстве будут представлены лучшие сборные, то и рефери, в том числе видео, должны быть лучшие. И не нужно думать о том, чтобы они были нейтральными и не представляли страны — участницы чемпионата. Главное — квалификация.

— У вас есть понимание, почему тот пенальти не был назначен?

— Возможно, видеоассистенты в тот момент отошли в туалет. Либо на минутку вышли на воздух выкурить сигарету. Даже если арбитр не спрашивает у ВАР их мнение, но они видят, что произошло, их обязанность — доложить арбитру свое видение и попросить его просмотреть эпизод и принять окончательное решение. Не знаю, как точно происходят такие вещи, но в моем понимании — именно так.

ПОСЛЕ ТОЛЧКА СМОЛОВ НЕ УПАЛ, А ПОДПРЫГНУЛ

— В России также многие считают, что из четырех спорных эпизодов с пенальти в пользу хозяев — по одному в матчах с Новой Зеландией и Португалией и двух с Мексикой — 11-метровые должны были быть назначены.

— Помню, что Смолова с Мексикой слегка подтолкнули! Там, на мой взгляд, проблема состояла в том, что Смоли немножко подпрыгнул. Когда тебя толкают в спину, ты падаешь вниз, а не взлетаешь вверх. Да, до него дотронулись. Но показалось, что падение было, скажем так, чуть более красочным, чем нарушение.

Допускаю, что судей смутило именно это. Момент не был однозначным ни в одну, ни в другую сторону, я бы назвал его спорным. Думаю, что в таких ситуациях мы должны уважать решения судей.

— Эпизод со Смоловым хотя бы посмотрели. С Жирковым — нет.

— Там немного задели его правую ногу. Некоторые судьи в таких случаях считают, что игрок специально ставит ногу, чтобы она была задета. Подставляется под удар. Но этот эпизод тоже был близок к назначению пенальти. Опять же, это не был однозначный пенальти, но определенные основания для 11-метрового имелись.

— Так или иначе, в обоих случаях счет был 0:0, и не назначенные пенальти не повлияли на ход матча, поскольку Россия все равно открыла счет. Вот если бы их проигнорировали при 1:0, 1:1 или 1:2…

— Да. Но, так или иначе, убежден, что появление видеоассистентов здорово облегчает работу судейским бригадам.

— А эпизод с падением Бухарова в концовке матча с португальцами помните?

— Не могу сказать, чтобы этот эпизод прямо стоял у меня перед глазами. Но Бухаров слишком большой, чтобы вообще падать! (Смеется.) Это шутка, конечно. Но точной оценки эпизода у меня нет.

— Но ожидали ли вы более лояльного судейства по отношению к хозяевам? Тем более что у вас был такой опыт — в Корее-2002.

— Во-первых, Кубок конфедераций — не чемпионат мира. А во-вторых, считаю, что домашнего судейства быть не должно. Арбитры должны быть нейтральными.

ПРИ ОПАСНОСТИ ГРОЗЫ НАШУ СТУДИЮ НА НЕВЕ ЭВАКУИРОВАЛИ ЗА ДВЕ-ТРИ МИНУТЫ

— Вернемся к вопросу гостеприимства, которым вас не порадовала ФИФА. В целом-то на Кубке конфедераций с ним все в порядке?

— Вообще никаких проблем! Люди очень доброжелательны и позитивны. И, что очень важно, каждый делает свою работу на высоком уровне. Те же службы безопасности все отлично контролируют и выполняют собственные обязанности от и до, но при этом ведут себя в высшей степени культурно. И это важно, потому что, с одной стороны, главное — обеспечивать безопасность, но с другой — не стоит это делать в некорректной форме. Но на КК-2017 такого и близко нет.

В нашем предыдущем разговоре я уже рассказывал вам, что перед матчем открытия после досмотра вся группа людей, занимавшихся обеспечением безопасности в том отсеке, попросила меня о совместном фото, и это было замечательно. Больше таких историй не происходило, но все равно врезалось в память. Приятно!

— А работалось приятно?

— Очень. Fox Sports USA снял прекрасную студию на открытом воздухе на фоне Невы. И о нас заботились. В какой-то момент вдруг резко собрались черные тучи, и возникла опасность грозы — с громами-молниями. Видимо, прогноз был неутешительный, и к нам тут же прибежали секьюрити: «Вам нужно срочно возвращаться в отель!» И в течение двух-трех минут нам предоставили машины для перевозки не только нас самих, но и всей аппаратуры в безопасное место.

— Не сомневаюсь, что и культурная программа у вас с Элизабет, людей, интересующихся всем на свете, выдалась на славу.

— Да, как раз вчера у нас был интереснейший тур по городу, и гид не только показывал нам Санкт-Петербург, но и рассказывал массу неизвестных нам подробностей. Причем не только о нем, а, например, об убийстве большевиками царской семьи в Екатеринбурге. После открытия архивов КГБ во времена Ельцина открылись ужасные детали преступления — ведь этот расстрел, судя по его деталям, можно назвать ритуальным.

Нам всегда была очень интересна русская история, богатая и глубокая. А в конце экскурсии на полтора часа зашли в Эрмитаж. Счастлив, что жизнь в футболе дала мне возможность снять шоры с глаз и узнать столько замечательных стран и их людей. Не раз задумывался об этом и во время тура, и вообще за эти недели в Санкт-Петербурге. То же касается и кухни. В дни, когда нет матчей, ужинаем в традиционных русских ресторанах и получаем большое удовольствие.

— Вам понравился сам турнир с организационной стороны?

— Никаких вопросов! Может, я не могу обо всем до конца судить, поскольку весь турнир провел в Санкт-Петербурге. Факт, что на Кубке конфедераций были прекрасные стадионы. Слышал, что были некоторые проблемы с одним газоном.

— Там, где вы, собственно, и находитесь.

— Да. Насколько мне известно, в других городах подобных вопросов не возникало. Но, в конце концов, это Кубок конфедераций, а не чемпионат мира. До главного турнира остался год, а нынешний проводится как раз для того, чтобы все опробовать и извлечь из этого уроки. Сегодня игра становится все более быстрой и «вертикальной». А для этого нужны слегка влажные поля с коротко подстриженной травой. Они не должны быть как луга. А вот с посещаемостью турнира, по-моему, все было совсем неплохо. Мне кажется, Казань с этой точки зрения отличилась в лучшую сторону.

— Да, по заполняемости она оказалась на первом месте среди всех городов.

— Мне вообще тамошний стадион понравился, трибуны расположены близко к полю. Но тут, понятно, дело было и в матчах, которые проводились в том или ином городе. В Казани вывеска всегда была отличной, включая игру с участием сборной России.

— Интересно, что самым посещаемым матчем до финала стала игра Португалии с Новой Зеландией — больше 56 тысяч.

— Не знал это. Это лишний раз подчеркивает, какую важность для публики имеет присутствие на поле больших звезд — таких как Криштиану Роналду. 56 — это здорово! Да, чаще всего стадионы не заполнялись до отказа, но опять же не забудем, что речь о Кубке конфедераций, а не о чемпионате мира. У меня был аналогичный опыт в Корее в 2001 году, и он был точно таким же.

По-моему, посещаемость там была даже пониже. На тот момент футбол в Корее не считался очень уж большим зрелищем для своей публики, ему требовалась раскрутка. Но на самом первенстве проблем не было, и уверен, что-то же самое будет и в России.

— У вас возникло ощущение, что Россия практически готова к проведению чемпионата мира?

— Да, конечно. Ваши организаторы, безусловно, оценят то, что должно быть улучшено, и сделают это. Но в целом все о'кей. И стадионы — в первую очередь. Не могу оценивать гостиницы и другую инфраструктуру в разных городах, поскольку находился только в одном.

Важно, что я не слышал вообще ни от кого ни одного дурного слова насчет того, чтобы на Кубке конфедераций случались какие-то негативные проявления вроде расизма, насилия и чего-то подобного. Ни на уровне официальной информации, ни на уровне устных рассказов и перешептываний. Ничего! Не буду этим восхищаться. А буду утверждать, что это нормально. Так, как должно быть.

— Диего Марадона на днях приехал в Москву и заявил, что Владимир Путин попросил его помочь на ЧМ-2018. Если это правда, по-вашему, в чем великий аргентинец может оказать нам помощь?

— Ох, даже не знаю. В чем уверен точно — не по части гостеприимства, поскольку люди в России примут гостей со всей душой, не сомневаюсь в этом ни на секунду. Может быть, Марадона может убедить мир, немалая часть которого к нему прислушивается, что Россия стоит того, чтобы ее увидеть, даже если лететь надо очень далеко.

— Так и сейчас уже на турнир прилетело около 7 тысяч чилийских болельщиков!

— Так много?! Не сомневаюсь, что они приобрели удивительный опыт.

— Правда, в один из первых дней произошла нехорошая история, широко освещавшаяся в СМИ, — жулик-таксист «нагрел» чилийского журналиста на тысячу долларов. Но полиция его поймала, и деньги он вернул.

— Такие вещи нужно отслеживать очень внимательно. Когда подобные истории всплывают, для страны это нехорошо, но главное, что были приняты эффективные меры. Кстати, об этой истории я не слышал.

УЧИТЕСЬ СТРАТЕГИИ У ГЕРМАНИИ!

— Главный триумфатор этого Кубка конфедераций — Йоахим Лев?

— То, что произошло с этой сборной Германии, — доказательство правоты системы подготовки молодых футболистов в этой стране. Давайте вернемся на полтора десятилетия назад.

Германия и Голландия всегда находятся в состоянии определенной конкуренции. В то время у нас было преимущество по качеству игроков благодаря очень хорошей системе детско-юношеского футбольного образования. С 6 до 19 лет лучше не обучали игре, наверное, нигде. В Голландии гораздо больше фокусировались на технической подготовке, нежели на атлетической. Немцы, на контрасте, всегда были физически сильнее, но техника, координация в долгосрочной перспективе брали верх.

Потом произошли изменения. Голландия немного сдвинулась в сторону функциональной подготовки, Германия — технической. И сильно. С помощью федерации немцы запустили новую общенациональную государственную программу детского футбола, и это стало целой философией, стратегией. Разделили всю страну на 8 или 9 региональных центров, в которые федерация набрала очень хороших детских тренеров. Каждый регион проводил мощнейший скаутинг, находя всех способных мальчишек. С ними началась планомерная работа на еженедельной основе по единой программе, и сейчас это дает свои плоды. То, что творила на Кубке конфедераций эта вторая немецкая сборная, — в полной мере результат этой стратегии.

— Для вас это сюрприз?

— Нет. Это урок для многих стран. В том числе и для России и ее футбольного союза.