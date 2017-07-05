Нужно обострить игру? Зовите Дракслера!

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При игровой схеме с тремя центральными защитниками Юлиан Дракслер действовал на позиции центрального хавбека, или инсайда. Он не забивал с игры (один гол с пенальти), но был ключевым звеном в процессе доставки мяча из обороны в атаку.

Регулярные перемещения по ширине поля позволяли капитану немцев принимать передачи без плотной опеки и координировать движение команды к воротам соперников из второй трети поля. Юлиан продемонстрировал отменную точность пасов — 90%, выполняя в каждой встрече около 50 передач.

Широкое расположение в атаке и синхронные выпады нескольких футболистов сборной Германии позволяли без потерь развивать даже динамичные комбинации в контратаках. А своевременные точные пасы на партнеров в открытых позициях на линии обороны соперников стали визитной карточкой Дракслера на турнире. Общая точность ключевых передач Юлиана на Кубке конфедераций феноменальна — 71%. Практически все действия полузащитника, направленные на обострение, создавали угрозу в чужой штрафной.

Следует отметить, что Дракслер грамотно выбирал позицию, когда мячом владел соперник, и продемонстрировал эффективность в организации командного прессинга: капитан немцев своевременно блокировал выходы оппонентов в атаку из центра к правому флангу. Всего в матчах Кубка конфедераций Юлиан совершил 23 перехвата, 7 из них — на чужой половине. Это один из лучших показателей на турнире среди всех футболистов.

Аналитический отдел InStat.