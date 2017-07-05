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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
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Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
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25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
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Чили 0 (3)
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Мексика 1
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ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30283753/
5 июля 2017, 0:23 | Спорт-Экспресс

Нужно обострить игру? Зовите Дракслера!

Героем завершившейся футбольной недели — как и всего Кубка конфедераций — стал капитан и лидер победителей турнира.

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При игровой схеме с тремя центральными защитниками Юлиан Дракслер действовал на позиции центрального хавбека, или инсайда. Он не забивал с игры (один гол с пенальти), но был ключевым звеном в процессе доставки мяча из обороны в атаку.

Регулярные перемещения по ширине поля позволяли капитану немцев принимать передачи без плотной опеки и координировать движение команды к воротам соперников из второй трети поля. Юлиан продемонстрировал отменную точность пасов — 90%, выполняя в каждой встрече около 50 передач.

Широкое расположение в атаке и синхронные выпады нескольких футболистов сборной Германии позволяли без потерь развивать даже динамичные комбинации в контратаках. А своевременные точные пасы на партнеров в открытых позициях на линии обороны соперников стали визитной карточкой Дракслера на турнире. Общая точность ключевых передач Юлиана на Кубке конфедераций феноменальна — 71%. Практически все действия полузащитника, направленные на обострение, создавали угрозу в чужой штрафной.

Следует отметить, что Дракслер грамотно выбирал позицию, когда мячом владел соперник, и продемонстрировал эффективность в организации командного прессинга: капитан немцев своевременно блокировал выходы оппонентов в атаку из центра к правому флангу. Всего в матчах Кубка конфедераций Юлиан совершил 23 перехвата, 7 из них — на чужой половине. Это один из лучших показателей на турнире среди всех футболистов.

Аналитический отдел InStat.
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