Россия получила бронзу за посещаемость

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В воскресенье, 2 июля, в Санкт-Петербурге завершился Кубок конфедераций 2017 года — турнир, уровень организации которого отметили и изначально негативно настроенные иностранные журналисты, и зарубежные болельщики, и топовые футболисты.

За исключением пары мелких деталей проведен был КК-2017 по высшему разряду, причем удалось по-хорошему удивить организаторам даже в тех моментах, относительно которых в преддверии мероприятия были справедливые опасения.

Одним из таких пунктов считалась посещаемость матчей.

Кубок исконно не является чрезвычайно популярным действом у поклонников футбола из-за рубежа, что чаще всего преобразовывается в видимые проплешины на трибунах даже на решающих встречах, оставляя после себя неоднозначное впечатление.

А уж на турнир в России, ожидалось, людей прибудет еще меньше — как минимум в силу сложной геополитической обстановки и грозных отечественных фанатов, грозящих приезжим, по недавним заверениям «Би-би-си», «фестивалем насилия».

В то же время скептически относились и к желанию/возможности самих россиян посещать игры Кубка: все же не каждый готов платить за условную встречу Мексика — Новая Зеландия по 5 тыс. рублей, а льготных билетов по адекватным ценам было выделено не так много.

Интересно, что самые худшие прогнозы начались сбывать уже с самых первых минут Кубка — на торжественную церемонию открытия турнира, состоявшуюся на 57-тысячном стадионе «Санкт-Петербург», пришло столь малое количество человек, что более-менее у всех стал возникать вопрос о целесообразности мероприятия.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">До начала церемонии открытия 13 минут. Болельщиков как-то не очень много, если честно. <a href="https://t.co/EaA4vXixSU">pic.twitter.com/EaA4vXixSU</a></p>— Лесик Константин (@kostyalesik) <a href="https://twitter.com/kostyalesik/status/876058886150729728">17 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Однако, как оказалось позднее, в данном случае имела место ошибка организаторов в выборе времени начала церемонии, которую было решено провести аж за два часа до старта матча-открытия турнира между сборными России и Новой Зеландии (2:0) — ее в свою очередь посетили уже более 50 тыс. человек.

При этом средняя посещаемость всех поединков КК-2017 составила 39 269 человек (суммарно игры соревнования с трибун посмотрели 628 304 болельщика).

И это оказалось третьим результатом в истории Кубка конфедераций — лучше было лишь в Бразилии в 2013-м и в Мексике в 1999-м (50 291 и 60 625 фанатов за игру в среднем соответственно).

К тому же, в обоих рекордных розыгрышах хозяева первенства доходили до финала (и побеждали там), а не вылетали еще на групповой стадии, что также ощутимо сказывалось на количестве пустых мест на трибунах во время встреч плей-офф.

Несмотря на то что в ходе КК-2017 было зафиксировано всего три аншлага (на матчах группового этапа Россия — Португалия и Мексика — Россия, а также в финале Чили — Германия), практически ко всем встречам турнира болельщики проявили немалый интерес.

Так, например, еще в трех случаях (поединок группы А Новая Зеландия — Португалия, полуфинал Португалия — Чили, а также игра за бронзу Португалия — Мексика) показатель заполняемости был выше 95 процентов, а более десяти процентов свободных кресел из общего числа мест оказалось лишь на восьми матчах Кубка из 16.

Наименьший интерес — как в процентном, так и в количественном значении — у болельщиков вызвала встреча второго тура между командами Мексики и Новой Зеландии, прошедшая в Сочи: на нее пришло всего 25 тыс. с небольшим тыс. человек при вместимости «Фишта», равной 41,2 тыс.

Интересно, что самой посещаемой командой Кубка стала не сборная России, на играх которой в среднем пустовало лишь пять процентов мест на трибунах, а португальский коллектив, опередивший в этом плане команду Станислава Черчесова один пункт, но в то же время уступив россиянам в количеством отношении.

В свою очередь аутсайдерами посещаемости стали сборные Австралии и Камеруна, на матчах которых было выкуплено всего около 70 процентов билетов.

Наиболее посещаемыми стадионами стали арены в Санкт-Петербурге (по общему количеству человек) и в Казани (по процентному показателю), а наименее — «Фишт» (причем в обоих смыслах).

Остались довольны посещаемостью матчей турнира, кажется, и российские футбольные чиновники. Даже с учетом периодических публикаций в СМИ сообщений о бесплатной раздаче билетов на некоторые встречи (что, кажется, не сильно изменило итоговую картину), и не самого высокого, как и ожидалось, интереса к турниру со стороны иностранцев — поразили в этом плане разве что чилийцы, прибывшие в Россию в гигантском количестве.

Так, к примеру, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью «Газете.Ru» заявил, что абсолютно доволен посещаемостью Кубка конфедераций.

«Абсолютно довольны заполняемостью стадионов, у нас очень хорошие показатели.

Мы не скрываем, что иностранцев приехало не ошеломляющее количество. Гораздо больше зарубежных болельщиков посетят нас в следующем году. По сути для поддержки чужих сборных, которую осуществляли наши зрители, цифры посещаемости впечатляющие.

Какова была доля бесплатных билетов? Эту долю не надо преувеличивать. Такие программы всегда запускались ФИФА, это проекты по привлечению на стадион социально менее защищенных слоев. Подобная практика была и в ЮАР, и в Бразилии, это по-разному выглядит в разных странах, но такие программы есть всегда.

На стадионах царила прекрасная атмосфера, и наши граждане активно поддерживали зарубежные сборные. Это нельзя никак спрогнозировать, это никакой не сценарий, а искренние эмоции людей на стадионе, — сказал Сорокин.

Подобное мнение выразил и первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

«Посещаемость была фантастической. Хочу отвесить низкий поклон нашим любителям футбола — они показали всем недоброжелателям, прогнозировавшим здесь всякие скандалы, свою доброжелательность, гостеприимство и поддержку команд.

Не считаю, что раздавать бесплатные билеты на игры Кубка определенным группам граждан, это неправильно — главное, чтобы стадионы были заполнены, причем не «насильственным» способом, а добровольно.

И честно говоря, в преддверии старта турнира ожидал худшей посещаемости, чем она была на самом деле — арены были достаточно заполнены, — заявил он в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru».