«Ньет! Россия не есть готова к чемпионат мира». Германия о Кубке конфедераций
Немецкие журналисты оценили готовность России к чемпионату мира во время Кубка конфедераций.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Пока мы тут сидим и радуемся, что Кубок конфедераций удался, немецкие СМИ продолжают сыпать критическими заметками.
Отличилась все та же газета с оттенком снега, который не стоит есть — Bild. Напомним, что журналисты этого издания сначала объявили бойкот Кубку конфедераций в России, но потом
Njet! Россия не готова к ЧМ
Финал выиграла Германия в
После 17-ти дней Кубка конфедераций Bild подводит итоги. Результат: Njet! (пародия на русское «нет») Россия не готова к чемпионату мира.
АТМОСФЕРА
Из 16-ти матчей Кубка мира, только на три билеты были полностью распроданы! Пустые ряды быстро заполнялись государственными служащими, которым раздавали бесплатные билеты. Футбольная эйфория в стране? Нет! Только болельщики из Чили и Мексики вели себя так, как обычно ведут себя фанаты на крупных турнирах за пределами стадиона. Даже российская команда не привлекла болельщиков — многие просто не знали, что в их стране проходит такой турнир. Из Германии в ФИФА пришло всего 1500 заявок на билеты. Болельщики в цветах национальной команды были в большом дефиците. Вот что сказал менеджер бундестим Оливер Бирхофф: «Стадионы прекрасны, процессы налажены хорошо. Но это никак не Англия, Италия или Германия, где население поглощает футбол. Зрелищности вокруг футбола будет немного меньше».
Оценка Bild: 5.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Стадионы и тренировочные площадки в четырех городах кубка конфедераций были защищены, как крепости: персонализированные билеты, турникеты, сканеры билетов, металлоискатели, обыски, снайперы, полицейские, военные, пугающее элитное подразделение ОМОН — никакого допуска для людей без разрешения. С другой стороны в маленьких городах (таких, как Воронеж) или даже в отелях команд найти уязвимости было легко. От парковки в аэропорту до паспортного контроля без проверок? Без проблем. Чтобы попасть на подземную парковку отеля, в котором живет команды, достаточно просто сказать номер комнаты — и все. Однако в метро, городском центре есть общественные наблюдатели — образцово.
Оценка Bild: 3.
ЦЕНЫ
Для любителей пива Россия — благоприятное место: 1,4 евро за кружку. Билет в метро — по 1 евро. Отели — от 50 евро. Внутренние рейсы — от 45 евро. Для обладателей билетов и паспорта болельщика доступно много поездов ФИФА, которые бесплатно курсируют между
Оценка Bild: 2.
ОБЩЕНИЕ
На чемпионат мира ожидается прибытие миллионов болельщиков со всего мира. Чтобы все они не сошли с ума в России, гораздо больше людей должны говорить на иностранных языках.
Такси, гостиницы, супермаркеты, аптеки — шанс встретить россиянина, который владеет
Оценка Bild: 6.
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ
Россия — чемпион мира по длинным расстояниям. Но даже на коротких переездах могут возникнуть чудовищные проблемы. Зачастую придется преодолевать более 3000 километров между разными городами. Экспрессы есть только между Москвой и
Оценка Bild: 5.
На этом статья заканчивается. От нас, чтобы вы так не радовались пятеркам в графе оценок, скажем, что в Германии используется другая система — от одного до десяти, где 10 — самая низкая отметка, а 1 — самая высокая. Так что неплохо все у нас по мнению немцев только с безопасностью и ценами. Все остальное — на достаточно посредственном уровне. Согласны?
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