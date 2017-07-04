«Ньет! Россия не есть готова к чемпионат мира». Германия о Кубке конфедераций

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Пока мы тут сидим и радуемся, что Кубок конфедераций удался, немецкие СМИ продолжают сыпать критическими заметками.

Отличилась все та же газета с оттенком снега, который не стоит есть — Bild. Напомним, что журналисты этого издания сначала объявили бойкот Кубку конфедераций в России, но потом почему-то поменяли свое мнение — приехали и пишут гадости. Такие, например, как этот материал, перевод которого мы предоставляем — подведение итогов Кубка конфедераций через призму предстоящего нашей стране через год чемпионата мира.

Njet! Россия не готова к ЧМ

Финал выиграла Германия в Санкт-Петербурге — родном городе президента страны Владимира Путина. Интересно, знает ли он, что его стране перед чемпионатом мира по футболу 2018 года предстоит еще много работы?

После 17-ти дней Кубка конфедераций Bild подводит итоги. Результат: Njet! (пародия на русское «нет») Россия не готова к чемпионату мира.

АТМОСФЕРА

Из 16-ти матчей Кубка мира, только на три билеты были полностью распроданы! Пустые ряды быстро заполнялись государственными служащими, которым раздавали бесплатные билеты. Футбольная эйфория в стране? Нет! Только болельщики из Чили и Мексики вели себя так, как обычно ведут себя фанаты на крупных турнирах за пределами стадиона. Даже российская команда не привлекла болельщиков — многие просто не знали, что в их стране проходит такой турнир. Из Германии в ФИФА пришло всего 1500 заявок на билеты. Болельщики в цветах национальной команды были в большом дефиците. Вот что сказал менеджер бундестим Оливер Бирхофф: «Стадионы прекрасны, процессы налажены хорошо. Но это никак не Англия, Италия или Германия, где население поглощает футбол. Зрелищности вокруг футбола будет немного меньше».

Оценка Bild: 5.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Стадионы и тренировочные площадки в четырех городах кубка конфедераций были защищены, как крепости: персонализированные билеты, турникеты, сканеры билетов, металлоискатели, обыски, снайперы, полицейские, военные, пугающее элитное подразделение ОМОН — никакого допуска для людей без разрешения. С другой стороны в маленьких городах (таких, как Воронеж) или даже в отелях команд найти уязвимости было легко. От парковки в аэропорту до паспортного контроля без проверок? Без проблем. Чтобы попасть на подземную парковку отеля, в котором живет команды, достаточно просто сказать номер комнаты — и все. Однако в метро, городском центре есть общественные наблюдатели — образцово.

Оценка Bild: 3.

ЦЕНЫ

Для любителей пива Россия — благоприятное место: 1,4 евро за кружку. Билет в метро — по 1 евро. Отели — от 50 евро. Внутренние рейсы — от 45 евро. Для обладателей билетов и паспорта болельщика доступно много поездов ФИФА, которые бесплатно курсируют между городами-участниками. Осторожно, особенно в Санкт-Петербурге надо бронировать отель заранее, потому что на время проведения чемпионата мира в городе проходит зрелищное событие — «Белые ночи» (ночью светло), которые привлекают множество туристов.

Оценка Bild: 2.

ОБЩЕНИЕ

На чемпионат мира ожидается прибытие миллионов болельщиков со всего мира. Чтобы все они не сошли с ума в России, гораздо больше людей должны говорить на иностранных языках.

Такси, гостиницы, супермаркеты, аптеки — шанс встретить россиянина, который владеет каким-то еще языком кроме своего родного — 1 к 50. В местах общепита тоже не очень комфортно — многие работники, особенно мужчины — сварливы. Изменить все это только силами организаторов чемпионата мира не удастся. То же самое относится и к меню — кто не понимает кириллицу, быстро теряется.

Оценка Bild: 6.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ

Россия — чемпион мира по длинным расстояниям. Но даже на коротких переездах могут возникнуть чудовищные проблемы. Зачастую придется преодолевать более 3000 километров между разными городами. Экспрессы есть только между Москвой и Санкт-Петербургом. Автомобилями пользоваться не рекомендуется из-за плохо развитой сети дорог. В городах можно пользоваться приложениями Uber и Gett. Для Бирхоффа также важным является траффик с точки зрения выбора места проживания команды: «Люди из Москвы и Санкт-Петербурга рассказали о катастрофических проблемах с траффиком». После того, как самый ужасный шторм за последние 50 лет (5 смертей) прошелся по Московской области, почти на целый день было прекращено воздушное сообщение. Следовательно — полный хаос во всех аэропортах. Представьте себе, если это повторится во время чемпионата мира.

Оценка Bild: 5.

На этом статья заканчивается. От нас, чтобы вы так не радовались пятеркам в графе оценок, скажем, что в Германии используется другая система — от одного до десяти, где 10 — самая низкая отметка, а 1 — самая высокая. Так что неплохо все у нас по мнению немцев только с безопасностью и ценами. Все остальное — на достаточно посредственном уровне. Согласны?