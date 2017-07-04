Канчельскис: Если поменяем Черчесова, то добьемся успеха на чемпионате мира

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«У Курбана Бердыева в свое время тоже времени не было: команда, которая боролась за выживание, а стала бороться за медали. У нас может появиться шанс на чемпионате мира, только если мы что-то поменяем. Для этого надо уговаривать Бердыева, даже соглашаясь на то, чтобы он совмещал», — цитирует Канчельскиса «Собеседник. Ру».

Напомним, сборная России на Кубке конфедераций не сумела выйти из группы, заняв третье место.