Канчельскис: Если поменяем Черчесова, то добьемся успеха на чемпионате мира
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал неудачи сборной России, в частности информацию о том, что у главного тренера Станислава Черчесова было слишком мало времени на подготовку команды.
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«У Курбана Бердыева в свое время тоже времени не было: команда, которая боролась за выживание, а стала бороться за медали. У нас может появиться шанс на чемпионате мира, только если мы
Напомним, сборная России на Кубке конфедераций не сумела выйти из группы, заняв третье место.
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