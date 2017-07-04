Превосходство Германии — это глубоко и надолго?
Авторы «СЭ» спорят об успехах сборной Германии.
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ПОБЕДЫ ГЕРМАНИИ — ЭТО НАДОЛГО
Не генетика, не география, не гениальная геометрия атак. Залог гегемонии Германии — идеально отлаженная система. Не одним тренером, не в одной команде, а в стране в целом.
И когда ты четко понимаешь, за счет чего достиг результата, когда уверен, что это не случайность, а закономерная награда за правильно выполненную работу, то и уверенность в завтрашнем дне только крепнет.
Порядок для Германии всегда был на первом месте. Эта страна славится щепетильностью и дотошностью своих жителей. Но если раньше эти качества могли в
Все изменилось на рубеже веков, когда результаты сборной Германии удручали (выход в финал ЧМ-2002 ни о чем не говорит, ведь по ходу турнира не была обыграна ни одна топовая сборная).
Такой микст внутренней работы и подпитки извне привел к тому, что сейчас немецкий футбол — настоящий инкубатор высококлассных футболистов на любой вкус. Хотите мощного
Йоахиму Леву не позавидуешь. Куда девать всех этих победителей молодежного чемпионата Европы и Кубка конфедераций, которые заслужили шанс кто попробовать себя, а кто закрепиться в первой команде? Подумать только, в России этим летом не было Нойера, Боатенга, Хуммельса, Хеведеса, Хедиры, Гюндогана, Ройса, Езила, Сане, Гетце, Крооса, Шюррле, Гомеса, Мюллера! А заявка на чемпионат мира не резиновая.
Но это «проблемы» конкретно Лева. А немецкий футбол сегодня как надежная машина мчит по автобану, и нет причин волноваться за его будущее. Конечно, провал на отдельно взятом турнире может случиться всегда, но глобально проседать Германия не будет. Ну, а российский футбол пока напоминает зеркальное отражение немецкого: проседаем регулярно и по сей день вспоминаем всплеск-2008.
Вселяет оптимизм только одно: в Германии перемены к лучшему начались перед домашним чемпионатом мира.
Согласен, довод слабенький….
Филипп ПАПЕНКОВ
ПОЧЕМУ ГЕРМАНИЯ — ЭТО НЕНАДОЛГО
Молодая Германия произвела сильное впечатление, с этим спорить глупо. Но было бы странно, если бы хваленая немецкая система, которая и строится на том, что сборные всех возрастов работают одинаково, не давала эффекта.
Вот только можно ли это назвать сенсацией? На мой взгляд, немцы не показали ничего ни нового, ни сверхъестественного, более того, на этом турнире им не противостояла ни одна команда, которую можно назвать грандом мирового футбола. Даже с Португалией, чемпионом Европы, сыграть не удалось.
Чили — ярчайшая и очень симпатичная, но это не космический уровень. И с чилийцами немцы оба раза играли на равных. В начале финального матча воспользовались глупой ошибкой, потом сели в оборону и пытались ловить на контратаках. Игра была классной, интересной, но это была игра одинаковых по уровню соперников.
«А если бы вышел основной состав!».
Но не вышел же.
Как и не вышли основные составы Бразилии и Аргентины, Италии и Франции, Бельгии и Испании. Потому что Кубок конфедераций — хоть и турнир чемпионов, но не турнир сильнейших. Сильнейшие приедут через год. И вы уверены, что если с
В современном футболе невозможно выигрывать все и всегда — хотя бы
Уж насколько классной была сборная Испании Арагонеса и Дель Боске, выиграла три крупных турнира подряд (2008, 2010, 2012 — невероятное достижение), а и она закончилась. На следующем чемпионате мира провалилась, на следующей Европе, мягко говоря, не блеснула. А казалось, что этому футболу нельзя противопоставить ничего.
Да и футбол был какой — вам любой дядя с улицы скажет, во что играла Испания, потому что это было понятно и популярно. Искусство, доступное даже детям. Во что играет Германия, ребенок вряд ли ответит. Только умный аналитик, рисующий стрелочки на планшете. Ассоциации у простого человека — быстро, мощно, качественно, слаженно. Одинаково подходящая характеристика и для завода Мерседес, и для бундестим. На основании этого нам предлагают поверить в абсолютную власть Германии на долгие годы вперед?
Да, немцы задают тренд. Именно такой футбол сейчас в моде. Но развитие игры всегда идет по синусоиде — побеждают то романтики, то прагматики. Маятник раскачивается все сильнее, и всякий новый цикл кажется, что это конец истории, что лучше уже не придумаешь. Но придумывают же.
Уверен, что романтики найдут, чем ответить безупречным немцам. Математический расчет и железная логика хороши до тех пор, пока не найдется гений, который разорвет все шаблоны. Как Лионель Месси, который всегда будет лучше Криштиану Роналду как раз по этой причине. И количество голов тут не играет никакой роли. Германия это как раз коллективный Криштиану. Идеальный атлет без изъянов, который даже может временно сесть на трон.
Но
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
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