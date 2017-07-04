Видаль: Сказал Киммиху, чтобы он меньше болтал и больше играл
Полузащитник сборной Чили и «Баварии» Артуро Видаль прокомментировал стычку в финале Кубка конфедераций со своим одноклубником Джошуа Киммихом.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Ничего серьезного не произошло, я всего лишь напомнил ему, что нужно меньше трепать языком и больше играть. Мы оба были взвинчены, но остаемся друзьями, как и прежде», — приводит слова Видаля Bild.
Напомним, что в финальном матче Кубка конфедерации Видаль и Киммих обменялись нецензурными ругательствами в адрес друг друга, а затем немного потолкались, получив по желтой карточке.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter